RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:08, 18 апреля 2025

Афган Садыгов заявил о намерении добиваться полного прекращения уголовного преследования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несмотря на освобождение азербайджанского журналиста Афгана Садыгова из-под стражи, он не чувствует себя в безопасности в Грузии. Журналист не исключает, что против него могут быть провокации, но намерен добиваться полного прекращения его уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский журналист Афган Садыгов после длительной голодовки был в тяжелом состоянии. 28 февраля Европейский суд по правам человека запретил Грузии выдавать Садыгова Азербайджану до вынесения решения по существу дела. После длительной голодовки Садыгову предоставляют пищу, которую он не в состоянии есть, медобследование ему так и не провели, заявила в конце марта его супруга. 16 апреля суд в Тбилиси освободил азербайджанского журналиста Афгана Садыгова под денежный залог, исполнив постановление Европейского суда по правам человека. Защита намерена добиваться прекращения его уголовного преследования и не допустить экстрадиции Садыгова в Азербайджан.

20 сентября 2024 года Афган Садыгов объявил о начале голодовки в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но в январе согласился принимать йогурт с витаминами. 2 февраля он объявил сухую голодовку.  4 февраля Садыгов потерял сознание в СИЗО и очнулся лишь утром 5 февраля. Врачи ввели ему жидкость с витаминами и питательными веществами, заявив, что дальнейшая голодовка опасна для его жизни. 6 февраля Садыгов согласился прекратить сухую голодовку, но продолжил отказываться от пищи. 10 февраля представители "Центра социальной справедливости" сообщили, что Садыгов остается в критически тяжелом состоянии, он регулярно теряет сознание и не получает необходимых пищевых добавок.

17 апреля Афган Садыгов провел в Тбилиси пресс-конференцию, которая транслировалась на аккаунте в соцсетях Центра социальной справедливости, защищающего права журналиста.

Азербайджанский журналист заявил, что его освобождения стало возможным благодаря поддержке гражданского общества Грузии и, прежде всего, Центра социальной справедливости, «отважных грузинских журналистов», а также в результате усилий международного демократического сообщества.

Журналист поблагодарил госдеп США, Евросоюз, ОБСЕ, посольства США, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов в Тбилиси. Он особо отметил посольство Франции, которое помогло вывезти его семью – жену и двух несовершеннолетних дочерей - в эту страну.

Садыгов подчеркнул, что был арестован "по заказу властей Азербайджана, который был исполнен правительством Грузии". Он с сожалением отметил, что власти Грузии идут по пути авторитарного режима Азербайджана.

Афган Садыгов сказал, что открытое уголовное дело против него в Азербайджане сфабриковано. Он указал, что в настоящее время число политзаключенных в Азербайджане «достигает до 400», в том числе среди них десятки журналистов.

При этом Садыгов заметил, что не согласен с решением суда об освобождении его под залог. «Я не намерен оплачивать залог (5 тысяч лари), да и не думаю, что они будут требовать этих денег», - сказал он, подчеркнув, что его освобождение было установлено ЕСПЧ.

При этом Афган Садыгов сказал, что не чувствует себя в безопасности в Грузии. «Всякое может случиться. Может быть провокация, могут использовать кого-нибудь наркомана против меня…», - сказал он, напомнив о случае гибели в Грузии азербайджанского оппозиционного блогера Хусейна Бакиханова и похищение журналиста Афгана Мухтарлы.

Говоря о своих дальнейших планах, Афган Садыгов сказал, что продолжит журналистскую деятельность. При этом он подчеркнул, что будет добиваться полного прекращения уголовного преследования. 

Супруга журналиста Севиндж Садыгова также опасается за здоровье и безопасность мужа.

«После длительной голодовки его в СИЗО не лечили. Они сказали, что якобы в этом нет необходимости. Но у Афгана были проблемы с легкими, в Азербайджане он лечился от этого. Наверняка, возникли проблемы и с другими органами. Пока он не был обследован. У него средств нет для этого. Когда мы приехали в Грузию, представительство одной международной правозащитной организации тогда оплатило расходы на медпомощь Афгану. Возможно, они вновь поддержат его», - сказала Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

Она отметила, что во время голодовки несколько раз ее мужу намеренно приносили еду, "чтобы причинить ему страдания, сломать его волю". "Но даже после окончания голодовки Афган не мог нормально питаться. В Грузии в СИЗО не разрешают приносить ему еду со стороны. А то, что там давали, он не мог есть. Им давали там пальмовое масло, химический сахарный песок. Все это он не мог есть. Из-за длительной голодовки и потом недостаточного питания его организм сильно ослаб", - отметила супруга журналиста.

По ее словам, у журналиста нет жилья. "Вчерашнюю ночь он провел в безопасном месте. Наверняка в ближайшие дни Афгану с жильем также помогут", - сказала Садыгова. 

На вопрос о воссоединении семьи, она ответила так: "Я из Грузии не хотела уезжать, оставив Афгана. Но ради безопасности наших дочерей мы уехали. Поэтому мы с детьми не можем вновь вернуться в Грузию. Да и Афган не хочет этого, беспокоясь за нас. Мы хотим, чтобы Афгану до окончательного решения ЕСПЧ обеспечили выезд из Грузии, чтобы наша семья вновь была вместе".

Азербайджанский юрист, бывший член Коллегии адвокатов страны Намизад Сафаров считает, что в рамках исполнения решения ЕСПЧ выдача Садыгова Баку не допускается.

"Грузинские власти вынуждены были исполнить решение ЕСПЧ и освободить Афгана Садыгова. Ибо в постановлении ЕСПЧ было сказано, что до окончательного решения Страсбургского суда он не может быть выдан Азербайджану. И по истечению максимального срока экстрадиционного задержания он был отпущен. Правда, не понятно, почему его освободили под залог. Возможно, власти Грузии в угоду тесным связям с азербайджанским правительством хотят создать Садыгову препятствия для полного восстановления его прав. Сейчас правильным юридическим решением должно стать – полное прекращение преследования Садыгова в Грузии, позволение ему возможности выехать в третью страну или предоставление ему убежища в Грузии. Полагаю, что адвокаты Афгана Садыгова теперь будут работаться в этом направлении», - сказал Сафаров.

Напомним, что Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:31, 17 апреля 2025
Три человека погибли в результате схода селя в Азербайджане
12:51, 17 апреля 2025
Военный из Северной Осетии убит на СВО
10:54, 17 апреля 2025
Боец из Дагестана убит в военной операции
02:56, 17 апреля 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит на Украине
18:47, 16 апреля 2025
Начато расследование попытки поджога дома имама в Ростове-на-Дону
12:53, 16 апреля 2025
Обвиняемый в убийстве Кесарии Абрамидзе получил пожизненный срок
Все события дня
Новости
Афган Садыгов. Фото: Social Justice Center / Facebook
00:58, 17 апреля 2025
Афган Садыгов освобожден под залог
Афган Садыгов. Скриншот фото Publika.ge от 28.11.24, https://publika.ge/sasamartlom-sadigovisazerbaijanshi-eqstradirebaze-motkhovna-daakmayofila/.
02:13, 25 марта 2025
Жена Афгана Садыгова заявила о рисках для его здоровья
Афган Садыгов. Скриншот фото Publika.ge от 28.11.24, https://publika.ge/sasamartlom-sadigovisazerbaijanshi-eqstradirebaze-motkhovna-daakmayofila/.
23:34, 28 февраля 2025
ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова
Флаг Абхазии и Флаг Азербайджана. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
23:58, 15 февраля 2025
Азербайджан отказался признать выборы в Абхазии
Афган Садыгов. Фото: https://oc-media.org/ru/v-azerbayodzhane-za-vymogatelstvo-arestovany-redaktory-novostnykh-sayotov/
19:14, 12 февраля 2025
Представители омбудсмена Грузии посетили Афгана Садыгова
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:43, 15 апреля 2025
Ветер с Апшерона
3
Почему не писал про голодовку Тофика Ягублу
Фото
20:05, 14 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Правильно я понимаю растущее значение Азербайджана в регионе?
Фото
10:23, 22 марта 2025
Ветер с Апшерона
12
К временному открытию армяно-турецкой границы
Все блоги
Справочник
Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS 25 лет спустя: главное о Второй чеченской войне

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

На месте происшествия в первую минуту после взрыва. Бостон, 15 мая 2013 г. Фото Aaron "tango" Tang from cambridge, ma, usa, http://commons.wikimedia.org/ Теракт в Бостоне: кавказский след

Блогеры
Фото
11:43, 15 апреля 2025
Ветер с Апшерона
3
Почему не писал про голодовку Тофика Ягублу
Фото
20:05, 14 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Правильно я понимаю растущее значение Азербайджана в регионе?
Фото
10:28, 11 апреля 2025
Ветер с Апшерона
1
Гимн тюрок и разбор тюркских языков
Фото
16:21, 9 апреля 2025
Ветер с Апшерона
3
Первые выводы попавшего в дорожную аварию, в Азербайджане
Фото
19:11, 7 апреля 2025
Ветер с Апшерона
1
Невежество во всем
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Цхинвальский городской суд. Фото: https://cominf.org/node/1166558507
17 апреля 2025, 16:46
Журналистов не пустили на заседание по делу Джабиева

Анна Сафронова на суде по видеосвязи. Скриншот видео с сайта, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.
17 апреля 2025, 14:59
Верующая из Астрахани возвращена в отряд колонии после 20 суток пребывания в ШИЗО 

Георгий Чикваидзе. Фото: https://bm.ge/en/news/giorgi-chikvaidze-arrested-in-courtroom-after-judge-replaced-bail-granted-to-him-with-pre-trial-detention
17 апреля 2025, 13:50
Чикваидзе заявил в суде об инсульте в заключении

Заседание парламента Грузии 16 апреля 2025 года. Стоп-кадр из видеотрансляции на странице парламента Грузии в Facebook (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).
16 апреля 2025, 19:42
Парламент Грузии принял поправки в закон "О грантах"

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше