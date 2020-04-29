Азербайджанский журналист Исбатов оставлен под стражей

29 апреля 2020, 18:58

Апелляционный суд в Азербайджане не удовлетворил жалобу на административный арест репортера сайта 7gun.az Натига Исбатова. Защита сочла вердикт необоснованным и подлежащим обжалованию в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала правительство Азербайджана прекратить преследования активистов и освободить арестованных по обвинению в нарушении карантинного режима. В своем заявлении от 16 апреля правозащитники указали имена активистов, подвергшихся преследованию в период карантинного режима, среди которых был Натиг Исбатов.

Рассмотрение апелляционной жалобы на арест Исбатова состоялось 29 апреля в Сумгаитском апелляционном суде. Сам журналист не был на процессе: его не доставили в суд в связи с особым карантинным режимом, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналиста Зибейда Садыгова.

По ее словам, Исбатова задержали 9 апреля во время протестной акции перед Центром занятости населения в городе Хырдалане (15 км севернее Баку - прим. "Кавказского узла").

"Его (Исбатова) и журналистку Севиндж Садыгову привезли в Апшеронское районное управление полиции. Девушку вскоре отпустили, а Исбатова оставили в управлении полиции. На следующий день он предстал перед Апшеронским районным судом, который на основе протокола полиции приговорил его к 30 суткам арестам, признав виновным по ст.ст. 211 (нарушение карантинного режима) и 535.1 (неподчинение полиции) Кодекса об административных проступках", - сообщила адвокат.

Защита считает арест Исбатова неправомерным. "Натиг Исбатов находился на акции как репортер, имел при себе служебное удостоверение и был одет в жилет представителя прессы. Как известно, согласно решению оперативного штаба при кабинете министров, журналистам не требуется иметь в условиях карантинного режима специального разрешения на выход из дома. Им достаточно предъявить служебное удостоверение. Потому утверждение о нарушении им карантинного режима необоснованно", - пояснила адвокат.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Садыгова прокомментировала также обвинение в неподчинении полиции, сказав, что оно противоречит утверждениям ее подзащитного. "В протоколе об административных правонарушениях написано, что сотрудник полиции предложил Исбатову соблюдать социальную дистанцию, но он не подчинился. По словам Исбатова, такого предупреждения не было. Если бы оно было, то он, конечно, он выполнил бы его. Задержанная вместе с Исбатовым журналистка Севиндж Садыгова также подтверждает, что полиция никаких предупреждений не делала ее коллеге, и об этом она публично говорила в прямом эфире у себя на Facebook", - сказала адвокат.

Кроме того, по ее словам, в суде первой инстанции Исбатов был лишен возможности пригласить адвоката по выбору.

"Я уже представляла интересы Исбатова в других делах. И он в полиции и в суде просил, чтобы меня вызвали. Но ему сказали, что "пока твой адвокат приедет будет поздно"", - рассказала Садыгова.

Несмотря на доводы защиты о неправомерности задержания и ареста Исбатова апелляционная инстанция оставил жалобу без удовлетворения, отметила она.

"По административным делам апелляционный суд - последняя инстанция. Теперь защита будет готовит жалобу в ЕСПЧ. Исбатов уже изъявил ранее желание вести дело до Страсбургского суда", - сказала адвокат.

В Сумгаитском апелляционном суде подтвердили информацию об отклонении жалобы Исбатова. В пресс-службе МВД воздержались от комментариев, сославшись на то, что суд уже дал правовую оценку данному делу.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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