Свидетели Иеговы* из Волгограда заявили о готовности к преследованию

14 марта 2020, 07:45

Следствие и обвинение могут вызывать Свидетелей Иеговы* на допрос, однако это не заставит их отказаться от поддержки единоверцев, которые уже предстали перед судом по обвинению в экстремизме, заявили представители общины.

Как сообщал "Кавказский узел", следствие обвинило в экстремизме пятерых верующих из Волгограда – Валерия Рогозина, Сергея Мельника, Игоря Егозаряна, Вячеслава Осипова и Дениса Пересунько. Они были взяты под арест, затем ограничения были смягчены до запрета определенных действий. Обвиняемые не признают себя экстремистами. Они настаивают, что не причастны к деятельности запрещенного судом юрлица, а просто исповедуют свою религию как физлица. Защита верующих указала на недоказанность их вины.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его филиалы , говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". События, связанные с этим судебным решением, "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Очередное слушание по делу Свидетелей Иеговы* из Волгограда прошло 13 марта в Тракторозаводском суде, процесс начался с опозданием на полчаса в связи с организацией допроса засекреченного свидетеля. Пока организовывали допрос, участники процесса и слушатели ждали в холле. Поддержать мужей пришли жены Валерия Рогозина, Сергея Мельника и Дениса Пересунько, а также матери Игоря Егозаряна и Вячеслава Осипова. Всего группа поддержки состояла примерно из 30 человек. Верующие общались друг с другом, обсуждали перспективу процесса и житейские дела. Марина Рогозина сказала, что не присутствует на заседаниях, а ждет в коридоре, поскольку является свидетелем по делу. Свидетелем также является мать Егозаряна и жена Пересунько, они также ожидают окончания заседаний в коридоре. "Волнуемся, переживаем и поддерживаем их", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Марина Рогозина.

Единоверцы заявили о готовности к преследованию за поддержку подсудимых

Соверующая подсудимых по имени Катерина, пришедшая в суд для того, чтобы их поддержать, рассказала, что не опасается перспективы получить повестку на допрос, как это было в Дагестане. "Я пришла, чтобы ободрить своей поддержкой соверующих, а также самой ободриться, потому что мы столько всего претерпеваем. Но я думаю, что здесь этого не будет, потому что чтобы тебя закрыли, нужно какое-то обвинение. Какой-то человеческий, подсознательный страх есть, но в реалиях не должно этого быть. Хотя "подтянуть" могут всех и за все. Вот, паспорт отдадим, паспортные данные могут переписать, и привет", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дагестанские Свидетели Иеговы* Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдулгалимов стали обвиняемыми по делу об экстремизме. Они содержатся под арестом в махачкалинском СИЗО с июня 2019 года. Десять человек из их группы поддержки получили повестки на допросы. Друзья обвиняемых назвали это запугиванием и попыткой закрыть от общественности процесс по делу Свидетелей Иеговы*.

Такую же позицию выразила и другая верующая по имени Нина. "Я думаю, это зависит от того, кто какие показания давал следователю, а так наша совесть чиста. Меня побуждает приходить в суд любовь к братьям. Мы за единство, мы друг друга поддерживаем своим присутствием. Если бы подсудимой была я, то могла бы рассчитывать на поддержку соверующих", – рассказала она.

"С каждым заседанием заметнее, что на скамью подсудимых может попасть любой из нас. Видно же, что с экстремизмом подсудимые не имеют ничего общего, это очевидно", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" слушатель Владимир.

Свидетель Иеговы* Цолак пришел на процесс уже в третий раз. "Хожу, чтобы поддержка была наших соверующих", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Мужчина тоже заявил, что не боится повестки на допрос. "Это возможно, но не страшно – нас бог поддерживает, на него мы и надеемся", – подчеркнул он.

Соверующие ощущают по отношению к подсудимым единство. "Мы как близкие родственники переживаем одни и те же ощущения. Мы связаны духовными узами. То, что проходят подсудимые, проходим и мы, только заочно. Трудно предположить можем ли мы быть привлечены. Может быть все, что угодно", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" верующий по имени Михаил.

С ним согласна верующая по имени Ирина. "Мы приходим поддержать, чтобы наши друзья знали, что они не одни. Это должно быть свидетельством для тех, кто здесь работает – что мы не запуганы, что мы одна семья. Мы слышали, что в других городах есть такое, что верующим, которые пришли в суд, выдали повестки на допрос. Но зачем бояться того, что не случилось? И еще хочу сказать, можно организацию закрыть, но веру в бога не запретить. После революции громили церкви, но наши бабушки продолжали верить, читали Библию, детей-внуков крестили тайно", – сказала Ирина корреспонденту "Кавказского узла".

Защита возразила против допроса тайного свидетеля

Гособвинитель Анна Мягкова обратилась к слушателям и участникам процесса со словами "друзья мои" и пригласила их проследовать в зал для суда на первом этаже. Первыми в зал прошли подсудимые, они выглядели сосредоточенно, некоторые приготовили листок и ручку, чтобы делать заметки. Следом вошли слушатели, зал забился до отказа, всего присутствовало 17 слушателей.

В заседании попыталась принять участие 81-летняя мать Игоря Егозаряна, но верующие объяснили ей, что она не может присутствовать, так как является свидетелем. Одна из слушательниц спросила у других есть ли коридоре те, кто пришел впервые и после того как выяснилось, что есть, уступила пришедшей впервые девушке свое место, а сама ушла в коридор. Судебное заседание началось после того, как гособвинитель поинтересовалась у слушателей не жарко ли им в помещении или не холодно.

Гособвинитель заявила, что в суд сегодня не явились свидетели Гуль и Беликова и заявила о ходатайстве допросить тайного свидетеля. Сам свидетель находился в смежном с залом помещении, за ширмой.

Защита возразила против засекречивания свидетелей. Адвокат Александр Обухов заявил, что по закону засекречивать свидетелей можно в случаях, когда есть сведения об угрозах свидетелю или его родственникам убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением имущества. Он также указал, что религия Свидетелей Иеговы* придерживается пацифизма и не приемлет насилия. Адвокат отметил, что не зная личности свидетеля, невозможно осуществлять защиту подсудимых.

Возражение высказали и другие защитники. "Участие свидетелей в уголовном деле под псевдонимом предусмотрено национальным законодательством многих стран, однако в российской практике зачастую сохранение в тайне свидетелей обвинения производится не с целью безопасности, а с целью дачи ложных показаний и избежания уголовной ответственности", – сказала адвокат Ольга Зинченко.

Гособвинитель заявила, что тайный свидетель будет допрошен под псевдонимом Клинцов.

Клинцов пояснил, что несмотря на опасения за свою безопасность, пришел к следователю давать показания, поскольку считает это своим гражданским долгом. Он отметил, что следователь его "сам нашел". "Некоторые члены собрания пролежали в психиатрических больницах, я не знаю чего от них ожидать", - пояснил Клинцов причину своего засекречивания.

Свидетели Иеговы* отреагировали на показания Клинцова иронией

Допрос Клинцова длился почти четыре часа. После начала допроса участники процесса и слушатели пожаловались на плохую слышимость и неразборчивость речи свидетеля, был объявлен перерыв для проверки оборудования. Во время перерыва слушатели возмутились тем, что Клинцов засекречен. "Ничего запретного они не делали", – прозвучала фраза среди группы поддержки, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Несмотря на отладку оборудования на протяжении всего процесса речь секретного свидетеля Клинцова была слышна плохо. Из-за чего стороны процесса несколько раз его переспрашивали. На некоторые вопросы Клинцов отвечал после длительной паузы. Из-за этого гособвинитель поинтересовалась о его самочувствии. По ходу ответов Клинцова, подсудимые Валерий Рогозин и Сергей Мельник делали заметки на бумаге.

Клинцов рассказал, что подсудимые были старейшинами, после запрета собирались малыми группами, соблюдали при этом конспирацию, использовали видеосвязь, руководили собраниями. Запрещенную литературу они закапывали. По словам Клинцова, он не был Свидетелем Иеговы*, но присутствовал на собраниях до и после запрета организации. "Я не был ни крещеным, ни возвещателем, просто наблюдал со стороны. Я начал интересоваться, когда "повелся" на их пропаганду", – заявил свидетель.

Когда стали задерживать старейшин, то Клинцов узнал, что организация запрещена. "Действиями подсудимых руководили сверху", – уточнил он и добавил, что так называемый районный надзиратель говорил старейшинам, что нужно делать.

На эти слова в зале послышался смех и шепот: "Чушь какая". Судья сделала замечание за эмоциональное поведение слушателям на первой скамье.

Клинцов пытался отказаться от ответов на некоторые вопросы, судья предупредила его, что он может не отвечать на вопросы, если это может навредить его безопасности.

Секретный свидетель отметил, что не менее трех раз присутствовал на собраниях в частном доме в поселке Ерзовка. "Обычный дом кирпичный с крышей", – описал Клинцов место собраний, что вызвало смех в зале. "Да там один такой", – раздалась реплика в зале. Свидетель вспомнил также, что возле дома был большой забор и ржавые ворота, а сам дом стоял на улице Победы. Клинцов заявил, что не помнит какая в доме была планировка. "Мы не ходили по комнатам. Пришли, сели и сидели. Обычный шкаф, диван и телевизор", – описал он обстановку и отметил, что все старейшины занимались сбором пожертвований.

"Вы можете объяснить почему так долго отвечаете на вопросы", – поинтересовался у Клинцова о причине длинных пауз адвокат Обухов. "Я рисую в голове", – ответил тайный свидетель.

На вопросы адвоката Романа Левина призывали ли Свидетели Иеговы* к свержению власти, к участию в массовых беспорядках, приобретению оружия для вооруженного противостояния существующей власти, Клинцов ответил отрицательно. На вопрос: "К чему призывали", он ответил, что они читали запрещенную литературу – журналы "Сторожевая башня" и "Пробудитесь". Левин отметил, что согласно Уголовно-процессуального кодекса, свидетель обязан сообщать источник своей информированности, однако, не делает этого.

Клинцов также рассказал, что верующие были против оружия, при этом не высказывали недовольства властью, также выступали против герба и российского флага, призывали не отмечать государственные праздники – 23 февраля, Новый год, 9 Мая. "Против государства они ничего не имели, но не поклонялись ему", – сказал Клинцов. "А должны были поклоняться?" – спросила адвокат Зинченко. "Верующие должны были уважать и соблюдать законы", – ответил Клинцов. Он пояснил, что неуважение к государству Свидетелей Иеговы* выражалось в том, что они "выбрали себе единого правителя – Иегову бога". "В каждой религии есть бог, хотите сказать, что все верующие не уважают законы?" – поинтересовалась адвокат.

Задавая вопросы свидетелю, подсудимый Валерий Рогозин обращался к нему по имени Анатолий, однако Клинцов заявил, что он не Анатолий.

Отвечая на вопросы судьи, откуда ему известны понятия "крещеный", "возвещатель", свидетель пояснил, что из публикаций. Он также сказал суду, что о том, что подсудимые являются старейшинами, он слышал от них самих, а также от "сестер". По его словам, на собраниях они говорили о получении инструкций. Он также отметил, что сам видел как происходил сбор денег в конвертах.

Суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий на четыре месяца Денису Пересунько. Об этом ходатайствовали и сам подсудимый, и гособвинитель.

Защита указала на отсутствие показаний в пользу обвинения в экстремизме

Адвокаты заявили, что не усмотрели в показаниях свидетеля доказательств вины в экстремизме. "Я задал свидетелю вопросы, перечисляя те действия, которые можно было бы оценивать как экстремистскую деятельность и как участие в экстремистской организации. Но свидетель отрицает такую деятельность", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Осипова Роман Левин.

"Засекреченный свидетель дает в суде одни показания, он не говорит, что не помнит, но говорит, что предполагает. Затем происходит оглашение его показаний, которые он давал следователю. Очевидно, что их писал не он, поскольку можно услышать разницу в составлении предложений, которые были записаны в протоколе допроса и как он отвечал здесь. (…) Мы просим рассекретить свидетелей, чтобы была возможность понять действительно ли это человек, который приходил на собрания и участвовал в них и действительно знает что-то об организации, ее деятельности или просто о людях", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рогозина Ирина Сулацкова.

"Сегодня идет злоупотребление институтом обеспечения мер безопасности для свидетелей. Здесь нет оснований для принятия данных мер и свидетель подтвердил, что никогда никакие угрозы ему не поступали. Он говорит, что не знает "что завтра со мной будет". Но такого основания нет в Уголовно-процессуальном кодексе. Получается довольно хитрая ситуация – свидетель может на какой-то вопрос не ответить, ссылаясь на то, что боится рассекречивания. И мы не можем проверить эту информацию. В этом отношении мы с обвинением не равные участники, хотя по закону равны с ним", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Игоря Егозаряна Александр Обухов.

Следующее заседание суда запланировано на 14.00 мск 24 марта. На нем продолжится допрос свидетелей обвинения. Состоится ли допрос еще одного засекреченного свидетеля, будет зависеть от того, удастся ли согласовать для этого специальный зал, сказала корреспонденту "Кавказского узла" гособвинитель.

* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена судом.