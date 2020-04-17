HRW призвала власти Азербайджана освободить арестованных оппозиционеров

17 апреля 2020, 13:12

Суд в Баку арестовал активиста партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддина Ахмедова на 30 суток, признав виновным в нарушении карантинного режима. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала правительство Азербайджана прекратить преследования активистов и освободить арестованных по обвинению в нарушении карантинного режима.

Как писал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддин Ахмедов был задержан 15 апреля после того, как вышел из дома, получив смс-разрешение в связи с карантинным режимом. В партии связали задержание Ахмедова с его политической деятельностью. Ахмедов на общественных началах был телохранителем лидера ПНФА Али Керимли, сказал представитель партии Ильхам Гусейн.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Хатаинский районный суд 16 апреля приговорил Ахмедова к 30 суткам административного ареста, признав виновным по ст. 211 (нарушение карантинного режима) и 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) КоАП Азербайджана, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" зампред ПНФА Гезяль Байрамлы.

"Это очередной факт произвола власти. Человека, несмотря на наличие смс-разрешения, задержали, сутки о нем родным ничего не сообщали, не позволили пригласить адвоката по выбору и постфактум семье сказали об аресте. Мало того, что Ниямеддина арестовали по надуманному обвинению, так ему дали и максимальное наказание. Это политический арест. Ниямеддин входил в число активистов, которые на массовых мероприятиях охраняли лидера партии Али Керимли от провокаций и провокаторов. Позорно, когда власть использует тревожную ситуацию с пандемией для расправы над оппозицией", - заявила Байрамлы.

По ее словам, арест будет обжалован. "Однако неясно, когда будет рассмотрена апелляционная жалоба. Бакинский апелляционный суд под предлогом карантинного режима самоустранился вовсе. Тофиг Ягублу (член партии "Мусават" и координационного центра Национального совета демократических сил) был арестован 22 марта, но до сих пор его жалоба не рассмотрена", - сказала Байрамлы.

В Хатаинском районном суде подтвердили информацию об аресте Ахмедова. Представители пресс-службы МВД оказались недоступны для комментариев.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала правительство Азербайджана не злоупотреблять чрезвычайной ситуацией в связи с пандемией коронавируса, прекратить преследования активистов и освободить арестованных по обвинению в нарушении карантинного режима.

"Власти Азербайджана злоупотребляют введенными ограничениями в рамках мер по замедлению распространения COVID-19, арестовывая активистов оппозиции с целью заставить замолчать критиков правительства", - говорится в заявлении, опубликованном 16 апреля на сайте организации.

Авторы заявления отмечают, что за последние недели по меньшей мере шесть активистов и оппозиционный журналист были приговорены к лишению свободы на сроки от 10 до 30 суток по "сфабрикованным обвинениям", включая нарушение карантинного режима и неподчинение полиции. Почти все они были арестованы после того, как подвергли критике условия в карантинных центрах или неспособность правительства предоставить адекватную компенсацию людям, которые испытывают финансовые трудности в результате последствий пандемии, сказано в заявлении HRW.

В заявлении перечислены имена активистов, которые, по мнению правозащитников, подверглись преследованию по политическим мотивам. Среди них - активисты партии Народного фронта Азербайджана Руслан Амиров, Анар Меликов, Фаиг Амирли, Ниджат Абдуллаев, член Движения за демократию и благоденствие Шакир Мамедли, журналист Натиг Исбатов и активист Нариман Абдулла. Все они были арестованы в течение трех недель после того, как президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу назвал оппозиционеров предателями, врагами и "пятой колонной", говорится в заявлении HRW.

Глава Азербайджана 20 марта обвинил оппозицию в провокациях в связи с коронавирусом, сказав, что она сеет панику среди населения, и "изоляция" активистов в таком случае "станет уже исторической необходимостью". Представители Совета Европы осудили слова Ильхама Алиева.

"Эти аресты полностью соответствуют давней модели политического возмездия в Азербайджане. Власти должны прекратить использовать чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в качестве предлога для наказания за свободу выражения", - заявил заместитель директора HRW по Европе и Центральной Азии Георгий Гогия.

HRW считает, что аресты людей за нарушение карантинного режима могут увеличить передачу заболевания, поскольку "арестованных помещают в многолюдные места заключения, где вирус может легко распространяться".

HRW считает, что введенная властями Азербайджана жесткая разрешительная система на выход из дома чрезмерно ограничивает личную свободу. Вместо этого власти должны просто потребовать от жителей самостоятельно сообщать, почему им необходимо покинуть свои дома. Использование тюремного заключения в качестве санкции за нарушение является контрпродуктивным и противоречит последним рекомендациям экспертных органов Организации объединенных наций и Совета Европы, сказано в заявлении.

"Задержание также совершенно контрпродуктивно и причиняет людям больше вреда. Власти должны немедленно освободить тех, кто находится под стражей в связи с нарушениями карантина, и прекратить политическое применение ограничительных мер", - говорится в заявлении HRW.

По мнению главы Центра мониторинга политзаключенных Эльшана Гасанова, заявление HRW - важный, достоверный и объективный источник информации для международного демократического сообщества. Оно основывается на сведениях от правозащитников, адвокатов и родственников арестованных, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Власти Азербайджана могут не услышать и, скорее всего, вновь не услышат призыв авторитетной организации. Однако ее посыл должен быть услышан важными международными структурами - ОБСЕ, Советом Европы, Евросоюзом, правительствами Западных государств. Они должны повлиять на Баку с целью освобождения арестованных", - отметил Гасанов.

13 апреля Национальный совет демократических сил Азербайджана указал на новую волну репрессий против критиков властей Азербайджана. Оппозиционеры потребовали от властей освободить арестованных по ложным обвинениям активистов и прекратить их преследования. Общественный Комитет против репрессий и пыток в Азербайджане насчитал 17 арестованных в период карантина. Правозащитники осудили "политику Ильхама Алиева, использующего пандемию против своих политических соперников".

Ранее МВД Азербайджана опровергло политические мотивы арестов оппозиционеров. "Независимо от убеждений, принадлежности к политическим партиям и общественным объединениям, совершившие преступления или административные правонарушения равны перед законом и несут ответственность за противоправные деяния", - сказали в пресс-службе МВД 14 апреля.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".