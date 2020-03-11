Единоверцы сочинских Свидетелей Иеговы* сравнили их преследование с инквизицией

11 марта 2020, 05:27

Несмотря на решение Краснодарского краевого суда, признавшего наличие нарушений в деле Свидетеля Иеговы* Вячеслава Попова, он, как и Николай Кузичкин, остался под стражей. Люди подвергаются уголовному преследованию под надуманными предлогами, как во времена инквизиции, заявили их единоверцы.

Как писал "Кавказский узел", жители Адлера Вячеслав Попов и Николай Кузичкин находятся под арестом с 10 октября 2019 года. 21 февраля суд продлил обоим срок ареста, несмотря на то, что согласился с жалобой Попова на бездействие следствия. 7 марта Попов и Кузичкин были доставлены из армавирского СИЗО в Сочи на следственные действия. 10 марта Краснодарский краевой суд вернул дело о продлении срока содержания под стражей Попова в сочинский суд "из-за имеющихся нарушений".

По версии следствия, Вячеслав Попов и Николай Кузичкин в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в организацию, признанную экстремистской и запрещенную в России решением суда. Арестовывая верующих, силовики, выполняют команду свыше, считают представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский и правозащитник Лев Левинсон.

10 марта у здания Хостинского районного суда собралось порядка двух десятков человек, чтобы поддержать Вячеслава Попова. Его доставили для проведения заседания с Краснодарским краевым судом по видеоконференцсвязи из изолятора временного содержания на Мацесте в Хостинский районный суд на автозаке. Когда конвойный выводил его в наручниках из машины, собравшиеся у здания суда приветствовали его овациями, улыбками и подбадривающими словами, передает присутствовавшая на заседании суда корреспондент "Кавказского узла".

Всех слушателей процесса по документам приставы пропустили сначала в здание суда, а потом и в зал заседаний. Пока сотрудники суда настраивали аппаратуру для видеосвязи с краевым судом, супруга Вячеслава Юлия Попова смогла задать ему вопросы и даже поцеловать его и обнять через решетку. Однако конвойный пресек ее действия.

Юлия Попова успела расспросить супруга о том, как они с Кузичкиным доехали из Армавира, как перенесли дорогу, а также про условия их нахождения в СИЗО. "Кормят баландой. Какое-то мясо, часто с капустой. Вся еда отвратительного вкуса. Есть все это надо с большим усилием. Свежих продуктов, овощей и фруктов не дают никогда. Поездки всегда тяжелые, особенно для Николая Кузичкина. Он переносит их особенно тяжело в прокуренных столыпинских вагонах, где не всегда есть место, чтобы всем присесть, а если лечь, то это доски, на которых долго не пролежишь. Он засыпал у меня на плече в дороге. Это просто пытка - каждый этап", - рассказал Вячеслав Попов.

По его словам, только в Сочи им сообщили, что привезли их для того лишь, чтобы подписать согласие у следователя на назначение экспертизы.

Попов сообщил, что находится в камере на четырех человек, и, несмотря на то, что это представители различных религиозных конфессий, они очень дружны между собой, общаются на различные духовные темы. "У людей в условиях ограниченной свободы особенная тяга к духовности, к вере", - сказал он.

Он также успел сообщить, что получает письма из всех уголков страны целыми сумками, которые приносят сотрудники СИЗО. "В них слова поддержки", - сказал Попов.

Беседу супругов прервал судья Хостинского районного суда. Он передал дело по ВКС в введение краевой судьи и спросил, может ли он удалиться, на что получил согласие.

Судья краевого суда доложила присутствующим, что следователь, по ходатайству которого было назначено продление срока нахождения под стражей, на суд не явился, хотя был извещен о нем. Судья спросила обвиняемого и его адвоката Сергея Яновского о возможности провести дело в таком составе, на что получила согласие всех участников процесса.

Попов и Яновский сообщили судье, что у них нет ходатайств, кроме просьбы удовлетворить жалобу и заменить меру пресечения с ареста на более мягкую, например, домашний арест. После этого судья огласила ходатайство не явившегося следователя, который попросил провести заседание в закрытом режиме. Свое ходатайство он обосновал тем, что в ходе заседания могут быть разглашены персональные данные и тайны следствия.

Обвиняемые и его адвокат возразили против проведения суда в закрытом режиме. Судья отклонила ходатайство следователя.

Она зачитала апелляционную жалобу и спросила, желают ли участники процесса высказаться. Первым в прениях выступил прокурор, который находился в краевом суде. "Я прошу оставить постановление суда первой инстанции от 21 февраля в силе. Оно законно", - сказал он.

Сергей Яновский возразил, заявив, что постановление суда первой инстанции незаконно. "Во-первых, потому, что суд Сочи в очередной раз 21 февраля проигнорировал мнение краевого суда об открытости и гласности судебных процессов и провел его в очередной раз в закрытом режиме. Во-вторых, суд также на прошлом заседании, продлив содержание под стражей, все-таки признал, что действия следователя при ведении данного дела неэффективны, то есть имеет место необоснованная волокита. Ну и в-третьих, мой подзащитный, являясь примерным семьянином и сотрудником на своем предприятии, не представляет никакой угрозы для общества и не давал повода, чтобы его подозревали в том, что он может куда-то скрыться или влиять на кого-то, чтобы ему избирать самую суровую меру пресечения, как заключение под стражу", - заявил адвокат.

21 февраля суд согласился с жалобой Вячеслава Попова на бездействие следствия. При этом суд прошел в закрытом режиме.

Вячеслав Попов заявил в прениях, что не хочет и не будет "мешать следователю в его работе". "Но следователь должен понять, что я имею семью, и пока он ищет какие-то улики и доказательства против меня, моя семья не должна страдать. Я должен ее кормить и содержать. У нас с супругой двое несовершеннолетних детей", - сказал он.

Судья, выслушав стороны, приняла решение вернуть в суд первой инстанции материалы дела по продлению стражи Вячеславу Попову до 24 марта для пересмотра "из-за имеющихся нарушений". При этом она не огласила, какие именно нарушения были обнаружены.

"Суд оглашает в процессе резолютивную часть решения, после чего в течении трех суток выносится полное решение. Его получить можно либо непосредственно в краевом суде, либо дело будет отправлено с решением в суд нижестоящей инстанции через трое суток", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник канцелярии по уголовным делам Краснодарского краевого суда.

"Я не знаю, какие именно ошибки нашла в решении нижестоящего суда судья, потому что она не огласила их в процессе. Об этом мы узнаем, когда дело вернется на пересмотр в суд первой инстанции. Завтра (11 марта) я с моим подзащитным встречаюсь со следователем в ИВС в Мацесте для ознакомления с исправлениями в постановлении о назначении экспертизы, которые мы заявляли в период нахождения Вячеслава Попова и Николая Кузичкина в Сочи на продлении стражи до 21 февраля", - рассказал после заседания корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Яновский.

Единоверцы Попова заявили о необоснованном его содержании под стражей

После суда Юлия Попова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у них с супругом трое детей, причем двое из них - несовершеннолетние.

"Выживаем без мужа и отца с помощью друзей, за что им огромное спасибо. Дочь работает, но ее зарплата маленькая. Что может заработать молодая девушка? Я тоже архитектор, как и муж, но я была домохозяйкой, воспитывала детей. У нас маленький сын. Требуется много внимания, чтобы он хорошо учился и развивался, надо уделять ему много времени. Сейчас думаю о том, как устроиться на какую-либо работу, чтобы кормить детей. По специальности найти что-то сложно. У Славы родители умерли, у меня родители пенсионеры с небольшой пенсией", - рассказала она.

По ее словам, дети очень скучают по отцу. "Дочка старшая даже плачет. Говорит постоянно: "Скучаю по папе". Сегодня (10 марта) я впервые за пять месяцев смогла прикоснуться к мужу через решетку, поцеловать его и обнять. Конечно, очень расстраиваюсь из-за нашей вынужденной разлуки", - пожаловалась Попова.

Слушатели процесса рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о своем отношении к действиям следствия и обвинениям в адрес Попова и Кузичкина.

Татьяна Елефтериади заявила, что обоснования следствия о необходимости содержать Попова под стражей ничем не подкреплены.

"Я понимаю, что это работа следователя - поддерживать свое обвинение и обвинять. Но основания, которые приводит следователь в качестве обоснований для содержания людей под стражей, это просто фразы, не подтверждённые фактами. Само обвинение в том, что якобы Вячеслав Попов "подрывает основы конституционного строя России", не подтверждено даже доводами о том, кто именно пострадал от действий этого человека, в чём суть его якобы преступной деятельности... Думаю, это не говорится только потому, что нет этой преступной деятельности и нет потерпевших или пострадавших", - сказала она.

По словам Александра Федина, он лучше знает Николая Кузичкина, чем Вячеслава Попова, но не сомневается в честности и порядочности обоих.

"Это люди, которые всегда на деле готовы прийти на помощь ко всем людям, независимо от их национальности, вероисповедания и социального положения. И очень печально осознавать, видя, что происходит с ними сейчас, что именно такие люди нашему современному обществу не нужны, по мнению людей с властными полномочиями, которые изолировали их от общества, от родных и близких", - высказал он сожаление.

Елена Великанова, пришедшая поддержать Вячеслава Попова, отметила, что каждый раз приходит в суд с надеждой, что "разум восторжествует".

"Не можем смириться с тем, что в наше время, а не во времена инквизиции, держат в тюрьме законопослушных людей. Особенно когда мы лично знакомы с ними и знаем их глубокую порядочность. Таких людей нужно в пример другим ставить, а не изолировать от общества. Даже находясь за решеткой, они остаются высоко порядочными людьми, проявляют свой добрый нрав и позитивный настрой", - отметила она.

По мнению Юрия Алефиренко, содержание Попова под стражей необоснованно. "Следствие боится, что он скроется. Но у него двое несовершеннолетних детей, которые находятся у него на иждивении и нуждаются в нем. У него хорошая работа архитектора, с которой он не уволен. Он собственник своего дома, где он бы мог находиться под домашним арестом. Но даже в заключении такие люди, как Вячеслав и Николай передают другим людям свой дух, свой оптимизм и положительно влияют на них своим личным примером, своей манерой держаться и говорить, делиться тем, что у них есть", - рассказал он.

Константин Елтавский рассказал, что посещает каждое заседание суда. "Мое ощущение, что, несмотря на ситуацию, в которой находится Вячеслав, на судах чувствуется его сила духа, положительный настрой, что не может не вызывать большое уважение к такому человеку со стороны тех, кто на него смотрит, и кто слушает его", - заявил он.

Свидетели Иеговы* не могут совершить преступления, связанные с экстремизмом

По словам представителя "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослава Сивульского, он не считает, что супругам Попова и Кузичкина или иным участникам, проходящим по делу в качестве свидетелей, грозит перевод из статуса свидетелей в статус обвиняемых.

"Я полагаю, что следователи, планируя данное уголовное дело, знали заранее, какую роль они отведут каждому в этом сценарии. Поэтому спонтанных переводов людей из одного статуса в другой в данных делах не наблюдается. Заранее собирая информацию, следователи понимают, кто есть кто, и кто будет кем в их уголовных делах", - заявил он.

Защита Свидетелей Иеговы* из Волгограда заявила в феврале о высоком риске для свидетелей самим стать обвиняемыми после показаний, данных суду, ведь они допрашиваются как участники вменяемых подсудимым деяний. При этом, по данным адвокатов, у свидетелей есть право воспользоваться 51-й статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя.

Он отметил, что какие-либо преступления по статье об экстремизме в случае Свидетелей Иеговы* невозможны в принципе, так как от их деятельности никто не пострадал.

"Мы же не видим никого, кто бы пострадал или потерпел. Ни пострадавших, ни потерпевших просто нет. Следователи исходят из того, что организация признана экстремистской. И если ты говоришь, что ты верующий и ты Свидетель Иеговы*, то считай, что ты подписываешь себе приговор. Все остальное - просто декорации в этой пьесе с распределением ролей. Я слежу за делом Николая Кузичкина и Вячеслава Попова, и меня очень волнует Николай Кузичкин с его возрастом и серьезными болезнями. Я очень переживаю за его здоровье", - отметил Сивульский. Он также добавил, что Попов и Кузичкин находятся "в заключении совершенно необоснованно".

Как минимум 21 Свидетель Иеговы* в Северо-Кавказском федеральном округе и еще 16 в Южной федеральном округе ощутили на себе последствия решения Верховного суда России о запрете их организации, став подозреваемыми и обвиняемыми по делам об экстремизме. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, уровень сочувствия к Свидетелям Иеговы* в российском обществе невелик, но нет и массового одобрения их преследования.

Министерство юстиции в 2017 году добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".