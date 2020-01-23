Родные волгоградских Свидетелей Иеговы* сочли их дело преследованием за веру

23 января 2020, 23:23

Первое заседание по делу пятерых обвиняемых в экстремизме волгоградских Свидетелей Иеговы* суд провел в закрытом режиме. Одному из верующих смягчена мера пресечения. Родственники подсудимых назвали уголовное дело преследованием по религиозному признаку.

Как сообщал "Кавказский узел", пятерых волгоградских Свидетелей Иеговы* - Валерия Рогозина, Сергея Мельника, Игоря Егозаряна, Вячеслава Осипова и Дениса Пересунько - следователи считают причастными к деятельности экстремистской организации. Их дело было передано в суд 9 января.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по требованию Минюста принял решение ликвидировать все организации "Свидетели Иеговы"* в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Информацию о событиях, связанных с этим иском Минюста, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Верующие отрицают свое участие в деятельности юрлица

Сегодня в суде Центрального района Волгограда в закрытом режиме прошло предварительное заседание по делу пятерых Свидетелей Иеговы*. Заседание длилось пять часов. Подсудимые сами пришли в суд, только Дениса Пересунько привезли из СИЗО. Родственники ожидали решения в коридоре суда, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» жена подсудимого Сергея Мельника.

Суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Валерию Рогозину, Сергею Мельнику, Игорю Егозаряну и Вячеславу Осипову до 9 июня, а Денису Пересунько арест заменен на запрет определенных действий. Согласно мере пресечения в виде запрета определенных действий, обвиняемым запрещено пользоваться телефонами, интернетом, получать и отправлять почтовые и телеграфные отправления, общаться с участниками дела и выходить из дома с 22:00 до 6:00. В другое время они могут свободно передвигаться, работать.

С материалами дела обвиняемые знакомились в СИЗО. "В обвинительном заключении написано, что они организовали местную религиозную организацию (МРО), но мы ничего не организовывали и в местную религиозную общину никогда не входили. Обвинительное заключение насчитывает почти 300 страниц. Конечно, это преследование по религиозному признаку. В МРО мы никогда не входили, юрлицо никогда не представляли. Получается, судят за то, что мы читаем Библию, делимся тем, что в ней написано, песни поем, молимся и детей стараемся воспитывать по библейским нормам. Мы не прекратили читать Библию и молиться», - сказала Анна Мельник, разделяющая убеждения своего супруга.

Жена подсудимого Сергея Рогозина Марина также назвала происходящее с ее супругом преследованием за веру. «Получается, судят за религию», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Жена подсудимого Дениса Пересунько Ольга Медведева сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что в СИЗО ее муж ни на что не жаловался. "Даже смешно: судят за веру людей, которые не берут оружие, добропорядочны, исполняют закон, - сказала Ольга Медведева. – Кстати, когда еще не было запрета, власти обращались к нам за помощью. Мы мыли стадионы, очищали берег Волги, красили ограждения вдоль дорог, администрация города поощряла нас за это грамотами. Мы хотели, чтобы у нас было красиво».

Ольга Медведева рассказала, что ее мужу 41 год, он инвалид третьей группы, не работал. «Он добрый и хороший», - добавила супруга верующего.

В пресс-службе суда корреспонденту «Кавказского узла» пояснили закрытый характер заседания по делу Свидетелей Иеговы*. «Предварительные судебные заседания по уголовным делам всегда проходят в закрытом режиме», - сказала пресс-секретарь.

Семьи подсудимых испытывают трудности из-за их уголовного преследования

Большинство из подсудимых родились и выросли в Волгограде, женаты и имеют детей, выяснила корреспондент "Кавказского узла". Жизнь их семей осложнилась после того, как верующие были арестованы.

Сергею Мельнику 47 лет, он родился и вырос в Волгограде. Закончил училище по специальности водителя-автослесаря, затем освоил профессии стропальщика и кровельщика. Вместе с женой Анной воспитывает троих сыновей. Всей семьей они любили ходить в пешие походы, выезжать на природу, ходить на футбольные матчи. После ареста мужа Анна испытывает трудности. В последние годы она не работала, так как заботилась о детях, ухаживала за матерью и сестрой-инвалидом. Сергей был единственным кормильцем семьи. Родственники Сергея, которые не разделяет его религиозные взгляды, возмущены его уголовным преследованием и стараются поддержать семью в трудное для нее время.

Вячеслав Осипов родился в 1970 году в Волгограде. Его мама Галина работала на тракторном заводе, где получила много наград. Закончил девять классов школы с отличием,затем речное училище. Прошел военную службу в Чехословакии. В 90-е годы начал интересоваться Библией. Мама Вячеслава тяжело переживает разлуку с сыном и до сих пор не может понять, за что он был арестован.

Адвокат Вячеслава Осипова Роман Мордвинцев ранее сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его подзащитный не признает вины. "Он обвиняется в участии в деятельности организации, которая запрещена и признана экстремистской. По версии следствия, арестованные проповедовали, в том числе в квартирах прихожан, общались, в том числе с помощью видеоконференций, осуществляли сбор денежных средств – пожертвований. Мой подзащитный вину не признает, считает, что это не противозаконно, это его вера, он имеет религиозные взгляды и ни к чему противозаконному не призывает", - пояснил адвокат.

Игорь Егозарян родился в 1965 году в Волгограде, в простой рабочей семье. В детстве увлекался музыкой, самостоятельно освоил игру на гитаре и выступал в любительской музыкальной группе на школьных вечерах. После окончаниях школы работал сапожником, строителем и электриком. В 2002 году женился на Евгении, парикмахере по профессии. Супруги воспитывают сына, который учится в колледже.

Валерий Рогозин родился в 1962 году в городк Краснокамске Пермской области. Любил ходить в походы с ночевкой в тайгу, занимался спортом. После окончания школы поступил в Качинское высшее военное авиационное училище в Волгограде. Служил военным летчиком. После 12 лет службы в армии многие годы работал инженером-проектировщиком. В свободное время любит заниматься ландшафтным дизайном и ремонтными работами по дому. В 1984 году женился на Марине, педагоге по профессии. Супруги воспитали двоих сыновей.

Все четверо верующих и еще один их соверующий Денис Пересунько обвиняются в экстремизме. По данным следствия, обвиняемые, зная, что деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» решением Верховного суда Российской Федерации признана экстремистской, в условиях конспирации устраивали в регионе массовые мероприятия, на которых не только активно пропагандировали исключительность и превосходство запрещенной идеологии. Кроме того, они под видом добровольных пожертвований собирали с участников встреч денежные средства, которые, как полагают следователи, расходовались на нужды экстремистской организации, сообщается 9 января на сайте СУ СКР по Волгоградской области.

* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена.