Пользователи Instagram раскритиковали решение продлить карантин на Кубани

10 мая 2020, 19:18

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 23 мая, объявил сегодня губернатор Вениамин Кондратьев. Пользователи Instagram раскритиковали это решение, напомнив, что многие семьи полтора месяца живут без источника дохода.

Как писал "Кавказский узел", с 31 марта жителям Кубани запрещено покидать свои дома, а поездки на личных машинах возможны лишь на основании спецразрешений. 30 апреля губернатор Вениамин Кондратьев продлил на Кубани режим самоизоляции до 12 мая. Он призвал жителей края строго соблюдать карантин, чтобы не допустить его продления в июне.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Вениамин Кондратьев по рекомендациям главврачей ведущих клиник региона решил продлить режим карантина на Кубани до 23 мая, сообщила сегодня пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Мы 1,5 месяца находимся в режиме карантина и самоизоляции, я благодарен всем жителям края, которые соблюдают все правила самоизоляции. Я не хотел бы обнулить все, что мы сделали за 1,5 месяца. Мы должны опираться на мнения врачей. [...] Я делаю вывод, что мы должны продлить карантин. Те же ограничительные мероприятия, которые действовали до 11 мая, продлить до 23 мая. 12 мая проведем оперштаб и посмотрим, насколько сможем ослаблять режим", – приводятся слова Кондратьева на сайте администрации края.

Публикация на странице Вениамина Кондратьева в Instagram, в которой чиновник сообщил о продлении карантина, набрала за четыре часа, к 19.15 мск, 1826 комментариев. Авторы большинства из них выразили возмущение этим решением.

"Может, скажете, на что жить? Денег нет, платить за жилье нечем, семьи кормить нечем! Вы о чем думаете?!" – обратился к чиновнику, в частности, aleks7187. "Врачам зарплату платят, а что делать тем, кто остался без з/п на период карантина? На что жить людям?" – поинтересовалась mon_mio.natalya.

"Скажите пожалуйста, откуда брать деньги чтобы прокормить семьи?" – задалась вопросом alena_barkova_2015. "Людям, кто потерял работу или искал, что сейчас делать, на что жить, чем питаться, чем кормить детей?" – спросила у губернатора polina_667_more. "Что кушать и чем кормить троих детей, чем платить за аренду квартиры?" – написал mixa_1985.

"Откройте МФЦ и соцзащиту. 2 месяца документы подать на выплаты не можем", - потребовала elvira_k93. "Откройте стоматологии! Кариес не острая боль, за карантин образуется уже пульпит! В конце концов, сколько можно, есть и другие болезни! Их нужно лечить!" – обратилась к Кондратьеву elenaremkho.

"Все, кто принимает решения и сидят в своих кабинетах, получают зарплату, и немалую. А кого усадили на карантин, лишили работы, как им жить, скажите??? Растёт недовольство, возмущение, обостряются хронические заболевания, лекарства не за что покупать... Это так о нас заботится государство?" – возмутился пользователь shevch329.

"Блин, да чего все возмущаются? Ну, все же знали, что до конца мая этот цирк будет продолжаться! А губернатору хочется сказать - да, не кормите людей завтраками, не давайте надежду, скажите сразу конкретную дату окончания карантина (в июне ведь?), чтоб уже люди сидели и её ждали, да, долго, но зато честно будет. А так, даёте людям надежду, а потом опять всё по новой", - написала marinakova84.

Лишь несколько пользователей выразили одобрение решением продлить карантин. "Я согласна с вашим решением, главное, чтобы оно пошло на пользу и больше никто не пострадал", - написала, в частности, nataliamikhaltsov. "Спасибо Вам огромное за жизни людей, которые Вы спасаете. Если бы не предпринятые Вами и Вашей командой действия, статистика по заболеваемости была бы совершенно иной", - поблагодарил губернатора iodinnapolevoin.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".