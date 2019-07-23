Волгоградский облсуд оставил под арестом трех Свидетелей Иеговы*

23 июля 2019, 15:45

Волгоградский областной суд отказался сегодня отменить решение о продлении ареста Свидетелям Иеговы* Валерию Рогозину и Сергею Мельнику, а 19 июля отклонил апелляцию на арест Вячеслава Осипова. Защита их единоверца Игоря Егозаряна не стала подавать жалобу. Число дел против Свидетелей Иеговы* растет еженедельно, указал директор центра "Сова" Александр Верховский.

Как информировал "Кавказский узел", 17 мая силовики в Волгограде на двое суток поместили в СИЗО семь задержанных Свидетелей Иеговы*. Суд Центрального района Волгограда принял решение заключить под стражу четверых из них - Валерия Рогозина, Сергея Мельника, Игоря Егозаряна и Вячеслава Осипова.

Арест волгоградских Свидетелей Иеговы* продлен на три месяца

Суд Центрального района Волгограда 12 июля продлил срок ареста всех четверых подозреваемых до 13 октября, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сын Валерия Рогозина Вадим. Апелляции на это решение подали трое Свидетелей Иеговы* - Рогозин, Мельник и Осипов. Жалобы Рогозина и Мельника были рассмотрены сегодня в Волгоградском областном суде.

На рассмотрение апелляции Валерия Рогозина пришли его жена, двое сыновей, тетя, а также родственница другого подозреваемого Игоря Егозаряна. Валерий Рогозин, по словам его сына, участвовал в заседании посредством видео-конференц-связи. "Отец отметил, что согласно закону Российской Федерации, может исповедовать религию, а членом преступной организации он не являлся. Адвокат настаивал на другой мере пресечения, хотя бы на домашнем аресте", - сообщил Вадим Рогозин. По его словам, апелляцию суд не удовлетворил.

Жена Валерия Рогозина Марина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее супруг перед задержанием планировал оперироваться, но за время содержания в СИЗО не поднимал этот вопрос.

Сергей Мельник также участвовал в рассмотрении своей жалобы по видео-конференц-связи. В суд пришли его жена, сын, брат, а также жена Рогозина и тетя Егозаряна. Единственным журналистом, явившимся на заседание, оказался корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Мельника сказал, что не видит оснований для содержания своего подзащитного под стражей. "Обвиняемый исповедует религию, читает Библию. Как указано в постановлении о возбуждении уголовного дела, обвиняемые просто пели песни, читали религиозную литературу", - отметил он. Адвокат также указал на необоснованность подозрений в том, что его подзащитный будет оказывать давление на свидетелей или попытается скрыться. Он добавил, что на подозреваемого даны положительные характеристики, у него на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

Прокурор выступил против ходатайства защиты о домашнем аресте. "Причастность Мельника к совершению преступления подтверждается как показаниями самого Мельника, так и показаниями свидетелей и результатами оперативно-разыскной деятельности", - сказал представитель обвинения.

Сергей Мельник, в свою очередь, заявил о своей невиновности. "Я верующий человек, и стараюсь жить по принципам, согласно которым нужно проявлять любовь к близким и сострадание", - отметил он, добавив, что Верховный суд России запретил юридическое лицо – Управленческий центр Свидетелей Иеговы*, а не саму их религию.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. В Кабардино-Балкарии по состоянию на 30 марта 2017 года действовали пять местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

"Я никогда не являлся представителем этого юридического лица, поэтому имею право свободно исповедовать религию, читать Библию, свободно обсуждать ее с другими людьми, молиться богу и петь песни. Это право гарантировано ст.28 Конституции России, ст.9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст.18 Международного пакта о гражданских и политических правах. Я не преследую никаких целей, кроме поклонения богу и следования своим религиозным убеждениям, и никак не связан с ликвидацией Управленческого центра Свидетелей Иеговы*. Всеми перечисленными правами пользуются миллионы верующих в России, они принадлежат к разным конфессиям, исповедуют свою религию, читают Библию, обсуждают, собираются вместе и поют песни", - сказал Мельник в суде.

Подозреваемый попросил заменить ему меру пресечения на домашний арест, заверив, что не будет оказывать давление на свидетелей, скрываться от следствия или нарушать закон. Однако решение о его аресте было оставлено в силе.

Жена Сергея Мельника Анна сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее муж индивидуальный предприниматель, работает кровельщиком. "Нет ни одного пострадавшего и ни одной жалобы на то, что мы причинили какой-то вред или делали что-то противозаконное. Собираться вместе, молиться, читать Библию – в чем здесь нарушение закона?" - сказала она.

Анна Мельник расценила дело против мужа как преследование за веру. "Потому что никаких преступлений мы не совершали. Мы просто верующие. Это все равно, что запретить православную епархию и ее юридические органы. Что, всех православных в тюрьму посадят, или запретят им читать Библию, или собираться вместе? Получается, какие-то конфессии у нас пользуются своими правами, а Свидетелям Иеговы* это запрещено", - резюмировала она.

Супруга подозреваемого добавила, что также исповедует веру Свидетелей Иеговы*, у них с Сергеем Мельником трое детей. "Народ сочувствует, со стороны следствия давления нет, если не считать, что изначально была запрещена переписка. Сейчас переписка разрешена. Но пока ни свиданий, ни звонков не дают. Условия содержания нормальные. Он (Сергей Мельник. - Прим. "Кавказского узла") ранее работал в МВД и сидит вместе с бывшим сотрудником. Дети в шоке, что отца арестовали, как какого-то преступника. Забрали его с маршрутки. Он ехал в Ерзовку, там живет моя мама", - рассказала Анна Мельник.

Вадим Рогозин сообщил, что правом на звонок не воспользовался пока ни один из четверых подозреваемых. "Мама и жены арестованных звонят следователям с вопросами, когда отдадут изъятые телефоны, компьютеры, карточки. Им отвечают, что все заняты и никто еще ничего не делал, никаких экспертиз. Подозреваемые писали жалобу по поводу того, что им не дают писать письма близким. Вроде бы сейчас переписка открыта. Мы написали письмо, оно прошло. Раньше письма возвращались. Однако нам так и не дали воспользоваться правом на звонок", - сообщил сын Валерия Рогозина.

19 июля областной суд рассмотрел и жалобу ареста Вячеслава Осипова, отказавшись ее удовлетворить, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Мордвинцев. "Мы настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест. Я говорил, что нет оснований для содержания под стражей, что эти основания не могут длиться бесконечно долго, их надо снова проверять, а на самом деле какой-либо необходимости в содержании под стражей нет. То есть следователем не приведено никаких доказательств, что мой подзащитный скроется, воспрепятствует производству по делу, окажет давление на свидетелей. Плюс он является собственником квартиры, в которой он зарегистрирован, и мог бы отбывать там домашний арест", - рассказал адвокат.

По словам Мордвинцева, Осипов не жалуется на содержание в СИЗО и состояние здоровья.

Защита Игоря Егозаряна не стала обжаловать решение суда, поскольку не видит в этом смысла, сказала корреспонденту "Кавказского узла" тетя Игоря Егозаряна Лидия. "Происходящее можно расценить, как страшный сон. Все, кто знает – неверующие родственники, коллеги, соседи – все в шоке. За что? Я отвечаю: «За то, что мы молимся»", - сказала родственница Егозаряна. По ее словам, подозреваемый женат, воспитывает 16-летнего сына. Тетя Егозаряна отметила, что близкие были шокированы его задержанием.

Марина Рогозина охарактеризовала Игоря Егозаряна как безотказного и добросовестного человека. "Это спокойный человек, работал электриком. Его очень ценили на работе, даже не хотят увольнять, будут ждать, когда он вернется", - сказала она.

Число дел против Свидетелей Иеговы* растет

Директор Информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский затруднился назвать точное число подвергшихся уголовному преследованию Свидетелей Иеговы*, но отметил, что дел сотни, и "практически каждую неделю возбуждают новые дела".

11 декабря 2018 года на заседании Совета по правам человека, стенограмма которого была опубликована на сайте Кремля, президент России Владимир Путин пообещал "внимательно разобраться" с причислением Свидетелей Иеговы* к экстремистским организациям. Несмотря на это обещание, репрессии только усиливаются, указал в мае представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский.

Свободы пока лишен один Свидетель Иеговы*, Деннис Кристенсен, указал Верховский. "До этого были условные приговоры. Недавно осудили первого человека, чья организация [Свидетелей Иеговы*] попала в общий список. Он не сел, ему присудили 300 тысяч рублей штрафа", - сообщил Александр Верховский.

В феврале 2019 года суд приговорил последователя Свидетелей Иеговы*, датчанина Денниса Кристенсена, живущего в России, к шести годам заключения.

Чтобы прекратить преследования, надо пересмотреть решения о всеобщем запрете местных организаций Свидетелей Иеговы*, подчеркнул Верховский. "Этот запрет породил всю эту волну дел", - сказал он.

Кроме того, Верховному суду следовало бы разъяснить ряд положений статьи 282.2 ("Организация деятельности экстремистской организации"), считает директор "Совы". "Там есть много неясного. Но не думаю, что эти разъяснения приведут к радикальным переменам. Возможно, какие-то дела закроют, но может быть, и нет, потому что в случае Свидетелей Иеговы* есть фундаментальная проблема – они не отрицают, что они Свидетели Иеговы*. Как это понимать – как молитвенное собрание или собрание запрещенной организации?" - отметил Верховский.

Он не считает, что Верховный суд может вынести однозначное решение. "Это очень плохая ситуация, связанная с тем, что эта статья Уголовного кодекса, которой нет аналогов в Европе, так устроена, что непонятно, как Свидетели Иеговы* могут собираться, не подпадая под статью. Можно еще отменить эту статью, но на это еще меньше шансов. Это коллизия, которая плохо разрешима. Реалистический сценарий тут только один: отменить запрет, поняв, что слишком далеко все зашло. Потому что отменять статью Уголовного кодекса, по которой осуждено много народа по другим организациям, вряд ли кто-то станет", - заключил Александр Верховский.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".