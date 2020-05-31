Пользователи соцсети раскритиковали кадровую политику Араика Арутюняна

31 мая 2020, 03:08

Президент Араик Арутюнян сформировал правительство Нагорного Карабаха. Пользователи Facebook негативно отреагировали на назначение главой МИД Масиса Маиляна, секретарем Совбеза Самвела Бабаяна и руководителем службы Нацбезопасности Камо Агаджаняна.

Как сообщал "Кавказский узел", выборы президента и депутатов парламента Нагорного Карабаха прошли 31 марта, второй тур выборов президента состоялся 14 апреля. Победителем президентских выборов стал бывший премьер-министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Инаугурация прошла 21 мая на фоне акции протеста.

Араик Арутюнян утвердил структуру органов исполнительной власти, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы правительства. В частности, будут действовать аппарат государственного министра и 12 министерств: министерство труда, социальных и жилищных вопросов, министерство здравоохранения, Минюст, МИД, министерство сельского хозяйства, министерство экономики и производственных инфраструктур, Минобразования, науки и культуры, Минобороны, министерство по вопросам военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма, министерство территориального управления и развития, министерство градостроительства, и Минфин.

Также в структуре исполнительной власти работают служба национальной безопасности, государственная служба по чрезвычайным ситуациям, комитет экологии, комитет кадастра и управления государственным имуществом, комитет по интеграции с Арменией и Диаспорой, полиция, комитет по государственным доходам, государственная контрольная служба.

В прямом эфире 29 мая на своей странице в социальной сети президент Нагорного Карабаха объявил о кадровых назначениях. Секретарем Совбеза назначен бывший министр Армии обороны, лидер партии «Единая Родина» Самвел Бабаян, главой МИД - Масис Маилян, руководителем службы Нацбезопасности - Камо Агаджанян.

Отметим, что в феврале суд лишил Бабаяна возможности избираться в президенты, однако по итогам выборов его партия «Единая Родина» прошла в парламент, получив 9 мандатов.

25 мая Араик Арутюнян от имени возглавляемого им альянса «Свободная Родина – Объединенный гражданский альянс» и Самвел Бабаян от имен партии «Единая Родина» подписали «Меморандум о сотрудничестве». «Альянс партий «Свободная родина – ОГА» готов к сотрудничеству и с другими парламентскими и внепарламентскими силами», - заявил сотрудник пресс-службы главы Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

Комментируя решение назначить главой МИД Нагорного Карабаха Масиса Маиляна президент сказал, что «принял такое решение, учитывая опыт Маиляна».

Комментируя назначение Агаджаняна на пост руководителя СНБ, Арутюнян заявил, что «Агаджанян - один из наших легендарных командиров».

Отметим, что в 2018 году по требованию митингующих в Степанакерте Камо Агаджанян ушел в отставку с поста начальника полиции, однако в 15 февраля 2019 года указом президента Бако Саакяна был назначен представителем президента по особым поручениям.

Назначения в Нагорном Карабахе вызвали недоумение у политологов и пользователей соцсети

«Моему разочарованию нет предела в связи с назначением членов правительства. Не надо разглагольствовать, господин президент, о единстве народа, о примирении. То, что вы делаете, не имеет ничего общего с этими понятиями... Как вы можете оставить на должности министра иностранных дел человека, который призывал бойкотировать выборы, а значит бойкотировать и Конституцию страны и нашу независимость?" - написал председатель карабахского НПО «Хельсинская инициатива – 92», политолог Карен Оганджанян на своей странице в соцсети Facebook (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Напомним, что Масис Маилян перед вторым туром голосования призвал граждан бойкотировать выборы из-за угрозы коронавируса. Он также отказался от предвыборной агитации и теледебатов.

«Масис Маилян и его команда целыми днями говорили о грабеже и коррупции, и вы сейчас требуете уважения к ним и к вам?» - задал вопрос пользователь Facebook Арам Егиазарян.

"Последние кадровые назначения потушили во мне надежду на создание лучшего Арцаха. Это очень плохие назначения, имею ввиду в силовых структурах», - написала Аргине Агаронянц.