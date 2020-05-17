Петербуржцы объявили голодовку в знак протеста против условий в обсерваторе Сочи

17 мая 2020, 04:50

В обсерваторе Сочи плохо кормят, в комнатах грязно, добиться оказания медицинской помощи очень сложно, пожаловались жители российских городов, которых принудительно поместили на двухнедельный карантин. Исправить ситуацию они пытаются при помощи голодовки и переписки с чиновниками.

Как сообщал "Кавказский узел", все приезжающие в Краснодарский край на любом виде транспорта и не имеющие регистрации в регионе отправляются в обсерваторы. По данным регионального оперативного штаба, всего их открыто 18 в девяти муниципальных образованиях - Краснодаре, Сочи, Анапе, Туапсе, Армавире, в станицах Кущевская, Динская, Голубицкая и в поселке Кабардинка. Сочинец Андрей Алонсо пожаловался, что помещенным на изоляцию в городской обсерватор отказывают в медпомощи, а охраняющие территорию силовики осматривают личные вещи без согласия собственника и вскрывают передаваемые продукты.

Авторы сообщения, поступившего 16 мая на sms-сервис "Кавказского узла", пожаловались на условия проживания в сочинском обсерваторе. "15 мая нас привезли в обсервацию, летели рейсами из Москвы. В Сочи без прописки, но с постоянным местом жительства. Никакие аргументы на сотрудников Роспотребнадзора не подействовали. Тесты на Covid ранее сдавались в Москве. Тест показал отрицательный результат. По приезду в обсерватор нас расселили минимум по 2 человека в комнату, некоторых селили по 3-4 человека!!! В номерах отсутствуют любые антисептики и даже средства для уборки помещения!" - написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

19-летняя Василиса Агеева и ее 24-летний друг Василий Усманов из Санкт-Петербурга рассказали 16 мая корреспонденту "Кавказского узла", что прибыли в Сочи 11 мая.

"Мы прилетели к своим родственникам. У нас есть жилье, которое родственники нам предоставили. О том, что в Сочи всех, у кого нет регистрации, отправляют на карантин, нам сообщили только по прилету. Когда мы вышли в зал прилета, нас там встречали [сотрудники] Роспотребнадзора и полиция. На наши пояснения, что у нас есть в Сочи жилье, реакция была такая, что надо проехать на автобусе в отель, где у нас возьмут анализы и потом отпустят. Нас всех, у кого не было сочинской регистрации, загнали в автобус и привезли в отель [...], где за двухметровой сеткой потом объяснили, что нас отсюда не выпустят в течение 14 суток. Мы, усталые с дороги и голодные, долго ждали, когда нас разведут по комнатам, и это был просто шок. Комната, куда нас поселили, была грязная и неубранная после предыдущих постояльцев. Еду, которую нам приносили, есть просто невозможно. Мы попросили родственников купить нам продуктов, за которые мы заплатили около трех тысяч рублей, но посылку нам не передали, а продукты пропали. Мы объявили голодовку, так как есть все, что нам приносят, невозможно. Я написала и повесила на дверях заявление о голодовке", - рассказала Василиса Агеева.

Ее друг Василий Усманов считает, что такими действиями чиновники, ответственные за обсерватор, "подрывают престиж отечественного курорта Сочи". Усманов подтвердил, что они объявили голодовку в знак протеста против условий содержания. "Кавказский узел" не может подтвердить, как протекает голодовка Агеевой и Усманова.

16 мая в Краснодарском крае зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 2510. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жительница Красноярска заявила о неоказании медицинской помощи в обсерваторе

27-летняя Алина Забияка из Красноярска прилетела в Сочи 14 мая, по ее словам, для того, чтобы обратиться в греческое представительство в Сочи для получения визы в Грецию. При этом в Сочи у нее есть жилье. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что несмотря на это ее доставили в обсерватор, где поселили в комнате с двумя курящими женщинами.

"При въезде в обсерватор я предупредила врачей о том, что у меня аллергическая астма на табак. Контактируя с курильщиками и табачным дымом, я начинаю задыхаться. Лекарства (ингалятора) у меня с собой нет. Попросила их не селить меня курильщиками. Меня поселили в трехместный номер с двумя курильщицами. В нашем номере два окна - на этаже с соседских окон курят, в коридоре курят. Весь дым идет к нам. Мои соседки курят в коридоре, и дым сигарет приносят с собой в комнату. 15 мая у меня было два сильных астматических приступа. Номера врача нет, номера администрации или работников нет", - пожаловалась Забияка.

По ее словам, в комнате, где она находилась, ей не удалось обнаружить какие-либо информационные листки с номерами экстренных служб. "При первом приступе астмы я попросила работника позвать врача, но врач так и не пришел. Внизу у нас дежурит Росгвардия. Соседки много раз кричали росгвардейцам, чтобы пришел врач. Телефона врача или администрации для звонка у нас не было. В итоге какой-то медик, но не врач, явился почти через сутки, и мне облегчил симптомы приступа введением какого-то препарата. Уходя, он сказал ждать врача, чтобы решить эту проблему. Врач так и не пришел", - рассказала девушка.

По ее словам, ей становилось все хуже. "Во время раздачи обеда я опять попросила позвать врача. Сотрудник ответил, что он врач. Я рассказала о моем приступе. На что он также сказал мне еще подождать до вечера. Ночью у меня случился второй приступ астмы. Я плохо соображала, сильно кружилась голова, скорее всего, от недостатка кислорода. Росгвардейцам с пятого этажа я кричать была не в состоянии. Врач, который говорил, что мне надо чего-то ждать, категорически отказалась дать свой телефон, поэтому и ему я не могла позвонить. Покидать этаж нам запрещено, я бы и не смогла физически никуда дойти. Я думала, что не переживу эту ночь и умру", - вспоминает Забияка.

По ее словам, только после того, как ей удалось раздобыть номера телефонов высокопоставленных краевых и сочинских медицинских чиновников, и она направила в мессенджере whatsapp им сообщения, "уже через пять минут в комнате оказались медики".

"Они оказали мне помощь, введя препараты, и забрали из прокуренной комнаты, переведя в отдельную комнату, где не было накурено", - рассказала девушка.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Жители российских городов пожаловались на условия в обсерваторе

25-летняя Айталина Ушинская прилетела 27 апреля в Сочи из Якутска, чтобы устроиться на работу. Она призналась корреспонденту "Кавказского узла", что ее никто не предупреждал о том, что прилетевших в Сочи людей помещают в обсерватор, даже если имеется жилье.

По словам Ушинской, в обсерваторе она застудила щеку, и у нее начался абсцесс десны, сопровождавшийся сильной болью. "Почти неделю я просила оказать мне помощь. Я кричала, звала на помощь, просила сотрудников Росгвардии - единственных, кто дежурил под нашими окнами - вызвать врачей, но мне отвечали, что врачей нет. Наконец я докричалась, что ко мне пришел какой-то медик. Он посмотрел на мой огромный флюс и сказал, что это пройдет само собой, и ушел. 7 мая я уже не могла выносить боль и выбежала на улицу, где меня схватили росгвардейцы и стали требовать пойти обратно, угрожали штрафом от 40 до 100 тысяч. Я была вынуждена подчиниться. Тогда я вызвала скорую помощь. Меня на "скорой" доставили в поликлинику, где доктора сделали мне операцию, очистив гнойник, и вырвали зуб, который не смогли спасти. Как они пояснили, вырвать зуб пришлось из-за того, что я поздно обратилась, и абсцесс распространился на корень зуба. Я намерена обратиться в прокуратуру по факту оказания несвоевременной медпомощи и нанесения вреда здоровью бездействием ответственных за обсерватор", - отметила девушка. Она провела в обсерваторе две недели и со справкой покинула его несколько дней назад.

28-летняя Алина, прилетевшая по работе из Москвы 15 мая, попросила не называть ее полное имя.

"Тут одни силовики [...] Они угрожают штрафами за то, что люди просятся выйти на улицу, подышать воздухом [...] Пожаловаться некому. Никаких телефонов ответственных лиц нет. Результатов первого теста мы не знаем, и экспресс-тесты не проходили [...] Те, кто находится здесь не первый день, говорят, что нужно кричать в окно, чтобы услышал росгвардеец - он передаст просьбы персоналу. Также людям разрешили курить в номерах, лишь бы они не выходили на улицу", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

20-летний москвич Андрей прилетел 16 мая самолетом. По его словам, его поместили в обсерватор, несмотря на то, что они изъявил желание вернуться в Москву первым же рейсом.

"Меня все равно заперли и не разрешили улететь обратно в Москву. Запрет на продукты и доставки - это вообще бред, будто мы в тюрьме. Не разрешают пройти самоизоляцию дома даже тем, у кого есть в собственности или в аренде дома и квартиры в Сочи", - рассказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат заявил о нарушении прав граждан при помещении в обсерватор

По словам адвоката краевой коллегии адвокатов Александра Енина, правила пребывания в обсерваторе регламентируются письмом Роспотребнадзора от 22 марта 2020 года N02/4708-2020-27 "О направлении рекомендаций по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблагополучных по COVID-2019".

"Права граждан нарушены еще при продаже билетов на поезда и самолеты. Людей обязаны предупреждать до покупки билетов о ситуации в Сочи, а не ставить перед фактом о помещении в обсерватор после приезда. Почему сочинскую регистрацию не проверяют в билетных кассах? То есть происходит обман потребителей, людей везут в Сочи, а потом ставят перед фактом, что ехать сюда нельзя. Далее, никаким документом не регламентировано право на вскрытие продуктов питания. Даже при передаче продуктов в упаковках заключенным под стражу их не вскрывают и передают в тот же день. Ежедневные прогулки разрешены даже в тюремных условиях. Почему на это запрет в обсерваторе - не ясно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель пресс-службы администрации города Микаэль Нерсесян пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что "за обсерватор в Сочи отвечают первые лица Минздрава". Какими-либо комментариями представителей Министерства здравоохранения Краснодарского края и Минздрава Сочи "Кавказский узел" пока не располагает.