Власти выделили 30 млн на поддержку предпринимателей в Кабардино-Балкарии

17 мая 2020, 11:16

Правительство Кабардино-Балкарии решило выплатить субсидии малому и среднему бизнесу, чтобы предотвратить увольнения и сокращения зарплат на предприятиях во время эпидемии коронавируса, сообщило Минэкономразвития республики.

Как писал "Кавказский узел", предприниматели Кабардино-Балкарии пожаловались, что терпят убытки из-за ограничительных мер. С 16 мая власти республики сняли запрет на работу парикмахерских и ряда непродовольственных магазинов, жителям разрешили занятия физкультурой на открытом воздухе и прогулки на улице.

Торговые точки, рынки закрылись в Кабардино-Балкарии с 30 марта, было разрешено работать только продуктовым магазинам и аптекам. С 31 марта пожилым людям и другим жителям республики из группы риска предписано самоизолироваться. 30 апреля ограничительные меры были продлены, а жителям республики предписано носить маски в общественных местах.

Субъектам малого и среднего бизнеса, в наибольшей степени пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, возместят убытки, сообщило 16 мая Минэкономразвития Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram. Деньги будут направлены в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников предприятий, отмечается в сообщении. "Объем средств республиканского бюджета, предусмотренный на данную меру поддержки, составляет 30 миллионов рублей", - уведомило ведомство.

При этом отмечается, что выплаты будут положены предприятиям из отраслей, которые входят в республиканский перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии. Кроме того, на предприятии не должно быть увольнений: количество сотрудников в месяце, за который выплачивается финансовая поддержка, должно составлять не менее 90 процентов от числа работавших в марте, говорится в сообщении.