Афган Садыгов заявил о намерении добиваться полного прекращения уголовного преследования

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Несмотря на освобождение азербайджанского журналиста Афгана Садыгова из-под стражи, он не чувствует себя в безопасности в Грузии. Журналист не исключает, что против него могут быть провокации, но намерен добиваться полного прекращения его уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский журналист Афган Садыгов после длительной голодовки был в тяжелом состоянии. 28 февраля Европейский суд по правам человека запретил Грузии выдавать Садыгова Азербайджану до вынесения решения по существу дела. После длительной голодовки Садыгову предоставляют пищу, которую он не в состоянии есть, медобследование ему так и не провели, заявила в конце марта его супруга. 16 апреля суд в Тбилиси освободил азербайджанского журналиста Афгана Садыгова под денежный залог, исполнив постановление Европейского суда по правам человека. Защита намерена добиваться прекращения его уголовного преследования и не допустить экстрадиции Садыгова в Азербайджан.

20 сентября 2024 года Афган Садыгов объявил о начале голодовки в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но в январе согласился принимать йогурт с витаминами. 2 февраля он объявил сухую голодовку. 4 февраля Садыгов потерял сознание в СИЗО и очнулся лишь утром 5 февраля. Врачи ввели ему жидкость с витаминами и питательными веществами, заявив, что дальнейшая голодовка опасна для его жизни. 6 февраля Садыгов согласился прекратить сухую голодовку, но продолжил отказываться от пищи. 10 февраля представители "Центра социальной справедливости" сообщили, что Садыгов остается в критически тяжелом состоянии, он регулярно теряет сознание и не получает необходимых пищевых добавок.

17 апреля Афган Садыгов провел в Тбилиси пресс-конференцию, которая транслировалась на аккаунте в соцсетях Центра социальной справедливости, защищающего права журналиста.

Азербайджанский журналист заявил, что его освобождения стало возможным благодаря поддержке гражданского общества Грузии и, прежде всего, Центра социальной справедливости, «отважных грузинских журналистов», а также в результате усилий международного демократического сообщества.

Журналист поблагодарил госдеп США, Евросоюз, ОБСЕ, посольства США, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов в Тбилиси. Он особо отметил посольство Франции, которое помогло вывезти его семью – жену и двух несовершеннолетних дочерей - в эту страну.

Садыгов подчеркнул, что был арестован "по заказу властей Азербайджана, который был исполнен правительством Грузии". Он с сожалением отметил, что власти Грузии идут по пути авторитарного режима Азербайджана.

Афган Садыгов сказал, что открытое уголовное дело против него в Азербайджане сфабриковано. Он указал, что в настоящее время число политзаключенных в Азербайджане «достигает до 400», в том числе среди них десятки журналистов.

При этом Садыгов заметил, что не согласен с решением суда об освобождении его под залог. «Я не намерен оплачивать залог (5 тысяч лари), да и не думаю, что они будут требовать этих денег», - сказал он, подчеркнув, что его освобождение было установлено ЕСПЧ.

При этом Афган Садыгов сказал, что не чувствует себя в безопасности в Грузии. «Всякое может случиться. Может быть провокация, могут использовать кого-нибудь наркомана против меня…», - сказал он, напомнив о случае гибели в Грузии азербайджанского оппозиционного блогера Хусейна Бакиханова и похищение журналиста Афгана Мухтарлы.

Говоря о своих дальнейших планах, Афган Садыгов сказал, что продолжит журналистскую деятельность. При этом он подчеркнул, что будет добиваться полного прекращения уголовного преследования.

Супруга журналиста Севиндж Садыгова также опасается за здоровье и безопасность мужа.

«После длительной голодовки его в СИЗО не лечили. Они сказали, что якобы в этом нет необходимости. Но у Афгана были проблемы с легкими, в Азербайджане он лечился от этого. Наверняка, возникли проблемы и с другими органами. Пока он не был обследован. У него средств нет для этого. Когда мы приехали в Грузию, представительство одной международной правозащитной организации тогда оплатило расходы на медпомощь Афгану. Возможно, они вновь поддержат его», - сказала Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

Она отметила, что во время голодовки несколько раз ее мужу намеренно приносили еду, "чтобы причинить ему страдания, сломать его волю". "Но даже после окончания голодовки Афган не мог нормально питаться. В Грузии в СИЗО не разрешают приносить ему еду со стороны. А то, что там давали, он не мог есть. Им давали там пальмовое масло, химический сахарный песок. Все это он не мог есть. Из-за длительной голодовки и потом недостаточного питания его организм сильно ослаб", - отметила супруга журналиста.

По ее словам, у журналиста нет жилья. "Вчерашнюю ночь он провел в безопасном месте. Наверняка в ближайшие дни Афгану с жильем также помогут", - сказала Садыгова.

На вопрос о воссоединении семьи, она ответила так: "Я из Грузии не хотела уезжать, оставив Афгана. Но ради безопасности наших дочерей мы уехали. Поэтому мы с детьми не можем вновь вернуться в Грузию. Да и Афган не хочет этого, беспокоясь за нас. Мы хотим, чтобы Афгану до окончательного решения ЕСПЧ обеспечили выезд из Грузии, чтобы наша семья вновь была вместе".

Азербайджанский юрист, бывший член Коллегии адвокатов страны Намизад Сафаров считает, что в рамках исполнения решения ЕСПЧ выдача Садыгова Баку не допускается.

"Грузинские власти вынуждены были исполнить решение ЕСПЧ и освободить Афгана Садыгова. Ибо в постановлении ЕСПЧ было сказано, что до окончательного решения Страсбургского суда он не может быть выдан Азербайджану. И по истечению максимального срока экстрадиционного задержания он был отпущен. Правда, не понятно, почему его освободили под залог. Возможно, власти Грузии в угоду тесным связям с азербайджанским правительством хотят создать Садыгову препятствия для полного восстановления его прав. Сейчас правильным юридическим решением должно стать – полное прекращение преследования Садыгова в Грузии, позволение ему возможности выехать в третью страну или предоставление ему убежища в Грузии. Полагаю, что адвокаты Афгана Садыгова теперь будут работаться в этом направлении», - сказал Сафаров.

Напомним, что Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.

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