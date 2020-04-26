Наибольшее в ЮФО число новых случаев заражения COVID-19 пришлось на Кубань

26 апреля 2020, 19:02

В регионах Южного федерального округа за сутки зарегистрировано 273 новых случая заражения коронавирусом, из них 73 - в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля число зараженных в Южном федеральном округе достигло 1955. Наибольший прирост наблюдался в Краснодарском крае, где за сутки подтвердились тесты на вирус у 84 человек, а общее число инфицированных выросло до 707.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным Роспотребнадзора на 12.15 мск, новые случаи заражения вирусом зарегистрированы за сутки во всех шести регионах Южного федерального округа. Больше всего случаев (73) зафиксировано в Краснодарском крае. В Астраханской области число зараженных выросло за сутки на 66, в Ростовской – на 65, в Волгоградской – на 30, в Калмыкии и Адыгее – на 24 и 15 соответственно, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно данным на 12.00 мск, опубликованным на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф", Краснодарский край остается лидером среди регионов ЮФО и по общему числу инфицированных, там зарегистрировано 780 случаев заражения. В Ростовской области насчитывается 649 пациентов с коронавирусом. В других регионах округа число зараженных существенно ниже: в Астраханской области зарегистрировано 277 инфицированных, в Волгоградской области – 242, в Калмыкии – 146, а в Адыгее – 134.

Отметим, что, по данным переписи населения 2010 года, Краснодарский край был и самым населенным в Южном федеральном округе, там проживали 5,23 млн человек. В Ростовской области жили 4,28 млн, в Волгоградской области - 2,61 млн, в Астраханской области - 1,01 млн, в Адыгее - 434 тысячи, а в Калмыкии - 289 тысяч человек, сообщается на сайте "Всероссийская перепись населения-2010". Таким образом, распределение регионов ЮФО по числу зараженных совпадает с их распределением по численности населения в 2010 году.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".