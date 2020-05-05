Число умерших от коронавируса жителей Армении достигло 40

05 мая 2020, 11:35

Пожилая жительница Армении скончалась от вызванных коронавирусом осложнений. Еще двое скончавшихся за минувшие сутки пациентов с COVID-19 не включены в общую статистику смертей, поскольку умерли по другим причинам.

"Кавказский узел" писал, что к 4 мая число умерших от коронавируса в Армении достигло 39, а общее число инфицированных - 2507. Как по числу смертей, так и по числу ситуация в Армении остается худшей на Южном Кавказе.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа, обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 64-летняя женщина, сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице Facebook. По ее словам, пациентка страдала хроническими болезнями. Таким образом, число смертей от коронавируса достигло 40, заключила Алина Никогосян.

Умерли еще два зараженных COVID-19 пациента, но причиной их смерти был не коронавирус, и в общую статистику они не включены, пояснила представитель министерства здравоохранения. Всего, по данным Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении, не от коронавируса умерли шесть зараженных.

За сутки зарегистрированы 112 новых случаев заражения коронавирусом, их число с начала пандемии достигло 2619, информировал Национальный центр. "Выздоровели 40 пациентов, число выздоровевших оставляет 1111 человек. Фактическое число больных составляет 1465. Проведены 25846 тестирований", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение центра профилактики заболеваний.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".