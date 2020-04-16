Правозащитники призвали власти Азербайджана прекратить "психологический террор"

16 апреля 2020, 11:54

Общественный Комитет против репрессий и пыток в Азербайджане насчитал 17 арестованных по уголовным и административным дела в период карантинного режима. Правозащитники осудили "политику Ильхама Алиева, использующего пандемию против своих политических соперников" и призвали его "прекратить антиконституционные действия".

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля Национальный совет демократических сил Азербайджана указал на новую волну репрессий против критиков властей Азербайджана. Оппозиционеры потребовали от властей немедленно освободить арестованных по ложным обвинениям активистов и прекратить их преследования. Аналитики назвали аресты "превентивными" мерами против активизации протеста на фоне социальной напряженности в период карантинного режима.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет (не имеющим трудовых контрактов) запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

"Власти Азербайджана используют карантинный режим, введенный с целью борьбы с пандемией коронавируса для наказания и политической мести против своих критиков - активистов и функционеров Национального совета демократических сил, партий Народного фронта Азербайджана и "Мусават", Движения за демократию и благоденствие, журналистов, блогеров", - сказано в заявлении Общественного Комитета против репрессий и пыток (КПРП), поступившем корреспонденту "Кавказского узла" 15 апреля.

Авторы заявления обращают внимание на то, что "репрессии обрели интенсивный характер после выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю праздника Новруз байрама, в котором он назвал представителей оппозиции "врагами и предателями".

Глава Азербайджана 20 марта обвинил оппозицию в провокациях в связи с коронавирусом, сказав, что она сеет панику среди населения, и "изоляция" активистов в таком случае "станет уже исторической необходимостью". Представители Совета Европы осудили слова Ильхама Алиева.

Правозащитники указывают, что, начиная с середины марта, были "заведены сфабрикованные уголовные дела против Тофига Ягублу, Эльвина Мурадова, Эльчина Мамеда, Тезехана Мираламли и Ализамина Салаева". При этом Ягублу, Мурадов и Мамед были подвергнуты досудебному аресту. С Мираламли взята подписка о невыезде. В отношении Салаева уголовное преследование отложено, говорится в заявлении.

В административном порядке были арестованы журналисты и активисты оппозиционных партий Фуад Исмайлов, Араз Гулиев, Анар Меликов, Шакир Мамедли, Вюсал Башаратов, Натиг Исбатов, Фаиг Амирли, Руслан Амиров, Вафадар Алиев, Ниджат Абдуллаев, Хикмет Агаев, Нариман Абдулла, Ибрагим Везиров и Баба Сулейманов.

"Фуад Исмайлов был арестован на два месяца по надуманному обвинению в употреблении наркотиков. Истинной причиной его ареста стало распространение видеоматериалов о фальсификации внеочередных парламентских выборов 9 февраля и изображение критического граффити о главе ЦИК Мазахире Панахове напротив здания этого органа. Фуад Исмайлов был подвергнут пыткам, ему выбили зуб. Журналиста Натига Исбатова арестовали за распространение видеоматериала о протестной акции жителей города, недовольных карантинным режимом и отсутствием государственной поддержки", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из авторов заявления Аловсат Садыглы.

Он напомнил, что активистов партии Народного фронта Фаига Амирли, Руслана Амирова, Ниджата Абдуллаева арестовали по обвинению в нарушении карантинного режима. "Хотя Амирли вышел из дома, чтобы мусор вынести, что не запрещено условиями режима. А Амиров и Абдуллаев вышли из дома получив смс-разрешения", - сказал Садыглы.

По его словам, активистов Ровшана Мурада, Махаббата Мурадова, Ильгара Ягублу и Ульфата Ахвердиева насильно вывели из дома, привезли в полицию и оштрафовали на 100 манатов (60 долларов) за нарушение карантинного режима. "При этом они были принуждены к передаче полиции своих паролей на аккаунтах в социальных сетях, откуда их критические публикации в адрес власти были удалены", - заявил Садыглы.

Юриста Фикрета Джафарли и координатора КПРП Намизада Сафарова оштрафовали на 200 манатов за нарушение карантинного режима, несмотря на то, что у них были смс-разрешения, отметил Садыглы, обратив внимание на то, что Джафарли подвергся "грубому обращению" со стороны силовиков.

Активист ПНФА Агиль Гумбатов после видеообращения к президенту Ильхаму Алиеву с требованием установить детские пособия был заключен в психиатрическую больницу. Тезехан Мираламли получил предупреждение от полиции из-за критического поста в Facebook. Ветерана Карабахской войны Рзу Сафарсоя насильно увезли в отделение силовой структуры, где принудили к удалению критики с его страницы в соцсети, перечислил Садыглы случаи "давления на активистов".

"Активист Илькин Рустамзаде был подвергнут моральной травле за создание в Интернете онлайн петиции с призывом к главе Азербайджана обеспечить выплаты денежных пособий гражданам, принужденным не работать в связи с карантинным режимом. Против Рустамзаде и его супруги была развернута гнусная кампания очернения в социальных сетях", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор КПРП Намизад Сафаров.

Авторы заявления решительно осудили "политику Ильхама Алиева, использующего пандемию коронавируса против своих политических соперников". "Это откровенно политика тотальных репрессий, мести, психологического террора. Мы призываем власти прекратить эти антиконституционные действия, освободить всех арестованных по надуманным обвинениям", - сказал Сафаров.

Авторы документа призвали местные и международные правительственные и правозащитные организации, а также ведущие демократические государства не оставаться безучастными к проблемам активистов в связи с "репрессивной политикой азербайджанского режима".

КПРП призвал власти освободить всех политзаключенных, предупредив, что в случае их инфицирования вся ответственность за здоровье и жизни осужденных будет на властях.

Правозащитники также акцентировали внимание на проблемах с питанием заключенных. "В тюремных магазинах цены на продукты питания на 1,5-2 раза в дороже чем в обычной торговой сети, что не адекватно материальным возможностям осужденных и их семей. Более того, под предлогом карантина заключенным запретили передачу продуктов из дома. Эта мера направлена не на предотвращение распространения среди заключенных вирусной инфекции, а скорее на создание монополий и незаконное обогащение чиновников", - сказал еще один член КПРП Ровшан Ахмедли.

Авторы заявления потребовали от властей обеспечить передачу в колонии продуктов и еды с соблюдением мер по предотвращению распространения вирусной инфекции. "С целью улучшения санитарно-гигиенической обстановки в пенитенциарных учреждениях и облегчения нагрузки и ответственности правительства предлагается освободить всех осужденных за нетяжкие преступления", - говорится в документе.

Обеспокоенность КПРП разделяет и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Преследования активистов в условиях борьбы с коронавирусом не поддается ни логике, ни здравому смыслу. Если вводится карантинный режим, то зачем людей отрывать от своих семей и заполнять тюрьмы. Напротив, надо разгружать тюрьмы, освободить заключенных, не совершивших тяжких преступлений. Ведь в местах содержания из-за слабого иммунитета заключенных всегда есть риск распространения инфекций. Тем более, что многие осужденные из-за плохого медобследования уже подорвали свое здоровье", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследовании граждан по политическим мотивам.

Напомним, международная правозащитная организация Human Rights House также раскритиковала власти Азербайджана за преследование критиков правительства во время пандемии. Чрезвычайные меры, принимаемые для защиты населения, должны быть временными, содержать адекватные гарантии предотвращения злоупотреблений, быть строго пропорциональными реальной угрозе, однако действия властей Азербайджана противоречат требованиям международного права и нарушают обязательства этой страны перед международными организациями, заявила правозащитная организация.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".