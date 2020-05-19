Объявление о голодовке на двери обсерватора в Сочи. Фото Василия Усманова для "Кавказского узла".

19 мая 2020, 03:52

Обитатели обсерватора в Сочи пожаловались на ухудшение самочувствия после объявления голодовки

Жители Санкт-Петербурга Василиса Агеева и Василий Усманов, которые объявили голодовку в знак протеста против условий проживания в сочинском обсерваторе, пожаловались на головные и желудочные боли, слабость и головокружение.

Как сообщал "Кавказский узел", все приезжающие в Краснодарский край на любом виде транспорта и не имеющие регистрации в регионе отправляются в обсерваторы. По данным регионального оперативного штаба, всего их открыто 18 в девяти муниципальных образованиях - Краснодаре, Сочи, Анапе, Туапсе, Армавире, в станицах Кущевская, Динская, Голубицкая и в поселке Кабардинка. Василиса Агеева и Василий Усманов из Санкт-Петербурга 16 мая в знак протеста против условий в обсерваторе заявили, что объявляют голодовку.

Авторы сообщения, поступившего 16 мая на sms-сервис "Кавказского узла", пожаловались на условия проживания в сочинском обсерваторе. "15 мая нас привезли в обсервацию, летели рейсами из Москвы. В Сочи без прописки, но с постоянным местом жительства. Никакие аргументы на сотрудников Роспотребнадзора не подействовали. Тесты на Covid ранее сдавались в Москве. Тест показал отрицательный результат. По приезду в обсерватор нас расселили минимум по 2 человека в комнату, некоторых селили по 3-4 человека!!! В номерах отсутствуют любые антисептики и даже средства для уборки помещения!" - написали авторы сообщения.

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Жительница Санкт-Петербурга Василиса Агеева рассказала 18 мая корреспонденту "Кавказского узла", что "голодовка в обсерваторе дала о себе знать". Она и ее друг Василий Усманов пожаловались медперсоналу обсерватора на головные и желудочные боли, головокружение и слабость. На дверях в комнату молодые люди вывесили объявление "Мы объявили голодовку с 16 мая".

"Естественно, есть хочется. Сегодня (18 мая) вечером с ужином в седьмой раз к нам приходила неизвестная сотрудница в маске и халате. И мы в седьмой раз отказались от этой пищи. Мы объясняли женщине, что требуем, чтобы нам дали ответ, кто отвечает за обсерватор и порядки в нем, и пригласили к нам представителя ответственного лица, но женщина стояла на своем, что в ее функции входит только доставка еды. На просьбу к ней пригласить врача, так как нам стало плохо из-за того, что мы голодаем, она стала предлагать еду, которую принесла. На наши пояснения, что мы не можем это есть, нам плохо от этой еды, и мы просим обеспечить нам доставку той еды, которую мы сами заказали, женщина вновь ответила, что это не входит в ее компетенцию. На просьбу вызвать врача, она стала задавать вопросы: "А что у вас болит?" В то же время она уведомила нас, что она не медик. В результате мы так и не дождались врача", - рассказала она.

Василий Усманов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что из-за больного желудка есть пищу, которой кормят в обсерваторе, он не может. "Я не могу есть то, что приносят, у меня своя диета и свои потребности. Лучше я буду голодать, хотя боли в желудке от голода усилились", - рассказал молодой человек.

Молодые люди посетовали, что руководство обсерватора пока не отреагировало на объявление о голодовке. По словам Василисы Агеевой, она 18 мая направила жалобу в краевую прокуратуру посредством электронной приемной, в которой сообщила о плохих условиях в обсерваторе.

"В номерах царит антисанитария, номера не убирают, на окнах нет занавесок [...] Мы находимся здесь седьмой день, нам так и не сообщили результаты теста (на коронавирус). Никакой связи с врачами у нас нет. За нашим здоровьем никто не следит, хотя исходя из постановления, выданного нам в аэропорту, медперсонал должен измерять температуру два раза в день. Этого не происходит. Несколько дней назад утром я чувствовала себя плохо, звала врачей с 12 часов дня - явились вечером, около 20 часов. Устроено все таким образом, что на помощь никого из врачей не позвать. Складывается впечатление, что единственный выход - кричать из окна сотрудникам Росгвардии, которые караулят около корпуса, и звать их", - говорится в жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Василиса Агеева отметила в заявлении, что "обратной связи с врачами никакой нет". "Медсестры не компетентны решать какие-либо вопросы, помимо принесения завтрака, обеда и ужина в комнаты. Главного врача [...] нет, никакого управляющего тоже нет. Из этого вывод: решать проблемы и задавать вопросы внутри обсерватора не с кем и некому. До 16 мая здесь действовало правило (написанное на листе картона фломастером), которое гласило о том, что два раза в неделю в определенный час принимаются передачи через КПП. Можно было получить продукты питания, средства личной гигиены, сигареты. Все, кроме алкоголя. 16 мая был день приема этих самых передач с 15.00 до 16.00. В 15.10 медсестры, которые принесли обед, от руки дописали в этом объявлении, висящем на стене в нашем корпусе, что продукты питания больше получить мы не сможем. К слову, в это время люди, которые привезли нам пакеты с едой, которую мы оплатили, стояли в очереди на  КПП и не могли ничего передать. В связи с введенными новыми "правилами" мы с моим молодым человеком объявили сухую голодовку, сообщив об этом в письменном заявлении начальнику медчасти обсерватора и передав через санитаров, которые предложили ужин", - отметила девушка в заявлении в прокуратуру.

По ее словам, медикаменты они "с большим трудом один раз получили, заплатив за них свои деньги". "Нас держат взаперти, мы не имеем доступа к свежему воздуху. На улицу выйти нам не разрешают, угрожают штрафом", - отметила Агеева.

"Кавказский узел" не может проверить, как протекает голодовка Агеевой и Усманова.

Юрист Андрей Алонсо, который недавно вышел из обсерватора, направил 18 мая жалобу в Минздрав Российской Федерации (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Сочинец Андрей Алонсо пожаловался, что помещенным на изоляцию в городской обсерватор отказывают в медпомощи, а охраняющие территорию силовики осматривают личные вещи без согласия собственника и вскрывают передаваемые продукты.

В своей жалобе Алонсо, в частности, отметил, что в обсерваторе нарушаются положения нескольких пунктов письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 марта 2020 года № 02/4708-2020-27. В частности, указывает юрист, "не проводится ежедневная двухразовая термометрия, не осуществляется опрос на наличие жалоб с целью выявления симптомов коронавирусной инфекции", "не проводится обеззараживание воздуха", "не проводится двухразовая текущая дезинфекция помещений", "пребывающие лица не переодеваются в домашнюю одежду и обувь, одежда не дезинфицируется".

"По самовольному решению главного врача обсервируемым запрещены к получению продукты питания и питьевая вода. Медицинский персонал обсервируемым отказывает в медицинской помощи", - утверждает в своем заявлении Алонсо, отметив, что все указанные факты "можно подтвердить свидетельскими показаниями и записями с камер видеонаблюдения".

На горячей линии Минздрава Краснодарского края корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что ответственность за работу обсерватора возложена на главного врача городской поликлиники №2 Давида Моисеева. Какими-либо комментариям Моисеева, а также представителей Минздрава Краснодарского края относительно жалоб жильцов обсерватора "Кавказский узел" пока не располагает.

18 мая в Краснодарском крае зарегистрировано 94 новых случая заражения коронавирусом заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 2699. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Врачам в Калмыкии обещано тестирование на антитела к COVID-19", "Генпрокуратура потребовала проверить выплаты врачам на юге России", "Ростовская колония закрыта на карантин из-за коронавируса".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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