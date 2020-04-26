Студенческое общежитие в Новочеркасске закрыто на карантин из-за коронавируса

26 апреля 2020, 21:08

Жесткие карантинные меры введены в общежитии Южно-Российского государственного политехнического университета им.Платова в Новочеркасске после выявления у одного из студентов коронавируса. Почти 60 студентов вуза помещены на самоизоляцию.

Как писал "Кавказский узел", к 26 апреля в Ростовской области насчитывается 649 пациентов с коронавирусом, причем 65 из них выявлены за последние сутки. Один человек скончался, 40 выздоровели, еще 4310 человек находится под медицинским наблюдением, в том числе 4276 - на самоизоляции по месту жительства, сообщил сегодня оперативный штаб области на странице в Instagram.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

О госпитализации студента из общежития в Новочеркасске сегодня сообщил региональный пресс-центр по информированию о ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Первичный анализ дал положительный результат. В настоящее время проведены мероприятия по выявлению контактных лиц. Медицинские работники проводят их осмотр и забор анализов. Пациент госпитализируется в ЦГБ Ростова-на-Дону. В общежитии введены карантинные меры", - сказано в сообщении, на которое сослался "Интерфакс-Юг".

На территории общежития введены жёсткие карантинные меры, "как минимум на 14 дней", сообщила пресс-служба вуза на своей странице в Facebook.

"Все проживающие в общежитии строго изолированы. Для них организована доставка горячего питания три раза в день", - сказано в сообщении.

При этом в университете утверждают, что общежитие, в котором изолированы 58 студентов, "расположено вне студенческого городка".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".