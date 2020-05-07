Жители Кубани пожаловались на наплыв отдыхающих в период карантина

07 мая 2020, 05:35

Курортные города Краснодарского края, несмотря на карантин из-за коронавируса, наводнили отдыхающие, в том числе из других регионов России. Владельцы гостиниц признались, что сдают номера отдыхающим, называя нарушения карантина вынужденными.

Как писал "Кавказский узел", жителям Краснодарского края до 12 мая запрещено покидать свои дома, передвижение на личных машинах возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. В крае созданы мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц. Власти региона подчеркнули, что это карантин, а не режим самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа"

7 мая в Краснодарском крае зафиксировано 97 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1046 человек. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Жители курортных городов Краснодарского края пожаловались, что на майские праздники, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения, приехали отдыхающие из разных регионов России.

Жительница Геленджика Нина Андреева сообщила 6 мая корреспонденту "Кавказского узла", что по соседству с ее участком находится гостевой дом, который 1 мая принял гостей из нескольких регионов России.

"Несколько машин с московскими номерами, две - с ростовскими загнали во двор. Хозяева свои машины выгнали и на обочину дороги поставили. Я звонила в Роспотребнадзор, в полицию. Мне сказали, что на въездах в город стоят посты, и ни одна машина без пропуска не проедет", - рассказала женщина.

По ее словам, на набережной Геленджика в праздничные дни многолюдно. "Мы с первого взгляда можем определить, местный это или приезжий. Местные сидят в самоизоляции по домам, а отдыхающие ходят по набережной, фотографируют цветы, себя, вино пьют. Я тоже сдавала жилье, но сейчас понимаю, насколько это серьезно, если нас всех заразят", - рассказала Андреева.

1 и 2 мая на набережной Анапы было много отдыхающих, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Анатолий Мавритополиди.

"Автомобили с московскими, питерскими, воронежскими номерами. Люди загорали, мясо жарили. У нас сейчас здесь мало людей. Я гулял с собакой, когда вышел на набережную, обомлел от такого количества народу", - отметил мужчина.

Депутат проверяет посты на въезде в Ейск

Депутат Ейского районного совета Александр Коровайный рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обращался в ГИБДД после жалоб жителей города на наплыв отдыхающих из других регионов.



"Нам в ГИБДД ответили, что они объехали [город]. Они реально объезжали, записывали номера. После проверки нам ответили, что это якобы все местные, которые не перерегистрировали номера. Но то, что были отдыхающие и их было реально много, это тоже факт", - рассказал он.

По словам Коровайного, он сам и его помощники зафиксировали несколько машин из других регионов в городе. "После того, как в соцсетях мы опубликовали пост о наплыве отдыхающих, начальник ГИБДД предложил нам вместе проверить, как работают посты на въезде в город. Мы хотим несколько таких проверок провести. Вчера (5 мая) мой помощник стоял недалеко от поста на въезде в город, поговорил с сотрудниками, посмотрел, как они работают. На основном въезде стоит видеокамера, которая записывает все происходящее", - рассказал депутат.

Он отметил, что во время инспекции сотрудники ГИБДД пропустили несколько иногородних автомобилей с красными спецпропусками, которые выдают сотрудникам предприятий, входящих в региональный перечень.

Для легкового, грузового и пассажирского транспорта в Краснодарском крае ввели три вида пропусков: красные - для передвижения по краю, для транзитного транспорта - синие, желто-черные - для поездок по Краснодару. Спецпропуска выдаются только по заявке юридических лиц.

"Есть информация, что в город заезжают по грунтовым дорогам. Они были перекопаны, но люди сами закопали. Мы по ним проедем. У нас есть житель Ейска с московской пропиской и автомобильными номерами, хотим посмотреть, как его пропустят. Возможно, в присутствии моего помощника они никого не пропускали. Хотим посмотреть, как работает второй пост - там нет видеокамер. Три дня будем проводить мониторинг", - рассказал Коровайный.

Он также напомнил, что, в соответствии с постановлением губернатора Кубани, все приезжающие в регион любым видом транспорта должны помещаться в обсерваторы: "У нас создан обсерватор, но ни одного человека там до сих пор не находится".

Помощница Коровайного Анастасия Терентьева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она живет недалеко от набережной в Ейске, на праздниках на центральной набережной на улице Николаевской наблюдалось большое скопление людей, а к ее соседям приехали гости.

"Мы спросили у них, откуда они. Они сказали, что из Ростова приехали на выходные. Побыли 1-2 мая. 3 мая уже уехали. Мне в соцсетях очень много людей жалуется, что их соседи сдают жилье, что там появились люди на автомобилях с номерами других регионов: Москва, Тыва и другие. Отдыхают с детьми, шашлыки жарят", - рассказала Терентьева. По ее словам, до праздников на набережной почти не было людей, зато все праздники там туристическая активная жизнь.

"Полиции там нет. В центре полиция с казаками ходят, патрулируют улицы, выписывают предупреждения за отсутствие масок, за то, что нарушают режим самоизоляции", - сообщила Терентьева.

Она отметила, что о скоплении людей на набережной депутат Коровайный сообщил в ГИБДД. "Депутат Коровайный сказал, что нужно подождать экипаж ГИБДД, который должен был проверить пропуска, документы, но так мы никого не дождались", - сказала Терентьева.

"Мы опасаемся вспышки коронавирусной инфекции после этого. У нас и так дела обстоят не очень - около 80 заболевших. Это много для нашего города, где общее население около 80 тысяч человек", - заключила она.

Владельцы гостиниц признались, что размещают отдыхающих

Владелец гостевого дома в Геленджике Руслан рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что все номера заняты приезжими из других регионов. По его словам, к нему едут постоянные постояльцы, и отказывать им он не стал.

"Приехали на своих машинах. Как они проезжали, я говорить не буду, им еще выезжать. У меня другого выхода нет, мне нужны деньги, кормить семью нечем. Мы живем только за счет того, что заработаем летом, другого источника дохода у меня нет. Я брал огромный кредит на покупку гостевого дома, до сих пор не могу расплатиться. Никто мне платеж не отменил, как не отменил и оплату ЖКХ", - сообщил хозяин гостевого дома.

По словам Руслана, сезон начинается традиционно с 1 мая. "Вот как раз до мая нам хватает заработанных денег. Мы не шикуем, живем очень средне. Если мы не начнем сезон, умрем с голоду. Пусть государство нам выдаст компенсации. Мы тогда подождем, когда карантин закончится", - сказал мужчина.

Владелица гостиницы в Ейске Людмила рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в этом семейном бизнесе заняты она с мужем, трое ее сыновей и внуки.

"Мы все зависим от летних заработков. У нас большой кредит, который в прошлом году мы брали на расширение гостевого дома в гостиницу. Нам некому помочь. Сейчас теряем заработок, поэтому приняли решение принять наших постоянных клиентов из Ростова. Москвичам отказали, там много заболевших", - заявила женщина

Она отметила, что предоставили отдыхающим отдельные номера, маски, перчатки и антисептики. "Обрабатываем антисептиком двери, поверхности, туалеты, разрешили питаться в номерах, кухню закрыли. Делаем все возможное, чтобы зараза не распространилась. Но прячемся, конечно. Потому что знаем, что все места размещения должны быть закрыты", - рассказала Людмила.

Адвокат напомнила о нюансах режима самоизоляции на Кубани

Все приезжающие в Краснодарский край на любом виде транспорта и не имеющие регистрации в регионе отправляются в обсерваторы. Всего их открыто 18 в девяти муниципальных образованиях - Краснодаре, Сочи, Анапе, Туапсе, Армавире, в станицах Кущевская, Динская, Голубицкая и в поселке Кабардинка. В них находится 1903 человека, 165 из них дети, сообщил 6 мая корреспонденту "Кавказского узла" представитель регионального оперативного штаба.

"Обсерваторы были открыты в конце марта. За это время изоляцию там прошли 2208 человек, у 29 человек был обнаружен коронавирус. Больше всего заболевших - 24, было выявлено в сочинских обсерваторах", - рассказал представитель штаба.

Он отметил, что обсерваторы оборудованы в гостиницах и санаториях, они охраняются сотрудниками полиции и Росгвардии. В обсерваторах приезжие должны провести 14 дней, те граждане, у кого есть договор аренды квартиры или собственность в Краснодарском крае, отправляются на 14-дневный карантин по месту временного проживания, где за ними осуществляют контроль врачи, а за режимом самоизоляции следят сотрудники полиции.

Меры по изоляции приезжающих в Краснодарский край из других регионов введены

постановлением №11 главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 17 апреля 2020 года, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова.

Она отметила, что перемещение между муниципальными районами запрещено постановлением губернатора о введении на территории Краснодарского края режима карантина.

"Режим карантина предполагает такие жесткие меры, как запрет на передвижение между районами края. Поэтому житель Краснодара, например, не имеет права сейчас в условиях карантина поехать в Сочи или Анапу на отдых. В регионе действует самоизоляция. С 12 апреля введено безпропускное окно с 10 до 16 часов, которое граждане могут использовать для решения неотложных проблем внутри своего муниципалитета", - рассказала Баянова.

По ее словам, спецпропуска не дают права их владельцам ездить на отдых к морю. "Постановлением главного санитарного врача Краснодарского края закрыты все объекты размещения, гостиницы, гостевые дома в регионе. Спецпропуска выдают только тем, кто должен по строгой производственной необходимости перемещаться по региону", - сообщила Баянова. Она отметила, что жителям Краснодарского края разрешено в безпропускное окно выходить за продуктами и лекарствами в ближайшие от дома магазины и аптеки, а также выносить мусор и гулять с собакой в радиусе 100 метров от дома.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, указаны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".