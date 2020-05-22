Постояльцы обсерватора в Сочи прекратили голодовку после выполнения требований

22 мая 2020, 11:23

После встречи с врачом, а также передачи требуемых продуктов на четвертые сутки голодовки жители Санкт-Петербурга, находящиеся на карантине в сочинском обсерваторе, прекратили акцию протеста. Петербуржцы также обвинили кураторов обсерватора в распространении ложной информации и пригрозили подачей жалобы в прокуратуру.

Как сообщал "Кавказский узел", все приезжающие в Краснодарский край и не имеющие регистрации в регионе отправляются в обсерваторы. По данным регионального оперативного штаба, всего их открыто 18 в девяти муниципальных образованиях. Василиса Агеева и Василий Усманов из Санкт-Петербурга 16 мая в знак протеста против условий в обсерваторе заявили, что объявляют голодовку. На вторые сутки акции протеста они пожаловались на ухудшение состояния здоровья.

Авторы сообщения, поступившего 16 мая на sms-сервис "Кавказского узла", пожаловались на условия проживания в сочинском обсерваторе. "15 мая нас привезли в обсервацию, летели рейсами из Москвы. В Сочи без прописки, но с постоянным местом жительства. Никакие аргументы на сотрудников Роспотребнадзора не подействовали. Тесты на Covid ранее сдавались в Москве. Тест показал отрицательный результат. По приезду в обсерватор нас расселили минимум по 2 человека в комнату, некоторых селили по 3-4 человека!!! В номерах отсутствуют любые антисептики и даже средства для уборки помещения!" - написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

На четвертые сутки голодовки жители Санкт-Петербурга, находящиеся на карантине в сочинском обсерваторе, прекратили голодовку после выполнения требований о предоставлении необходимой им пищи, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Василий Усманов 21 мая.

Василиса Агеева также подтвердила, что она и Усманов прекратили голодовку 20 мая после того, как к ним пришла врач, которая и попросила их выйти из голодовки. «Врач выслушала требования о наборе продуктов, которые мы употребляем, и сдержала свое слово. Нам впервые за время нахождения в обсерваторе принесли необходимые продукты. А просили мы сыр, кефир и фрукты. Получив эти наборы продуктов, мы вышли из голодовки 20 мая», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Агеева 21 мая.

По ее словам, в этот же день они посмотрели новости, в которых куратор обсерватора в Сочи заявил, что постояльцам из Санкт-Петербурга ранее было запрещена передача скоропортящихся продуктов, в частности пиццы и роллов. Агеева назвала это заявление не соответствующей действительности, а также сообщила, что впервые из эфира узнала об ответственных за обсерватор лицах.

«Мы длительное время не могли выяснить, кто курирует обсерватор. От нас скрывались все ответственные лица, и вот в интернете мы увидели и услышали этих людей», - пояснила Агеева.

Постояльцы сочинского обсерватора обеспечены всем необходимым, заявил директор гостиничного комплекса Станислав Лобачев в эфире «Вести. Сочи» 19 мая. «Все просьбы, которые дополнительно появляются по комплектации номеров, мы исполняем в течение короткого промежутка времени. Проблем нет. Проводится ежедневная уборка с дезинфекцией», - заявил в эфире Лобачев. По словам главврача городской поликлиники №2 Давида Моисеева, меню находящихся в обсерваторе людей варьируется в зависимости от их возраста и состояния здоровья, а их близкие могут передавать через проходную лекарства, средства личной гигиены и продукты питания в герметичной упаковке, но есть и ограничения. «Семье из Санкт-Петербурга было отказано только в доставке, проносе скоропортящейся продукции – такой, как пицца, роллы […] Потому что с учетом повышения температуры окружающей среды все эти скоропортящиеся продукты могут приходить в негодность, в связи с чем грозят распространением уже не коронавирусной, а пищевой токсикоинфекции в обсерваторе», - отметил Моисеев. По данным телеканала, информации о запрете на передачу продуктов петербуржцам сотрудниками сочинского обсерватора проверяется сотрудниками прокуратуры. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале «Вести. Сочи» 19 мая.

«Мы никогда не заказывали ни пиццу, ни роллы и никого не просили нам покупать и доставлять пиццу и роллы. Мы просили выдать здоровую пищу, которую можно есть, но нам не смогли ее принести, поэтому мы купили ее сами. В результате нам не передали купленные за наш счет продукты, и они пропали вместе с деньгами, что и вызвало у нас реакцию протеста», - пояснил Василий Усманов.

Петербуржцы также назвали не соответствующей действительности информацию о ежедневной уборке, о том, что меню находящихся в обсерваторе людей варьируется в зависимости от их возраста и состояния здоровья, а также об исполнении просьб постояльцев обсерватора, в частности о том, что их близкие могут передавать через проходную лекарства, средства личной гигиены и продукты питания в герметичной упаковке.

Общее число заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае составило 3066, 26 человек умерли от COVID-19, 1764 выздоровели, сообщается сегодня на информационном портале по ситуации с коронавирусом в регионе. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

«Продукты питания передавать (постояльцам обсерватора в Сочи) запретили 16 мая, поэтому мы и объявили голодовку […] Меню не варьируется, всем приносят одно и тоже. Ни о какой пицце и роллах речи не шло с нашей стороны. Нам отказались передать пакет с продуктами из магазина. Прошу отметить, что алкогольные напитки мы тоже принести не пытались […] Мы вообще не пьем», - сообщила Василиса Агеева.

По ее словам, если эта информация также будет публично распространяться, то пара из Санкт-Петербурга намерена пожаловаться в прокуратуру на клевету.

По данным на 19 мая, коронавирус подтвержден у 31 постояльца сочинского обсерватора. Сообщил в этот день «Вести. Сочи». Эти люди были направлены в городскую инфекционную больницу для дальнейшего лечения. Всего с подозрением на COVID-19 в обсерваторе побывали свыше 2000 человек из разных регионов страны, сейчас там находятся чуть больше 600 человек, уточнялось в эфире.

Недавно покинувший обсерватор в Сочи юрист Андрей Алонсо также указал на множество противоречий в словах, озвученных в эфире телеканала ответственными за обсерватор лицами.

«Кем могут убираться комнаты, если весь персонал этой гостиницы распущен по домам?» - задался вопросом юрист. Он указал, что в каждом номере обсерватора есть холодильник, который «не дает продуктам пропадать».

Напомним, что ранее сочинец Андрей Алонсо пожаловался, что помещенным на изоляцию в городской обсерватор отказывают в медпомощи, а охраняющие территорию силовики осматривают личные вещи без согласия собственника и вскрывают передаваемые продукты. После жалобы Алонса на условия содержания в обсерваторе в правоохранительные органы, суд и СМИ, он получил предупреждение из полиции о недопустимости экстремизма.

Получить комментарий у главврача городской поликлиники №2 Давида Моисеева по поводу заявлений жителей Санкт-Петербурга, находящихся в сочинском обсерваторе, корреспонденту «Кавказского узла» не удалось.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".