Защита заявила о религиозной дискриминации волгоградских Свидетелей Иеговы*

11 марта 2020, 20:37

Материалы дела волгоградских Свидетелей Иеговы*, зачитанные сегодня в суде, свидетельствуют о религиозной дискриминации, считает защита подсудимых. Их родные рассказали, что без помощи единоверцев им было бы трудно пережить уголовное преследование.

Как сообщал "Кавказский узел", следствие усмотрело экстремизм в действиях пятерых волгоградских верующих – Валерия Рогозина, Сергея Мельника, Игоря Егозаряна, Вячеслава Осипова и Дениса Пересунько. Вначале обвиняемые содержались под арестом, потом мера пресечения была смягчена до запрета определенных действий. Все обвиняемые не признают себя экстремистами, настаивая на том, что не причастны к деятельности запрещенного судом юридического лица, а просто исповедуют свою религию как физические лица. Позиция обвинения расходится с позицией Верховного суда России, запретившего деятельность организаций Свидетелей Иеговы*, но не веру, заявили на процессе обвиняемые. Их бывший единоверец в статусе засекреченного свидетеля 27 февраля дал в суде показания против них, не раскрыв источников своих сведений. Защита поставила под вопрос достоверность таких показаний.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации "Свидетели Иеговы"* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его филиалы , говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". События, связанные с этим судебным решением, "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Адвокат раскритиковал представленные суду материалы дела

Сегодня поддержать подсудимых в суд пришли порядка 30 человек. Первыми были приглашены в зал подсудимые, они заходили сдержанно, ни с кем не общаясь. В зале сегодня присутствовало 12 слушателей, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на процессе.

Тракторозаводской районный суд Волгограда рассматривает дело Свидетелей Иеговы* с 23 января. Сейчас суд на стадии допроса свидетелей обвинения. На прошлых заседаниях в этой роли были допрошены пожилые единоверцы подсудимых. Многие из них заявили в суде о фальсификации следователями показаний, данных на этапе предварительного расследования. Защита верующих указала на высокий риск для свидетелей самим стать обвиняемыми после показаний суду, ведь они допрашиваются как участники вменяемых подсудимым деяний. С этих позиций, у свидетелей есть право воспользоваться 51-й статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя, считают адвокаты.

Двое свидетелей, которых суд планировал сегодня допросить, не явились, допрос засекреченных свидетелей также невозможен, поскольку для этого не согласован зал, сообщила гособвинитель. Она заявила ходатайство об изменении исследований доказательств, суд перешел к исследованию письменных материалов.

Была зачитана в частности выписка из федерального списка экстремистских материалов, копия решения Верховного суда о ликвидации религиозной организации Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России, устав местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* Тракторозаводского района Волгограда.

Также был зачитан рапорт начальника пограничного управления ФСБ по Волгоградской области. В нем указано, что Вячеслав Осипов с марта 2018 года активно осуществлял деятельность в интересах управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России, организовывал функционирование ячейки организации управленческого центра, собрания, произносил молитвы, демонстрировал видеоролики, систематически осуществлял денежные переводы в управленческий центр.

Адвокат Егозаряна Александр Обухов обратил внимание на пункт 4.19 устава религиозной организации. «Там говорится, что в местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* Тракторозаводского района Волгограда нет структурных подразделений, собрания не входят в структуру», - пояснил он в суде.

«Религиозные группы, именуемые каноническими собраниями, не входят в структуру местной религиозной организации. Поэтому я обратил внимание, что данные собрания являются не чем иным, как религиозными группами, не требуют регистрации, а, соответственно, и ликвидировать их нельзя. А значит привлекать к уголовной ответственности за участие в данных группах тоже неправильно. Это важный момент, поскольку моему подзащитному вменяется как раз организация местной религиозной организации. Обвинение путает понятия - собрание и МРО (местная религиозная организация). За участие в собрании никто не может быть привлечен к уголовной ответственности», - пояснил адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Обухов также отметил в суде, что в рапорте ФСБ «сообщается о том, что было проведено комплексное исследование и обнаружены признаки побуждения к совершению следующих действий – «обратился к тексту Библии», «выступил с речью», «совершил ритуал «Вечер воспоминаний» и так далее».

«Возникает вопрос – что здесь экстремистского? – отметил адвокат. - В данной ситуации мы имеем дело исключительно с религиозной дискриминацией. В рапорте вначале указано, что религиозная организация была запрещена, оперативный сотрудник не указывает конкретное юридическое лицо, которое было ликвидировано, а потом указывают, что поскольку они побуждают читать Библию, выступить с речью и совершить какой-то ритуал, то в этом есть признаки преступления. Это изначальная ошибка, которая закралась в уголовное дело, в результате чего мой подзащитный и подзащитные моих коллег находятся на скамье подсудимых».

Следующее заседание запланировано на 10 часов 12 марта, на нем планируется допрос свидетелей обвинения.

Ранее допрошенный в суде свидетель обвинения Владимир Тарасов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что его допрашивали два следователя. «Первый не искажал мои показания, дал прочитать протокол. Второй не дал прочитать протокол», - рассказал мужчина.

По его мнению, «ничего экстремистского» подсудимые не сделали». «Если бы кто-то из них выступил против государства или правительства, тогда было бы ясно, - отметил он. – Но Свидетелям Иеговы* Библия даже запрещает выходить на митинги, участвовать в акциях».

Родные подсудимых рассказали о помощи верующих

Родственники находящихся на скамье подсудимых верующих поделились с корреспондентом «Кавказского узла» подробностями своей жизни после уголовного преследования.

Жена Сергея Мельника Анна рассказала, что ее муж-кровельщик пока не работает. «После зимы пока не так хорошо с объектами, - пояснила она. – К тому же 2-3 раза в неделю суды. Какому заказчику понравится, если он будет то и дело с объекта уходить. Я мужу помогала, подсобничала, мы фасады обшивали вместе. Сейчас нам помогают друзья, которые нас окружают, они постоянно оказывают нам помощь, материальную в том числе».

По словам женщины, в семье есть один несовершеннолетний ребенок. «Соседи нас поддерживают, хотя они знают, что мы Свидетели Иеговы*, и нас преследуют, - сказала Анна. – Все соседи про нас спрашивают, делом интересуются, мы говорим, что суд идет. Спрашивают: «Преступники что ли кончились, что вас судят?»

Жена Валерия Рогозина сообщила, что коллеги мужа недоумевают по поводу того, что его судят. «Муж работает в фирме уже лет 20, его хорошо знают с положительной стороны. Коллеги его в шоке были первое время и не верили, что такое может быть. Конечно, за 20 лет они мужа изучили. Соседи тоже в недоумении. Мы 18 лет живем в одном доме. С первого дня я не знала, кого больше успокаивать - себя или соседей. Они были шокированы, я их успокаивала, говорила чтобы не переживали, суд разберется. Они не верят в обвинение. Муж часто помогал соседям по хозяйству», - рассказала женщина.

По ее словам, она не смогла бы выжить без помощи единоверцев. «Я не смогла бы передать даже передачи в СИЗО. А питание там было невозможное, они питались практически только тем, что мы передавали. Муж в СИЗО похудел на 2 килограмма. Без помощи я бы не смогла. Нам передают помощь, при этом не афишируют, кто именно», - рассказала женщина.

Одна из верующих, Нина сообщила, что ее соседка нашла информацию о процессе по делу Свидетелей Иеговы* в интернете и заинтересовалась им. «Никто не понимает, почему судят мирных людей, все возмущаются, - сказала она. – Соседи не воспринимают меня как Свидетеля Иеговы* и относятся ко мне нейтрально, ходим друг к другу в гости, дружим».

Родственница Игоря Егозаряна рассказала, что мужчина не работает сейчас. «Ему нельзя телефоном пользоваться, а у него работа такая, что надо по участку ходить – он электрик, - сказала женщина. – Получается, они сейчас живут на бабушкину пенсию, поскольку жена Игоря ухаживает за лежачей матерью». Она также отметила, что в семье есть несовершеннолетний ребенок.

81-летняя мать Игоря Егозаряна Алла сообщила, что после СИЗО у сына ухудшилось здоровье. «В СИЗО он заболел, его положили в санчасть, давали антибиотики, - рассказала она. – У него аллергия, все тело покрывается красными пятнами, он не может спать по ночам. Видимо, на нервной почве. У него несовершеннолетний ребенок, он без работы, семья лишилась кормильца. Как же не заболеть. Он раньше электриком работал. Он не может работать без телефона, а телефон ему запрещен. На его место уже приняли человека, когда его посадили, а теперь он не может чужой хлеб отбирать. Начальник обещал найти Игорю другую работу, поскольку он хороший работник, но после окончания судов».

Выжить семье, по словам матери Егозаряна, «помогают добрые люди». «Мама у жены больная, от нее нельзя и на полчаса отлучиться, - рассказала женщина. – Мы немножко из своей пенсии даем. Соседи удивились, что Игоря судят. Спрашивали: «Неужели это преступление – верить в Бога?». Но получается, что так. Я прихожу на каждое заседание узнать о положении сына».

Жена Пересунько Ольга Медведева рассказала, что семья живет «от суда до суда». «Перед судом бессонные ночи, переживания», - отметила она.

Мать Вячеслава Осипова Галина сказала, что ей тяжело переживать судебный процесс, и она боится будущего. «Что будет, не знаю, ждем», - добавила женщина.

* 396 организаций "Свидетелей Иеговы" в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена судом.