Гости Кубани указали на отсутствие контроля при въезде в курортные города

10 мая 2020, 12:10

Объявленный на Кубани карантин не помешал приехать на майские праздники в Анапу, Геленджик, Ейск и Сочи, так как на въезде в города проверяют не все машины, рассказали отдыхающие из других регионов России.

Как писал "Кавказский узел", жители Кубани пожаловались, что на майские праздники вопреки карантину курортные города наводнили отдыхающие, в том числе из других регионов России. Владельцы гостиниц признались, что вынужденно сдают номера отдыхающим, так как не имеют иных источников дохода.

Жителям Краснодарского края до 12 мая запрещено покидать свои дома, поездки на личных машинах возможны лишь на основании спецразрешений. В крае созданы мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц. Власти региона подчеркнули, что это карантин, а не режим самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа"

Желающих отдохнуть не останавливает запрет на поездки по Кубани

9 мая на улицах Анапы появилось много автомобилей с номерами других регионов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Татьяна Хвостова. "То же самое было 1 и 2 мая, и сейчас, к вечеру я смотрю поехали ростовчане, воронежцы, москвичи, ставропольцы. Мы боимся их, что они нам привезут заразу", - рассказала женщина.

В Ейск также 9 мая стали приезжать автомобили с номерами других регионов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Ейска Елена Логунова. "Нам говорят, что якобы это наши жители, которые не успели снять с учета свои автомобили в других городах, но почему тогда их становится больше на праздники? У меня по соседству частный сектор, который принимает отдыхающих, там все забито и сейчас гостями, машины прячут внутрь", - рассказала женщина.

В ГИБДД после жалоб жителей Ейска провели проверку и сообщили, что владельцы машин с номерами других регионов - местные жители, которые не перерегистрировали автомобили, рассказал ранее депутат Ейского райсовета Александр Коровайный.

В Геленджике с начала праздников много приезжих, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" владелец местной парикмахерской Антон Девяткин. "Сегодня (9 мая) погода не очень, не вижу столько праздношатающихся людей, но позавчера было много. [...]Я понимаю, что людям нужно зарабатывать. Но я же не открываю свою парикмахерскую, не стригу подпольно по ночам клиентов, хотя тоже остался вообще без денег. Я понимаю всю важность соблюдения карантина", - рассказал он.

Владелец гостиницы в Анапе Николай признался, что открыл свою гостиницу для приезжих, поскольку остался без средств к существованию. "Коронавируса я не боюсь, я боюсь голода, боюсь, что завтра моим детям будет нечего есть. Поэтому у меня сейчас сданы несколько номеров, люди приехали из Москвы и планируют жить здесь, пока там не снимут карантин", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Он отметил, что отдыхающие приехали на своих машинах и смогли миновать все посты в Краснодарском крае. "Я не могу рассказывать, как это они сделали, но скажу одно: они проехали посты", - сказал владелец гостиницы.

Владелец гостевого дома из Геленджика Руслан рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ежедневно ему звонят из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Рязани с просьбой принять их с семьями на отдых.

"Мой номер размещен в интернете, поэтому люди звонят постоянно, приходится отказывать. Предлагают двойную цену, хотят пересидеть карантин на море, говорят, что устали сидеть по домам. Я теряю заработок, но принимать отдыхающих опасаюсь", - рассказал владелец гостевого дома.

О н подтвердил, что желающих отдохнуть не останавливает запрет на поездки по Краснодарскому краю. "Я им говорю, что по краю можно передвигаться только по спецпропускам, что везде посты, но это их не пугает. Говорят, что это не моя забота, им главное, чтобы было где остановиться", - сообщил мужчина.

В Ейске приезжих много, поскольку в интернете можно забронировать поездку, например, из Ростова-на-Дону или Краснодара до Ейска и обратно, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" помощник депутата Александра Коровайного Анастасия Тереньева. "Работают они по принципу Blablacar - набирают попутчиков. К сожалению, так тоже можно добраться из крупных городов до Ейска. В соцсетях пишут, что активно этим пользуются как жители района, так и других регионов", - сказала Терентьева.

Сам Александр Коровайный рассказал, что 9 мая вместе с помощниками проверил, как работают два поста ГИБДД в хуторе Зелёная роща и в станице Копанской, на которых проверяют документы и спецпропуска у въезжающих в Ейск.

По словам депутата, при них проверяли все въезжающие в город машины. "Правда, не всегда проверяют пассажиров. 90% иногородних машин, которые едут в Ейск, красные пропуски имеют, и не пускать их не имеют права. Примерно 10% машин едут без пропусков. Их разворачивают", - рассказал Александр Коровайный.

Для легкового, грузового и пассажирского транспорта в Краснодарском крае ввели три вида пропусков: красные - для передвижения по краю, для транзитного транспорта - синие, желто-черные - для поездок по Краснодару. Спецпропуска выдаются только по заявке юридических лиц.

Гости региона без проблем приехали на курорты Кубани

Житель Санкт-Петербурга Ринат рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что с 1 по 3 мая отдыхал в Геленджике. "Мы проехали весь маршрут от Санкт-Петербурга, и нас вообще никто не остановил. Нам посоветовали приехать к Геленджику ночью, что мы и сделали. [На посту] стояли патрульные машины, из них никто не вышел", - сообщил мужчина.

По словам Рината, он без труда нашел в городе жилье - у хозяев гостевого дома, где останавливается много лет. "Я им позвонил, они мне сказали, чтобы я приезжал, они открыты для своих. Настолько наскучило сидеть в четырех стенах взаперти, что мы решились и с семьей поехали. Что мы теряем? Ну не пустят в город, ну оштрафуют за нарушение самоизоляции. Оказалось, что все намного проще, мы отлично отдохнули", - рассказал мужчина.

Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Житель Подмосковья Петр Неделько рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что отдыхал в Ейске с семьей с 1 по 9 мая. "У нас там живут родственники, и это традиционная поездка на майские праздники. Родственники нам рассказали, как проехать в город по грунтовым дорогам, кое-где они были перекопаны, но их уже закопали к нашему приезду. Поставили в гараж к родственникам машину, сидели на территории домовладения и особенно по городу не ходили", - рассказал мужчина.

По его словам, на трассе "Дон" в Краснодарском крае они не заметили патрулей, а на обратном пути на выезде из города их не остановили. "Мы в Краснодарском крае были уже поздно, почти ночью, проехали без проблем, и выехали из региона так же", - заключил мужчина.

9 мая в Адлерском районе Сочи были закрыты все гостиницы, но на парковках перед гостиницами стояли автомобили, в том числе с номерами других регионов, в основном Москвы, Московской и Ленинградской областей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Владелец одной из этих машин, житель Подмосковья, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приехал с семьей в Сочи еще 2 апреля. "Когда только все это началось, мы решили пересидеть в Сочи, сняли апартаменты в районе Олимпийского парка, не буду говорить, в каком комплексе, чтобы не подставлять владельцев. У нас отдельная квартира, по сути. Мы там питаемся, продукты закупаем в ближайших магазинах, ни с кем не контактируем из соседей. Проходы к морю перекрыты, набережные охраняются полицией, поэтому мы в основном гуляем по улицам, в скверах в разрешенное время с 10 до 16 часов", - рассказал мужчина.

Он отметил, что прибыл в Сочи до введения спецпропусков. "Мы приехали 2 апреля, а их ввели 3-го. Нас несколько раз останавливали патрули здесь, но я сказал, что иду в аптеку и в магазин. Меня предупредили, что в крае действует режим карантина, и отпустили", - рассказал житель Подмосковья.

Молодая супружеская пара из Москвы Виктория и Игорь рассказали, что проводят в Сочи медовый месяц: они поженились в декабре, а поехать на море решили в апреле. "Мы поехали на машине, у нас в Сочи собственность. Нас остановили на посту, мы показали документы на квартиру. Нам выдали предписание, что мы должны провести 14 дней карантина по месту временного пребывания, что мы и сделали. Нас проверяли почти каждый день, нарушаем ли мы карантин. Мы его не нарушали, несколько дней назад карантин наш кончился", - рассказала Виктория корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Санкт-Петербурга Евгений сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ему помогли получить спецпропуск для поездок по территории Краснодарского края. "У меня есть знакомый в органах, он помог с пропуском. Было условие, что мы всей семьей сдадим три теста на коронавирус, что мы и сделали. Все они были отрицательные, только после этого мы приняли решение о поездке в Сочи", - рассказал мужчина.

Он подчеркнул, что его младшему сыну из-за хронического заболевания необходим морской воздух. "Ребенок задыхался в четырех стенах в питерской квартире, поэтому мы поехали на свой страх и риск. Сняли квартиру, а не гостиницу. С этим проблем нет, спроса-то нет. Режим самоизоляции не нарушаем, дышим воздухом днем, когда разрешено. Ребенку сразу полегчало. Мы каждый год в мае в Сочи приезжаем, уже много лет", - пояснил петербуржец.

С мобильными отрядами самоконтроля Евгений, по его словам, не сталкивался. "Если честно, я видел полицию и Росгвардию только издалека, к нам никто ни разу не подходил. Я вообще-то считаю, что эти меры излишни. Вирус передается только воздушно-капельным путем, зачем закрывать пляжи, непонятно. В магазинах полно народу - вот где рассадники инфекции", - сказал мужчина.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, перечислены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?".

Сотрудник полиции, член мобильного отряда самоконтроля, на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что перед ними не стоит задача выявлять приезжих и выяснять, каким образом те приехали в город. Главная задача мобильного отряда - выявлять нарушителей карантина, пояснил он.

"Есть посты на дорогах, которые проверяют документы и спецпропуска у тех, кто передвигается на автомобиле, есть бригады, которые встречают приезжих на вокзалах и в аэропорту - они выясняют зачем человек приехал и поедет ли он в отель-обсерватор. Мы выявляем людей, которые праздно шатаются по городу в запрещенное время, с 16 до 10 часов", - сообщил сотрудник полиции.

У отрядов самоконтроля нет цели составлять административные протоколы на всех подряд, заверил сотрудник полиции. "Мы больше предупреждаем. Сегодня (9 мая) в честь праздника люди вышли на улицу прогуляться, их заметно больше, но не так, как было 1-2 мая: погода полдня была плохая. Если люди в масках, в перчатках, не нарушают социальную дистанцию, мы даже не подходим", - рассказал полицейский.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.

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