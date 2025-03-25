Жена Афгана Садыгова заявила о рисках для его здоровья

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После длительной голодовки Афгану Садыгову предоставляют пищу, которую он не в состоянии есть, медобследование ему так и не провели.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский журналист Афган Садыгов после длительной голодовки был в тяжелом состоянии. 28 февраля Европейский суд по правам человека запретил Грузии выдавать Садыгова Азербайджану до вынесения решения по существу дела. Правозащитники намерены добиваться освобождения журналиста.

20 сентября 2024 года Афган Садыгов объявил о начале голодовки в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но в январе согласился принимать йогурт с витаминами. 2 февраля он объявил сухую голодовку. 4 февраля Садыгов потерял сознание в СИЗО и очнулся лишь утром 5 февраля. Врачи ввели ему жидкость с витаминами и питательными веществами, заявив, что дальнейшая голодовка опасна для его жизни. 6 февраля Садыгов согласился прекратить сухую голодовку, но продолжил отказываться от пищи. 10 февраля представители "Центра социальной справедливости" сообщили, что Садыгов остается в критически тяжелом состоянии, он регулярно теряет сознание и не получает необходимых пищевых добавок.

Несмотря на решение Европейского суда по правам человека, суды в Грузии отказались освободить азербайджанского журналиста Афгана Садыгова и оставили его под стражей. В заключении Садыгову, перенесшему длительную голодовку, так и не провели медицинское обследование, заявила 24 марта его жена Севиндж Садыгова.

По словам супруги, журналист в разговорах с ней уже не раз жаловался на качество питания, которое предоставляют ему в пенитенциарном учреждении.

"После 161-дневной голодовки у него есть только вода и чай, а ту еду, которую ему дают, он есть вообще не может. По его словам, даже здоровый человек заболеет после употребления этой еды, кроме заключенного в его состоянии, который потерял здоровье после стольких голодовок. В магазине можно купить только такие продукты, как сок и печенье", - цитирует слова Садыговой Netgazeti.

Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.

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