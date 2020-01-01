Ростовские Свидетели Иеговы* запуганы арестами верующих

01 января 2020, 00:50

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону 31 декабря продлил срок домашнего ареста местного Свидетеля Иеговы* Руслана Алыева. Отец пожаловался на прогрессирующее заболевание Алыева на фоне стресса, а его единоверцы сообщили, что боятся арестов.

Как писал "Кавказский узел", двое ростовских Свидетелей Иеговы*, Руслан Алыев и Семен Байбак, были задержаны 10 июня, суд назначил им домашний арест. 19 ноября суд в Ростове-на-Дону продлил домашний арест Алыеву на два месяца, а 27 ноября Ростовский облсуд подтвердил это решение. Его родные и друзья категорически отвергли версию следствия о его связи с экстремизмом.

Следствие считает 32-летнего Руслана Алыева участником деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК России). Максимальная санкция по данной статье предполагает шесть лет заключения.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону 31 декабря рассмотрел ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Алыева. Поддержать его пришли около 50 родственников, друзей и соверующих, большую часть которых даже не пропустили в здание суда, и они были вынуждены ждать в вестибюле и на улице. Судья Владимир Абрамов постановил провести заседание в закрытом режиме, в том числе и для прессы, единственным представителем которой был корреспондент "Кавказского узла". Когда Алыев входил в здание суда и выходил из него, единоверцы встречали его аплодисментами.

На заседании присутствовали только судья, следователь, прокурор, адвокат и сам Алыев. Рассмотрение аргументов стороны обвинения и защиты у судьи заняло не более десяти минут, передал корреспондент "Кавказского узла". Суд согласился с доводами прокурора и продлил срок домашнего ареста Алыева до 5 февраля, рассказал адвокат Роман Какасьев. По его словам, защита опротестует это решение.

"К сожалению, суд удовлетворил ходатайство следственных органов. Мы будем обязательно обжаловать это решение в областном суде", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Какасьев.

Он также подчеркнул, что у следственных органов "отсутствует подтверждение причастности Алыева к инкриминированному деянию" и нет достаточных оснований для вывода о том, что его подзащитный сможет "воспрепятствовать расследованию уголовного дела или попытается скрыться".

У находящегося под домашним арестом Руслана Алыева "на фоне стрессов прогрессирует болезнь зубов", сообщил его отец Рамиз Алыев. Рамиз удивлен, что против его сына и других Свидетелей Иеговы* возбудили уголовные дела.

"Убийцы и бандиты на свободе, а нормального семейного человека арестовали и мешают ему работать. Он - преподаватель китайского языка и содержит семью. Свидетели Иеговы* - самые мирные, самые безобидные граждане", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла» отец арестованного.

Рамиз Алыев уверен, что преследование Свидетелей Иеговы* вызвано решением Верховного суда России, принятым в апреле 2017 года. "Решение Верховного суда повлияло, не может не повлиять", - заключил отец Алыева.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по требованию Минюста вынес решение о ликвидации всех организаций "Свидетели Иеговы"* в стране как экстремистских, 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области, по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, отмечается в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", подготовленной "Кавказским узлом".

Ростовские Свидетели Иеговы* живут под страхом ареста

Дела против Алыева, а также Семена Байбака, который находится под домашним арестом, противоречат конституционным принципам и посягают на свободу вероисповедания, считает отчим Байбака Илья Корытко. "По действующей статье 28 Конституции России Руслан (Алыев) имеет полное право верить в Бога так, как он считает нужным. А следователи и прокуроры говорят: "Нет, он должен верить, как ему говорят", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Корытко.

Он также подчеркнул, что уголовные дела против Свидетелей Иеговы* негативно отражаются на настроениях единоверцев. "Да, нам мешают жить, за нами следят. Это напрягает, нервничать заставляет. Не знаешь, что с тобой дальше будет, может, придется идти по пути Руслана – домашний арест или СИЗО. Окружающие, в том числе неверующие родственники и соседи, нас поддерживают, но они не понимают, что происходит в принципе", - заявил верующий.

До суда необходимо донести "свою точку зрения и надеется на большую общественную солидарность и поддержку", считает мать Байбака Наталья Корытко. "Я хочу показать свою позицию. Я считаю, что равнодушным в этой ситуации вообще невозможно остаться. Надеюсь, что судьи будут беспристрастны […] что они не будут подотчетны кому-то, а действительно будут судить в полном смысле этого слова", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Корытко.

По ее словам, многие знакомые сочувствуют арестованным Свидетелям Иеговы*. "Многие мои знакомые не понимают, в чем смысл дела (против Свидетелей Иеговы*), но все очень сочувствуют. Когда они видят, что человек не нарушает никаких законов, им очень сложно понять, почему его хотят судить", - резюмировала Наталья.

Напомним, что 17 декабря Ленинский райсуд Ростова-на-Дону оставил под стражей до 20 февраля местных Свидетелей Иеговы* Вилена и Арсена Аванесовых, а также Александра Паркова. Защита заявила, что обжалует это решение. Всем трем арестованным грозит до 10 лет заключения по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

27 ноября родственники арестованных в Ростове-на-Дону Свидетелей Иеговы* озвучили их жалобы на низкое качество медпомощи в СИЗО, на отсутствие лекарств и холод в камере. Кроме того, следователи не позволяют арестованным видеться с родными, рассказали они. Условия содержания арестованных Свидетелей Иеговы* в ростовском изоляторе соответствуют нормам, и медицинскую помощь они получают в полном объеме, сообщило областное управление ФСИН.

Информацию о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".