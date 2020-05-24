Спецоперация. Фото: пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/

24 мая 2020, 20:56

Врачи сообщили о состоянии раненного при спецоперации в Дагестане росгвардейца

Росгвардеец, раненный в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, пошел на поправку, его состояние улучшилось, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая в ходе перестрелки в лесу между селами Гоксув и Муцалаул Хасавюртовского района были убиты шесть человек, которых силовики объявили боевиками. Убитые были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ* и планировали теракты, заявил НАК. В ходе перестрелки получил ранение силовик. 

Личности пяти из шести убитых установлены, сообщил источник в правоохранительных органах. По его данным, это уроженцы села Эндирей в возрасте от 19 до 23 лет, которые планировали нападения на глав сельских поселений и участковых. Предполагаемые боевики в Хасавюртовском районе - остатки так называемой "эндирейской" группировки, заявил ранее источник в силовых ведомствах. Ранее, 14 мая, МВД Чечни сообщило о поиске пяти уроженцев дагестанского селения Эндирей, планирующих вооруженные нападения. Разыскиваемые уроженцы Дагестана входят в группировку "эндирейская", сообщил Telegram-канал "Operline.live Кавказ".

Об улучшении состояния раненого бойца Росгвардии сообщили врачи. При этом отмечается, что ранение оказалось тяжелым.

"Военнослужащие сумели уложиться в "золотой час": так в подразделениях спецназа обозначается время, в течение которого раненого необходимо доставить из района боестолкновения на операционный стол [...] жизнь бойца была спасена. В настоящее время состояние военнослужащего улучшилось", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Росгвардии.

Военнослужащий будет представлен к награде, добавили в пресс-службе Росгвардии.

Как сообщалось, пользователи Instagram потребовали от силовиков представить доказательства причастности убитых в Дагестане к боевикам. Комментируя спецоперацию в Хасавюртовском районе, пользователи напомнили об убийстве пастухов Гасангусейновых.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, признанная террористической и запрещенная в России решением суда.

Примечание:

"Раненый силовик госпитализирован с места перестрелки в Дагестане", "Спецоперация в Хасавюртовском районе стала второй в Дагестане с начала года", "НАК рапортовал об убийстве трех боевиков в Дагестане". 

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