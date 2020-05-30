Суд отказался смягчить меру пресечения волгоградским Свидетелям Иеговы*

30 мая 2020, 05:00

Суд в Волгограде продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий пятерым Свидетелям Иеговы*. Защита заявила, что обжалует решение суда. Родные пожаловались на трудное материальное положение в связи с преследованием верующих и карантина из-за коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", следствие обвинило в экстремизме пятерых верующих из Волгограда – Валерия Рогозина, Сергея Мельника, Игоря Егозаряна, Вячеслава Осипова и Дениса Пересунько. Они были под арестом, сейчас мера пресечения смягчена им до запрета определенных действий. Сами обвиняемые не признают себя экстремистами. Они настаивают, что не причастны к деятельности запрещенного судом юрлица, а просто исповедуют свою религию как физлица. Родственники, соседи и коллеги волгоградских Свидетелей Иеговы*, не разделяющие их веры, усомнились в обоснованности их уголовного преследования и назвали неправдоподобной версию следствия об экстремизме верующих.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его филиалы , говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". События, связанные с этим судебным решением, "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Тракторозаводский районный суд Волгограда 29 мая принял решение продлить до 9 сентября меру пресечения в виде запрета определенных действий пятерым Свидетелям Иеговы*, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

Он также рассказал, что на заседания пускают только участников процессов в масках и перчатках. «Мы ждем постановление о самоизоляции, если ее продлят, то правила допуска в суды останутся такими же», - отметил сотрудник пресс-службы.

В Волгоградской области действует режим самоизоляции, с 20 мая жителей региона обязали носить в общественных местах маски и перчатки.

Защита настаивала на отмене мер пресечения и на прекращении уголовного преследования, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Вячеслава Осипова Роман Левин. "Все подсудимые и все защитники намерены обжаловать состоявшееся постановление", - сказал он.

«Было заявлено ходатайство, которое связано с решением рабочей группы ООН по заявлениям подсудимых [...] Обвинение сослалось на постановление Конституционного суда, согласно одному из пунктов которого у Российской Федерации нет обязанности исполнять решение таких органов, страна должна лишь учитывать решение таких органов при вынесении своих судебных решений при рассмотрении уголовных дел. Это дало основание суду отказать нам в удовлетворении ходатайства", - пояснил Левин.

В ходатайстве об отмене меры пресечения в виде запрета определенных действий Игоря Егозаряна, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», отмечается, что «одним из органов Организации Объединенных Наций, который способствует устранению нарушения прав и свобод человека, является рабочая группа по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН». Егозарян в ходатайстве сослался на правовую позицию Конституционного суда России, изложенную в п. 4.2 Определения от 09.06.2015 № 1276-О. «Российская Федерация не может оставить без последствий мнение рабочей группы по произвольным задержаниям в случаях, когда в нем установлено нарушение положений пакта [...] государство обязано признавать и гарантировать права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права», - следует из ходатайства.

В нем также указывается, что на 87 сессии Совета по правам человека ООН, которая проходила с 27 апреля по 01 мая, рабочей группой по произвольным задержаниям было принято мнение относительно заявлений одновременно 18 лиц, исповедующих вероучение Свидетелей Иеговы*. "Выводы, сформулированные в данном документе, должны быть непосредственно применены в данном уголовном деле и свидетельствуют о необходимости незамедлительной отмены меры пресечения и прекращения уголовного преследования в отношении лиц указанной категории", - говорится в ходатайстве.

"Рабочая группа просит Правительство Российской Федерации принять безотлагательно необходимые меры для исправления положения. Кроме того, согласно решению рабочей группы, надлежащей мерой реагирования [...] будет являться немедленное освобождение (Свидетелей Иеговы*) с предоставлением заявителям права на получение компенсации и возмещение ущерба», сказано в ходатайстве

Левин рассказал, что режим самоизоляции не помешал обеспечению равного доступа сторон в суд, все они были в масках и перчатках.

Жена Сергея Мельника Анна рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что после предоставления ходатайства с мнением рабочей группы ООН по произвольным задержаниям суд ушел на 40 минут совещаться, а потом объявили перерыв. "Прокуратура озадачилась, просили отложить на день, но в результате отложили на несколько часов", - сказала она. По словам Анны, к ходатайству приложили мнение рабочей группы ООН на 24 листах (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Она сказала, что к зданию суда сегодня пришли только жены подсудимых. "В суд разрешают войти только подсудимым и адвокатам, слушателей не пускают. Мы на улице стояли", - пояснила Анна. На прошлом заседании было подано ходатайство о переносе слушаний до снятия карантинных мер, но его отклонили, отметила супруга обвиняемого.

Анна также рассказала, что у Вячеслава Осипова недавно умерла мама, которая поддерживала его в суде. «Она нервничала, переживала, пошла к врачу и по дороге умерла», - сказала она.

Ограничительные меры, связанные с уголовным преследованием и коронавирусом, поставили семьи подсудимых в трудное положение. «Сейчас муж берет только мелкие подработки. Кроме того, из-за карантина мы ограничены в передвижении [...] Поэтому он работает только в поселке", - рассказала супруга Мельника. Она сказала, что семьям подсудимых помогают верующие.

По словам Анны, заседание суда для рассмотрения дел по существу назначено на 10.00 мск 30 июня.

О трудном материальном положении рассказала также супруга Валерия Рогозина Марина Рогозина. По ее словам, организация, где трудился ее муж, закрылась на время карантина, поэтому они живет на его пенсию.

Обыски в домах Свидетелей Иеговы* не прекратились

Суды поменяли тактику ведения дел Свидетелей Иеговы* в связи с пандемией коронавируса, сказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России, в том числе в Волгоградской области, а о динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа"

"В основном дела, переданные в суд, не рассматриваются по существу, откладываются до более благоприятных времен. Но другая категория дел – по мере пресечения - остается и рассматривается в обычном режиме, в присутствии задержанных, адвокатов. Возможности появления в судах у тех, кто поддерживает (обвиняемых), нет", - пояснил он.

По словам Сивульского, количество обысков в домах Свидетелей Иеговы* снизилось, но тем не менее они проводятся «несмотря на карантин, на то, что люди должны быть на самоизоляции. "Подвергают риску и опасности семьи, когда проводят обыск в период карантина. Правоохранительные органы [...] не только сами нарушают, но и подвергают опасности людей, потому что никто не знает, являются ли они носителями вируса. Они приходят к семьям, где есть дети, пожилые», - рассказал Сивульский.

Он отметил, что с 1 января по 3 апреля в России было возбуждено 19 уголовных дел в отношении Свидетелей Иеговы*, вынесено семь обвинительных приговоров, имеются сведения о жестоком обращении в отношении Николая Кузичкина и Артема Багратяна.

Свидетель Иеговы* из Адлера Николай Кузичкин находится под арестом с 10 октября 2019 года. В марте суд в Сочи продлил срок их заключения под стражей до 24 мая. Однако позднее Николай Кузичкин был переведен под домашний арест. Супруга Кузичкина рассказала, что содержание под стражей сказалось на его здоровье, так как надлежащую медпомощь ему там не оказывали. 9 мая Кузичкин был госпитализирован для проведения обследования в Хостинскую больницу №3. 20 мая суд продлил ему домашний арест. Свидетель Иеговы* из Курска Артём Багратян находится в СИЗО с октября 2019 года, он обвиняется в участии в деятельности экстремистской организации. Багратян страдает сахарным диабетом, он жаловался на неэффективное оказание медицинской помощи в СИЗО, сообщил 5 мая Правозащитный центр "Мемориал".

Эксперт Института прав человека Лев Левинсон отметил, что в этом году число уголовных дел в отношении Свидетелей Иеговы* «существенно не меняется».

«Если по санитарно-эпидемиологическим основаниям невозможно проводить открытые судебные процессы с публикой, то их надо откладывать. А если люди содержатся под стражей, за исключением случаев насильственных преступлений против личности, их нужно освобождать, помещать под домашний арест или избирать другую меру пресечения. Это совершенно очевидное обстоятельство», - считает он.

Процессы, представляющие интерес для общества и СМИ, должны быть открыты, считает он. "Дела Свидетелей Иеговы* – это дела первостепенной значимости [...] Откладывать их правильно в отношении тех, кто не содержится под стражей. Ждать, когда закончится пандемия. можно бесконечно. Поэтому их надо освобождать, они не представляют абсолютно никакой опасности для общества", - заявил Левинсон.