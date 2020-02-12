Суд лишил Бабаяна возможности избираться в президенты

12 февраля 2020, 01:38

После того, как суд в Степанакерте отказал бывшему командующему Армии обороны Нагорного Карабаха Самвелу Бабаяну в восстановлении гражданства и избирательного права, партия "Единая Родина" решила поддержать кандидата в президенты Масиса Маиляна. У Бабаяна были высокие шансы стать президентом, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян объявил в феврале 2019 года о том, что намерен выставить свою кандидатуру на выборах президента Нагорного Карабаха. 25 февраля Бабаян потребовал разъяснений от правоохранительных органов Нагорного Карабаха, заявив, что лишен гражданства. Бабаян сам снялся с регистрации и учета в Степанакерте, его фамилия отсутствует в списке избирателей, заявила 26 февраля карабахская полиция. В Нагорном Карабахе нет закона о гражданстве, жители де-юре являются гражданами Армении, отметили политологи. 19 декабря суд должен был рассмотреть иск Бабаяна, однако заседание было отложено в восьмой раз. Бабаян обвинил суд в нежелании рассматривать иск о его гражданстве.

4 июня представители офиса бывшего командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна заявили о начале сбора подписей для внесения изменений в Конституцию, которые позволили бы ему участвовать в выборах президента в 2020 году. Было предложено провести референдум и отменить требования статьи 48 Конституции об обязательном цензе на проживание в Нагорном Карабахе в течение 10 лет для кандидатов в президенты. 31 октября большинство депутатов Национального собрания Нагорного Карабаха проголосовало против предложенных инициативной группой сторонников Бабаяна изменений в Конституцию. После этого Бабаян объявил, что в выборах будет участвовать его новосозданная партия "Единая Родина".

Судебное заседание по иску бывшего командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна прошло 11 февраля в Степанакерте. Суд принял решение отклонить иск Бабаяна.

Сотрудник пресс-службы офиса Самвела Бабаяна назвал приговор суда "политическим решением".

«Принимая очевидное политическое решение, суд отклонил иск Самвела Бабаяна против паспортно-визового управления полиции Республики Арцах (Нагорного Карабаха) о восстановлении его регистрации и избирательного права», - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель администрации председателя партии «Единая Родина» Владимир Погосян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "команде Бабаяна" еще предстоит обсудить вопрос о том, что они предпримут после решения суда, и "когда будет принято решение, об этом будет информировано общество".

«Если посмотреть Конституцию Арцаха (Нагорного Карабаха), там в статье 47 «Право на гражданство Республики Арцах» в пункте 5 написано, что «гражданин Республики Арцах (Нагорного Карабаха) не может быть лишен гражданства. Гражданин Республики Арцах (Нагорного Карабаха) не может быть лишен права поменять гражданство». Это означает, что, когда в 2006 году Бабаян переехал в Армению, он все же оставался гражданином Арцаха (Нагорного Карабаха). У него в Степанакерте есть недвижимость, он выплачивает все коммунальные и налоговые выплаты от своего имени. Никто не может сказать, что он не проживал в республике последние десять лет. Другое дело, что не может быть избирателем одновременно и в Армении, и в Арцахе (Нагорном Карабахе). Потому в суд был представлен иск о восстановлении избирательного права», - отметил Погосян.

Президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе назначены на 31 марта 2020 года. О намерении бороться за пост президента Нагорного Карабаха заявили бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян, председатель парламента Ашот Гулян, руководитель АРФ "Дашнакцутюн" Давид Ишханян, лидер оппозиционной "Единой Армении" Ваан Бадасян, руководитель парламентской оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян, глава пресс-службы президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян, журналист Белла Лалаян и общественный деятель из Степанакерта Кристина Балаян.

"Единая Родина" поддержит Масиса Маиляна

9 февраля партия "Единая Родина" провела в городе Шуши очередной съезд, на котором выступил Самвел Бабаян. Он, в частности, заявил, что «на общегосударственных выборах в Республике Арцах (Нагорном Карабахе) 31 марта 2020 года партия будет участвовать в парламентских выборах со своим списком и программой, а на президентских выборах поддержит кандидатуру одного из кандидатов».

Бабаян отметил, что «партия предполагала выдвинуть своего кандидата, однако по известным причинам не можем этого сделать», а также заявил, что «мы призываем все политические силы сплотиться вокруг одного кандидата в интересах безопасности Арцаха (Нагорного Карабаха)».

2 февраля пресс-служба "Единой Родины" сообщила, что в случае, если Самвелу Бабаяну будет отказано в восстановлении гражданства, в выборах президента будет участвовать другой кандидат от партии.

11 февраля Самвел Бабаян сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что «политсовет партии «Единая Родина» принял решение поддержать кандидатуру Масиса Маиляна».

«Масис Маилян принимает предвыборную программу, представленную нашей партией, и готов ее реализовать после вступления в должность президента. Мы говорим о трех вопросах: создание боеспособной армии, преодоление экономического застоя, решение социальных проблем», - написал Бабаян на своей странице в социальной сети.

Он добавил, что «готовится меморандум о политическом сотрудничестве партии «Единая Родина» с Масисом Маиляном, который будет подписан на днях в присутствии СМИ», а также призвал действующие политические силы «отказаться от узких личных интересов, объединиться вокруг интересов народа и государства, выступить за установление демократического правления и поддержать кандидатуру Масиса Маиляна на предстоящих президентских выборах».

Руководитель администрации председателя партии «Единая Родина» Владимир Погосян сообщил, что пропорциональный список партии для участия в парламентских выборах уже составлен и будет до 15 февраля представлен в Центризбирком Нагорного Карабаха.

При этом он назвал предстоящие выборы "настоящими". «Раньше Ереван назначал так называемого «смотрящего» в Арцахе (Нагорном Карабахе). На этот раз 31 марта люди действительно будут делать выбор. Предсказать, кто будет президентом и какие партии войдут в парламент, невозможно», - заметил Погосян.

У Бабаяна были реальные шансы стать президентом

По мнению проживающего в Степанакерте репатрианта, политолога Саргиса Мелик-Шахназаряна, «несправедливо лишать человека права избрания, тем более что у него есть заслуги перед страной».

«Понятное дело, что были непростые времена в начале 90-х, в обществе неоднозначная реакция на события тех лет, но, насколько мне известно, к другим кандидатам подобные меры раньше не применялись», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, «если бы дали возможность Бабаяну избираться, то у него были бы реальные шансы войти в тройку фаворитов на выборах».

Что касается поддержки Бабаяном кандидата в президенты Масиса Маиляна, то, по мнению Мелик-Шахназаряна, это выгодно и "привлекает внимание на фоне остальных кандидатов".

«Общество наверняка уже поделилось на сторонников и противников данного союза. Общество очень разделено - почти 30 партий на 33 парламентских места. Думаю, что это очень вредно для нашего общества. По моему мнению, Арцаху (Нагорному Карабаху) нужен лидер, который доведет до конца процесс объединения с Арменией. Наше общество больше будет обращать внимание на самих кандидатов, нежели на их идеологические и политические представления», - сказал он.

«Президентские выборы в Арцахе (Нагорном Карабахе) будут считаться не совсем легитимными без участия Самвела Бабаяна», - считает политолог Мгер Каренович Манташян.

«Такие выборы будет означать игнорирование голосов 25% граждан Республики Арцах (Нагорного Карабаха), которые поставили свою подпись и отдали свой голос за то, чтобы Самвел Бабаян выставил свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Документы в ЦИК подали три кандидата в президенты

В ЦИК Нагорного Карабаха проинформировали, что по состоянию на 17.00 часов 11 февраля 2020 года заявление о регистрации для участия в президентских выборах 31 марта представили три кандидата.

Заявление о согласии баллотироваться на пост президента Нагорного Карабаха в ЦИК представили глава МИД Масис Маилян (самовыдвижение), депутат Национального собрания Руслан Исраелян от партии «Поколение независимости» и бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян от партии «Справедливость».

Прием документов от кандидатов в президенты, а также пропорциональных списков политических сил начался 5 февраля и завершится 15 февраля. Регистрация кандидатов пройдет с 15 по 25 февраля, а предвыборная агитация начнется 26 февраля и завершится 29 марта.

При этом ЦИК Нагорного Карабаха сообщил, что до сих пор не поданы регистрационные документы для избрания от партий или партийных союзов на выборах в Национальное собрание.