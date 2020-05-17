17 мая 2020, 11:16
Власти выделили 30 млн на поддержку предпринимателей в Кабардино-Балкарии
Правительство Кабардино-Балкарии решило выплатить субсидии малому и среднему бизнесу, чтобы предотвратить увольнения и сокращения зарплат на предприятиях во время эпидемии коронавируса, сообщило Минэкономразвития республики.
Как писал "Кавказский узел", предприниматели Кабардино-Балкарии пожаловались, что терпят убытки из-за ограничительных мер. С 16 мая власти республики сняли запрет на работу парикмахерских и ряда непродовольственных магазинов, жителям разрешили занятия физкультурой на открытом воздухе и прогулки на улице.
Торговые точки, рынки закрылись в Кабардино-Балкарии с 30 марта, было разрешено работать только продуктовым магазинам и аптекам. С 31 марта пожилым людям и другим жителям республики из группы риска предписано самоизолироваться. 30 апреля ограничительные меры были продлены, а жителям республики предписано носить маски в общественных местах.
Субъектам малого и среднего бизнеса, в наибольшей степени пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, возместят убытки, сообщило 16 мая Минэкономразвития Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram. Деньги будут направлены в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников предприятий, отмечается в сообщении. "Объем средств республиканского бюджета, предусмотренный на данную меру поддержки, составляет 30 миллионов рублей", - уведомило ведомство.
При этом отмечается, что выплаты будут положены предприятиям из отраслей, которые входят в республиканский перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии. Кроме того, на предприятии не должно быть увольнений: количество сотрудников в месяце, за который выплачивается финансовая поддержка, должно составлять не менее 90 процентов от числа работавших в марте, говорится в сообщении.
К 16 мая общее число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии составило 1690, из них 356 человек вылечились, еще семеро скончались. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".
Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".