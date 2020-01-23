Ростовские Свидетели Иеговы* заявили о верности убеждениям вопреки преследованию

23 января 2020, 01:38

Суд отказался отпустить из-под домашнего ареста ростовского Свидетеля Иеговы* Руслана Алыева. Свидетели Иеговы* стали более осторожными из-за преследований, но от своей веры не отказались, заявили единоверцы Алыева.

Как писал "Кавказский узел", двое ростовских Свидетелей Иеговы*, Руслан Алыев и Семен Байбак, были задержаны 10 июня, суд назначил им домашний арест. 31 декабря Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил срок домашнего ареста Алыева. Отец пожаловался на прогрессирующее заболевание Алыева на фоне стресса, а его единоверцы сообщили, что боятся арестов.

Следствие считает 32-летнего Руслана Алыева участником деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК России). Максимальная санкция по данной статье предполагает шесть лет заключения. Родные и друзья Алыева категорически отвергли версию следствия о его связи с экстремизмом.

Ростовский областной суд 22 января в открытом режиме рассмотрел апелляцию Алыева. Поддержать соверующего на заседание пришли около 50 родственников и друзей, из них в зале суда поместилось около 40 человек, остальные остались ждать результата в коридоре, сообщил из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Алыев прибыл в суд в сопровождении своего адвоката, когда они входили в здание суда, единоверцы аплодировали им. Заседание продлилось 30 минут.

Гособвинитель заявил, что Алыев должен находиться под домашним арестом, поскольку обвиняется в тяжком преступлении, и, находясь на свободе, может помешать расследованию уголовного дела. Кроме того, прокурор отметил, что расследование дела продолжается, и нахождение Алыева под домашним арестом необходимо для проведения следственных действий.

Однако адвокат Роман Какасьев отметил, что доводы следователя на апелляцию подозреваемого безосновательны, подтверждающие их факты в материалах отсутствуют. "Тяжесть инкриминируемого деяния сама по себе не может являться основанием для избрания суровых мер пресечения, которые ограничивают свободу передвижения. Есть другие меры пресечения – подписка, обязательство о явке, которые не ограничивают свободу передвижения", - сказал адвокат.

По мнению защиты, никаких оснований оставлять Алыева под домашним арестом нет. "У следствия нет фактов, что Алыев хочет скрыться – загранпаспорт у него изъят, счета арестованы. Он ведет оседлый образ жизни и социально адаптирован в нашем городе – у него здесь семья. Свидетелей по делу нет, потерпевших тоже нет. Доказательства все собраны и приобщены", - сказал адвокат. Он попросил суд отменить решение районного суда.

Руслан Алыев заявил, что какое бы решение не принял суд, оно не повлияет на его веру в Бога и верующим он быть не перестанет.

Судья постановила оставить решение Ленинского районного суда без изменения, а жалобу адвоката без удовлетворения.

Верующие рассказали о последствиях преследований силовиков

«Суд наши доводы не услышал, к сожалению. Мой подзащитный останется под домашним арестом до 5 февраля», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Роман Какасьев.

По словам адвоката, дело находится на стадии предварительного расследования, но неизвестно, как продвигается дело и когда оно поступит в суд. Какасьев указал, что расследование дела затягивается - уже более трех месяцев никаких следственных действий с Русланом не проводят.

«При этом следователь в ходатайствах в качестве одного из аргументов домашнего ареста Алыева каждый раз приводит необходимость проведения с ним следственных действий», - отметил защитник.

Жена верующего Кристина Алыева рассказала, что ее семья испытывает финансовые трудности из-за ареста мужа.

«Руслан - преподаватель китайского языка. Сейчас он не зарабатывает, поскольку под домашним арестом ему запрещено пользоваться средствами связи - телефоном, интернетом, почтой. Деньги в семью приносит моя работа, помогают родители-пенсионеры. Постоянных доходов у нас нет, а карты мужа заблокированы», - рассказала она.

Алыева сказала, что ее муж получил помощь стоматологов, находясь под домашним арестом.

21 декабря 2019 года отец верующего Рамиз Алыев рассказал, что у сына "на фоне стрессов прогрессирует болезнь зубов".

«Нам дали возможность ходить к врачу и вопрос решили. Но если бы не домашний арест, лечение прошло бы гораздо быстрее. Иногда приходилось ждать по 10 дней встречи с врачом», - пояснила она.

Пришедшие в суд Свидетели Иеговы* рассказали, что возбужденные против единоверцев дела заставляют их вести себя осторожнее, но на вере это не сказывается.

«Молодежь больше подвержена запугиванию, людям пожилым проще - мы с преследованиями уже сталкивались», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Антон.

«Сегодня я пришел, чтобы поддержать соверующего, проявить сострадание к нему в этой ситуации», - пояснил Владимир. «Аресты мешают встречаться, проповедовать, но я буду стараться не отступать от веры. Некоторые люди считают, что если закрыли Управленческий центр, то исчезла и религия. Но принципы христианской жизни не нужно получать свыше от руководства, они прописаны в Библии», - считает верующий.

Внучка ростовской Свидетельницы Иеговы* Лидии Азю Екатерина Мейдра рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее бабушка попала в больницу после обыска силовиков. По ее словам, первый сердечный приступ случился у пожилой женщины после обыска.

"22 мая 2019 года в 06.30 мск мы спали, внезапно к нам постучались в дверь. Моя бабушка Лидия Азю, 1948 года рождения, открыла дверь - там были три силовика и двое понятых. Нам сказали, что будет проводиться [...] обыск", - рассказала она.

По словам Мейдры, в квартиру площадью 25 метров зашли пять человек. "Мы не успели одеться, как стал проводиться досмотр личных вещей, все осматривалось тщательным образом, даже мои украшения, музыкальный инструмент. Перечитывались открытки - они были памятью о добром отношении людей. Их изъяли под предлогом, что они могут послужить вещественными доказательствами лишь потому, что там находились цитаты из Библии", - сказала она.

"Постановление на обыск было на имя бабушки, однако досматривались как ее, так и мои вещи. Изъяли открытки, некоторые фото, Синодальный перевод Библии, два планшета, бабушкин телефон. На данный момент ничего не вернули", - сообщила внучка.

Екатерина Мейдра рассказала, что во время обыска была очень напряженная обстановка, задавались вопросы, беседа велась в обвинительном ключе. "Все это сразу же сказалось на самочувствии бабушки, я вынуждена была вызвать скорую помощь. Врач диагностировала у нее сердечный приступ, оказали медицинскую помощь и предложили ее госпитализировать. Бабушка отказалась из-за того, что нас обеих собирались увозить на допрос, а одну меня отпускать она боялась", - пояснила она. По словам Мейдры, с момента начала обыска и до окончания допроса, прошло 9 часов.

"Через четыре дня бабушка пошла забрать хоть какие-то документы, потому что ей не дали ни постановление на обыск, ни протокол допроса. Там она перенервничала, документов не получила и на обратном пути почувствовала, что ей становится хуже. Обратилась за помощью в медучреждение, где ей вызвали скорую помощь. Ее госпитализировали с диагнозом "инсульт", для нее он стал вторым", - сказала она.

Внучка рассказала, что через несколько дней на рассвете силовики пришли снова, на этот раз, по их словам, "забрать Лидию Аркадьевну", а мы объяснили, что она находится в больнице. "После инсульта у бабушки повреждена речь, ухудшилась память и общее состояние. С момента выписки из неврологического отделения за ней ведется слежка оперативными сотрудниками, они не скрываясь ведут фото- и видеосъемку, о чем ей говорят даже прохожие, посторонние люди. За ней ходят буквально по пятам: когда она идет в больницу, покупает продукты. Все это сильно влияет на ее эмоциональное и психологическое состояние, препятствует выздоровлению, она переживает и за меня".

Девушка рассказала, что 24 декабря у бабушки случился третий инсульт, ее уже выписали и она проходит лечение на дому.

"Она прожила трудную, но честную жизнь [...] Она была воспитана честным человеком, с уважением относилась к другим людям. Работала начальником почты, бухгалтером, на комсомольской стройке в Сибири. В молодости получила группу инвалидности по болезни. Сколько я знаю бабушку, она очень гостеприимна, отзывчива", - рассказала Мейдра. По ее словам, бабушка считает себя верующим человеком, уважает Священное Писание и для нее это образ жизни. "Мы законопослушные граждане. Не сделав никому ничего плохого, мы стали вне закона только потому, что верим в Бога" - посетовала Мейдра.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по требованию Минюста вынес решение о ликвидации всех организаций "Свидетели Иеговы"* в стране как экстремистских, 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, отмечается в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?" на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" также писал, что 17 декабря Ленинский райсуд Ростова-на-Дону оставил под стражей до 20 февраля местных Свидетелей Иеговы* Вилена и Арсена Аванесовых, а также Александра Паркова. Защита заявила, что обжалует это решение.

Информацию о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".