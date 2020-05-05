500 азербайджанских семей получили помощь в Грузии

05 мая 2020, 05:07

Созданный в прошлом году Центр интеграции азербайджанцев Грузии оказывает помощь малообеспеченным азербайджанским семьям. 500 семей в Болниси, Марнеули и Кахетии, которые из-за эпидемии коронавируса оказались в сложной ситуации, получили продовольственные наборы.

Марнеульский и Болнисский районы грузинского региона Квемо Картли закрыты с 23 марта на жесткий карантин по коронавирусу. Регион компактно населен азербайджанцами, многие из которых не знают грузинского языка. Местные жители не имеют достаточной информации о новом вирусе, говорится в материале "На карантине: как выживают азербайджанцы в Грузии" на "Кавказском узле".

Помощь малообеспеченным азербайджанским семьям в Грузии в условиях карантина из-за коронавируса оказывает Центр интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ). 4 мая сто семей из села Гараджалар Телавского района получили продовольственные наборы, сообщает "Грузия-онлайн".

Село Гараджалар (Караджала) находится в Кахетии. Населения, согласно переписи 2014 года, 4891 человек, большая часть (более 99 процентов) - этнические азербайджанцы.

Раздача продовольственных наборов проходила при посредничестве руководства местной мечети. В набор были включены мука, рис, макароны, вермишель, гречка, сахарный песок, сахар, подсолнечное масло, соль и чай, информирует haqqin.az.

Ранее организация оказала продовольственную помощь 150 малообеспеченным семьям в Болниси и 250 - в Марнеули.

Центр интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ) открылся в Марнеули в апреле 2019 года при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорами. По словам члена правления центра Айгюль Исаевой, основная цель организации - углубление отношений между Азербайджаном и Грузией в науке, образовании, культуре и спорте, а также интеграция местных азербайджанцев в гражданское общество. В центре, в частности, проводятся бесплатные курсы грузинского языка, информирует report.az.

Напомним, что глава Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе назвал Болнисский район региона Квемо Картли самой горячей точкой в стране по коронавирусу. Ранее в селе Мушевани в Болниси произошли столкновения местных жителей с полицией и врачами из-за попытки увезти в больницу десятерых сельчан. Лишь после часовых переговоров с родственниками инфицированных удалось перевезти в больницу. По словам Гамкрелидзе, в районе коронавирусом заражены 107 человек, четыре села закрыты на карантин.

По данным на 4 мая в Грузии зарегистрировано 593 случая заражения коронавирусом. За сутки новых смертельных случаев в стране не зафиксировано, всего же с начала эпидемии умерли девять человек. На главной странице "Кавказского узла" в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".