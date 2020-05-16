Ростовская область стала лидером по новым смертям в ЮФО

16 мая 2020, 17:48

За сутки в Ростовской области скончались от COVID-19 три человека, подтверждены 112 новых случаев заражения. Это максимальные показатели в Южном федеральном округе.

Как информировал "Кавказский узел", к 15 мая число случаев заражения COVID-19 в Южном федеральном округе достигло 7933, скончались 84 человека. Лидером по общему числу случаев заражения и их суточному приросту оставался Краснодарский край. Больше всего болеющих и умерших было в Ростовской области. По числу заражений на 100 тысяч населения худшей была ситуация в Калмыкии.

Число жертв коронавируса в ЮФО достигло 89

По данным на 10.35 мск 16 мая, в Ростовской области скончались три пациента, по одной смерти также зафиксированы в Калмыкии и Волгоградской области, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус".

Больше всего умерших с начала пандемии в Ростовской области, где их теперь 28. На Кубани скончались 24 зараженных, в Волгоградской области – 14, в Адыгее и Калмыкии – по восемь, в Астраханской области – семь. Общее число умерших в ЮФО достигло 89.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ростовская область опередила Кубань по приросту заражений

На первое место по числу новых случаев заражения в Южном федеральном округе вышла Ростовская область, где их 112. По этому показателю регион стал пятым среди субъектов РФ, тогда как ни один другой регион ЮФО и СКФО не вошел и в десятку, следует из данных, опубликованных на сайте Роспотребнадзора России в 11.00 мск 16 мая.

В Краснодарском крае подтверждены 92 новых случая заражения, в Волгоградской области – 86, в Адыгее – 40, в Астраханской области – 39, в Калмыкии – 37, следует из данных, опубликованных на сайте Роспотребнадзора в 11.00 мск 15 мая. В целом по ЮФО темпы распространения вируса немного снизились: за сутки подтверждены 406 новых случаев заражения, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Кубань осталась лидером по общему числу случаев заражения

По числу зараженных с начала пандемии худшая ситуация сохраняется в Краснодарском крае – там их 2510. В Ростовской области 2312 случаев заражения, в Волгоградской области – 1531, в Астраханской – 984, в Калмыкии – 655, а в Адыгее – 347, указано в таблице на правительственном сайте "Стопкоронавирус". Всего в Южном федеральном округе зарегистрированы 8339 случая заражения.

Калмыкия продолжает с большим отрывом лидировать в ЮФО по числу зараженных на 100 тысяч населения (241,58). В других регионах федерального округа эта цифра не превышает 97,83 (Астраханская область). Минимальный показатель в Краснодарском крае, где 44,23 случаев заражения на каждые 100 тысяч жителей.

К 1 января 2020 года в Краснодарском крае, согласно данным Росстата, проживали 5,67 млн человек. Население Ростовской области насчитывает 4,197 млн человек, Волгоградской области – 2,491 млн человек, Астраханской области – 1,005 млн, Адыгеи – 463 тысячи, а Калмыкии – 271 тысячу человек, сообщается на сайте Росстата. Общая численность населения ЮФО превышает 16,466 миллиона человек.

Темпы распространения COVID-19 в ЮФО выше темпов выздоровления

В большинстве регионов ЮФО число болеющих коронавирусом превышает число выздоровевших, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус". Иначе только в Адыгее: там болеют 117 человек, а выздоровели 222. За все время в ЮФО выздоровели 3072 зараженных.

По числу активных зараженных лидером остается Ростовская область, где их 1565. В Волгоградской области болеют 1055 жителей, в Астраханской – 658, в Калмыкии – 436. Краснодарский край стал единственным регионом с положительной динамикой числа болеющих: их число снизилось с 1415 до 1347. В целом по федеральному округу болеют 5178 человек – на 46 больше, чем было сутки назад.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".