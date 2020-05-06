Ростовские власти озвучили план поэтапного выхода из режима ограничений

06 мая 2020, 05:17

Поэтапное снятие режима ограничений из-за коронавируса в Ростовской области начнется с предприятий сферы услуг, но при условии, что жители будут носить защитные маски и соблюдать социальное дистанцирование.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 5 мая в Ростовской области зафиксировано 90 новых случаев заражения коронавирусом. Остаются зараженными 1195 человек.

На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Губернатор Ростовской области на прошедшем 5 мая заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию коронавирусной инфекции озвучил план снятия ограничений в области, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

По словам губернатора, несмотря на то, что в Ростовской области отмечается рост заболеваемости, власти региона приступили к подготовке плана поэтапного снятия ограничительных мер. При этом он озвучил ряд условий, при соблюдении которых этот план будет претворяться в жизнь.

Голубев заявил, что сначала в регионе начнут работать предприятия сферы услуг, то есть салоны красоты, мастерские, ателье. "Первым шагом может стать разрешение работы предприятий, деятельность которых связана с потребителями", - заявил он.

Однако, по его словам, для этого необходимо соблюдать "масочный режим и социальное дистанцирование". Кроме того, озвучена необходимость "обязательного режима самоизоляции для людей 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями, а также при исключении массовых мероприятий и проведения усиленной информационной работы".

Ко второму этапу можно будет перейти, по словам Голубева, в случае снижения темпов прироста числа заболевших и увеличения масштаба тестирования. На этом этапе планируется возобновление торговли непродовольственными товарами и деятельность некоторых образовательных учреждений. Кроме того, будут разрешены прогулки и занятия спортом, но лишь группами по два-три человека.

Наконец, третий этап предполагает возобновление работы всех предприятий торговли, общественного питания, а также гостиниц, но лишь в случае, если число заболевших не будет увеличиваться длительное время.

На фоне заявления губернатора о необходимости соблюдать "масочный режим" в области усиленными темпами производятся защитные маски. Ежедневно предприятия региона выпускают более 127 тысяч штук. Их продают в 300 магазинах розничной торговли и в 807 предприятиях сетевой торговли. Кроме того, около трех тысяч магазинов в Ростовской области, а также аптеки и интернет-магазины реализуют дезинфицирующие средства, информирует "Дон-24".

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, приведены "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".