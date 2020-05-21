Пользователи Instagram раскритиковали пропускной режим на рынке в Чечне

21 мая 2020, 15:03

Силовики требуют пропуск на рынок в поселке Ойсхара Гудермесского района, мешая закупке продуктов к Ураза-байраму, указали пользователи Instagram. Ограничения действуют второй день, сообщили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне по случаю Ураза-байрама объявили праздничными четыре дня - с 23 по 26 мая. Передвижение по республике в эти дни будет запрещено, заявило МВД Чечни. Все должны следовать призыву Кадырова отметить праздник дома, подчеркнул глава ведомства.

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) празднуется по завершении поста месяца Рамадан. Муфтият из-за коронавируса призвал жителей республики встретить праздник в семейном кругу и исключил проведение в мечетях праздничного ид-намаза. Отмена массового празднования Ураза-Байрама разочаровала жителей Чечни, которые надеялись на ослабление ограничений и возможность встретить праздник в соответствии с традицией. По случаю праздника, в частности, принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных.

Проехать на рынок "Жайна" в поселке Ойсхара в Гудермесском районе Чечни можно лишь по пропуску, полученному в сельской или городской администрации, или по спецпропуску Оперативного штаба, сообщается в сегодняшней публикации в Instagram-паблике "ЧП Чечня".

Публикация сопровождается видео, на котором видны патрульные машины и полицейские, контролирующие въезд на территорию рынка. "Если у вас нет пропуска, не приходите. У кого нет пропуска, не допускают на территорию [рынка]. На всех углах [полицейские] стоят. Если есть пропуск, допускают на территорию, нет пропуска – не допускают", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова, которые произносятся за кадром.

К 15.03 мск 21 мая эта публикация собрала 30,7 тысячи просмотров и 71 комментарий. У паблика 1010 тысяча подписчиков.

Ограничения возмутили пользователей соцсети. "Дайте людям хотя бы на разговение себе что-то купить", - призвала soumaya7807. "Если какой-то бедняк идет на базар купить себе немного хлеба, сыр, помидоры, [и] если у него сейчас нет попуска, вы его выгоните, да?" - укорил силовиков tresh757, написавший свой комментарий на чеченском языке.

"А они в курсе, что пропуска больше не выдаются, и их получить успели не все?" - отметил movladi_vu. "Этот пропуск не дает заразиться коронавирусом?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий uvays_boss. "Если у тебя нет пропуска, ты не человек, получается", - заключил пользователь _nohcho_9595. "Пропуск хотя бы на пять часов давайте!" - потребовал rus___galai__34.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Жители поселка Ойсхара рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что режим контроля на местном рынке ужесточен с 20 мая. "Полиция и прежде требовала соблюдать пропускной режим: рейды проводились, задерживали нарушителей карантина. Но вот чтобы оцеплять рынок и проверять наличие пропусков у людей - этого не наблюдалось. Почему-то именно сейчас, в канун Ураза-байрама, когда люди идут на рынки и в магазины за продуктами, они вдруг этим озаботились. Если у человека нет пропуска, он что, не должен есть и пить, что ли?" - высказался местный житель Рамзан.

"Сейчас, несмотря на ограничения, люди стали понемногу выходить, потому что надо готовиться к Ураза-байраму. Праздничный стол должен быть дома обязательно, и все это знают. А у нас вчера полиция все входы и выходы с рынка перекрыла, устроила проверку попусков. У кого нет, тех не пропускали, требовали возвращаться домой. Понятно, что меры безопасности нужны, но хотя бы эти пару дней можно было какие-то послабления сделать, а не портить окончательно и так уже испорченный праздник", - заявила другая жительница Ойсхары, Петимат.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".