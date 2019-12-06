Пять Свидетелей Иеговы* оставлены под арестом в Волгограде

06 декабря 2019, 19:31

Суд в Волгограде на два месяца продлил сегодня срок содержания под стражей пяти Свидетелям Иеговы*. Их родные пожаловались, что следствие не разрешает свидания с обвиняемыми.

Как сообщал "Кавказский узел", Свидетели Иеговы* Валерий Рогозин, Сергей Мельник, Игорь Егозарян и Вячеслав Осипов находятся под стражей с 17 мая.

Сегодняшнее заседание Центрального районного суда Волгограда прошло в закрытом режиме, сообщили родственники обвиняемых корреспонденту "Кавказского узла". Они отметили, что ожидали решения суда на улице. Пятеро обвиняемых - Валерий Рогозин, Сергей Мельник, Игорь Егозарян, Вячеслав Осипов и Денис Пересунько - были доставлены на заседание. Суд постановил продлить всем им арест до 13 февраля.

Пятый обвиняемый, Денис Пересунько, находится под стражей с августа, рассказала его жена, Ольга Медведева. По ее словам, до ареста у них в доме был обыск, а 23 августа приехал оперуполномоченный, который увез Пересунько на допрос. "После допроса ему надели наручники и повезли в ИВС. Там он был двое суток, потом был суд, и его поместили в СИЗО. Ему вменяют статью 282.2 ("Организация деятельности экстремистской организации"). По версии следствия, он и организатор, и участник, и финансист", - сообщила Медведева. По ее словам, через 10 дней суд рассмотрит апелляцию на сегодняшние решения о продлении ареста, причем заседания будут открытыми.

Статья 282.2, предъявленная и другим обвиняемым по этому делу, предусматривает до 10 лет заключения.

Ольга Медведева отметила, что запрет "Свидетелей Иеговы"* как религиозной организации не означает запрета придерживаться ее вероучения. "Муж читал Библию. Мы молились и пели библейские песни. Никто нам не запрещал молиться, собираться - и вот, вменили экстремизм, запретили исповедовать свою веру. Мы должны закрыть рты. Орудие преступления - Библия", - сказала. Медведева корреспонденту "Кавказского узла".

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Медведева подчеркнула, что Свидетели Иеговы* не участвуют в военных и политических конфликтах. "Мы не берем в руки оружие, и при этом мы экстремисты. Это несовместимо. Мы не исповедуем никакой экстремизм и не призываем к насилию. Получается, попирается 28-я статья Конституции - что человек может исповедовать свою веру, и никто не должен это запрещать. Мы крайними оказались, при этом самые безобидные", - отметила супруга Пересунько. Она добавила, что проходит подозреваемой по делу об экстремизме, но была оставлена на свободе под подписку о невыезде. "Муж сначала проходил как свидетель", - добавила Медведева.

Обвиняемым не дают свиданий с родными

По словам Медведевой, Денис Пересунько в своих письмах не жаловался на условия содержания в СИЗО. "Свиданий нам не дают. С сентября у нас новая девушка-следователь, свидания она запретила - ни в октябре, ни в ноябре мы не виделись", - рассказала Ольга Медведева. Она отметила, что Пересунько - инвалид, и до ареста не работал.

Жена Сергея Мельника Анна Мельник также сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в письмах муж ни на что не жалуется. "А свиданий нам уже два месяца не дают, с тех пор как поменялся следователь. Сейчас в зал нас не пустили, но мне разрешили зайти в здание, и когда конвой проходил, мы перекинулись парой слов. Адвокаты всегда настаивают на домашнем аресте, но суд решает по-другому", - отметила она, добавив, что сегодня следователь пообещала разрешить свидание.

Следствие по делу уже завершено. "Мужу вручили уведомление о завершении следствия 2 декабря. Теперь они начинают знакомиться с материалами дела. Скорее всего, дело будет в суде в январе", - предположила Анна Мельник.

Пока единственным способом связи с обвиняемыми остается бумажная почта, подтвердил сын Валерия Рогозина Вадим Рогозин. "Новый следователь сразу запретила свидания. У всех заблокировали карты - отцу на карту приходила пенсия. Разрешения на звонки отцу мы так и не добились", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".