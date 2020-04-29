Отправленным по домам на время эпидемии COVID врачам больницы в Астрахани урезали зарплату

29 апреля 2020, 04:11

Работа ряда отделений Александро-Мариинской областной клинической больницы, которая была переоборудована под госпиталь для зараженных коронавирусом, временно приостановлена, сотрудники отправлены по домам с сохранением лишь двух третей оклада.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 28 апреля в Астраханской области зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 306. В студенческом общежитии Астраханского государственного техуниверситета, в котором проживают 260 учащихся, обнаружен очаг коронавирусной инфекции - заражение было зафиксировано у пяти студентов.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Депутат Государственной думы от Астраханской области Олег Шеин опубликовал на своей странице в соцсети Facebook 28 апреля приказ за подписью главного врача Александро-Мариинской областной клинической больницы Евгения Калашникова, в котором говорится о том, что медперсонал больница, который не принимает непосредственного участия в лечении зараженных коронавирусом, переведен с 27 апреля на простой с сохранением 2/3 оклада.

"С 27.04.2020 объявить простой (временную приостановку деятельности) в отношении работников (за исключением дежурного персонала) следующих структурных подразделений ГБУЗ АО АМОКБ (Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области Александро-Мариинской областной клинической больницы)", - говорится, в частности, в приказе. Далее в нем перечисляются отделения и подразделения, сотрудники которых переводятся на простой. Это хирургические, урологическое, офтальмологическое, кардиологическое, неврологическое, эндокринологическое и другие отделения - всего 33 подразделения.

В приказе также поручается главному бухгалтеру обеспечить оплату работникам времени простоя в размере "не менее двух третей тарифной сетки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя".

"У значительной части сотрудников оклад составляет 10-15 тысяч рублей, остальное составляют надбавки и стимулирующие выплаты", - прокомментировал приказ Олег Шеин, чьи публикация по данным на 04.11 мск сегодня, 29 апреля набрала 62 отметки "Нравится", 46 отметок "Возмутительно" и 12 отметок "Сочувствую", а также 21 комментарий. Большинство комментаторов назвали ситуацию в больнице "безобразием" и "позором".

Ранее Александро-Мариинскую областную больницу переоборудовали под госпиталь для зараженных коронавирусом. По словам начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению областного Минздрава Юлии Ваксер, министерство здравоохранения России распорядилось открывать в регионах госпитали в медучреждениях с максимальной оснащенностью высокотехнологическим оборудованием, именно поэтому в области выбор был сделан в пользу Александро-Мариинской больницы, информирует 22 апреля ГТРК "Лотос".

Последний рабочий день был у отправленных "в простой" сотрудников Александровской больницы 27 апреля, когда медики выйдут на работу в прежнем режиме - пока неизвестно, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" координатор астраханского отделения профсоюза "Действие" Ксения Литвинова.

"Мне в последние дни поступило множество звонков от медработников из Александровской больницы. У всех один вопрос: "На что мы теперь будем жить"?. Дня два-три назад они уже знали, что будут распущены, и готовили свои отделения к закрытию. И вчера (27 апреля) у них был последний день, после чего медработники разошлись по домам. Две трети оклада - это, получается, от чистого оклада. Но зарплата медработников формируется не только из него, но и из стимулирующих выплат и разных надбавок. Получаются деньги, на которые более-менее можно жить. А сейчас речь идет о "голом" окладе, причем две трети - это они будут получать меньше прожиточного минимума. Там процедурная медсестра получает 16 тысяч, постовая - 13 тысяч. У санитарок еще меньше", - рассказала она.

По ее словам, это повлияет и на отпускные выплаты. "Они же рассчитываются с учетом зарплаты за полгода, а если они сейчас два-три месяца просидят на окладе, они и отпускных потом получат меньше. По этому поводу тоже есть беспокойство", - добавила координатор профсоюза.

"Одна из медсестер, которая мне звонила, воспитывает ребенка одна, у нее кредиты. Про кредиты почти все мне говорили, что их теперь нечем платить. А они есть почти у всех. Продукты дорожают, опять же. Люди брошены на произвол судьбы", - посетовала Литвинова и добавила, что какие-то сотрудники остаются на дежурстве, но основной массы медперсонала Александровской больницы - это коснется.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей Минздрава Астраханской области и Александро-Мариинской областной клинической больницы о сложившейся ситуации.

Ранее в Астрахани был закрыт перинатальный центр из-за роженицы, у которой были обнаружены пневмония и COVID-2019. В здании центра был введен двухнедельный карантин, весь персонал и пациенты прошли проверку на коронавирус.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией можно узнать из материала "Коронавирус. Горячие линии". О штрафах за заражение коронавирусом в разных странах можно узнать из справочного материала "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".