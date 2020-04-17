Медицинский работник в защитном костюме. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

17 апреля 2020, 07:50

В Адыгее от коронавируса скончался второй пациент

Второй зараженный Covid-2019 скончался в Адыгее, всего в республике зафиксировано 43 случая инфицирования.

Как сообщал «Кавказский узел», 14 апреля от Covid-2019 в Адыгее в республиканской клинической больнице скончался врач, вирус был у него подтвержден уже после госпитализации, в больницу он был доставлен в тяжелом состоянии с диагнозом «двухсторонняя пневмония».

Второй человек, зараженный коронавирусом, умер в Адыгее. Ранее он был доставлен в инфекционную больницу из Тахтамукайского района в тяжелом состоянии. Смерть была зафиксирована уже в приемном отделении. «Лабораторные данные подтвердили, что скончавшийся был заражен коронавирусом. Мужчина у нас не наблюдался, в скорую помощь обратился уже в крайне тяжелом состоянии. Спасти его не удалось», – привело 16 апреля агентство «Интерфакс» слова министра здравоохранения республики Рустема Меретукова.

«Легкие у умершего были практически полностью поражены, что показало вскрытие. Медики предполагали, что причиной смерти могла быть коронавирусная инфекция. Позже лаборатория подтвердила наличие Covid-19», – уточнил Меретуков.

У больного две недели держалась высокая температура, заболевание коронавирусом в него было запущенным, несмотря на это он оставался дома. Ему вызвали «скорую помощь» по пусти в больницу у больного остановилось сердце, передал 16 апреля «Коммерсант».

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 16 апреля общее число зараженных коронавирусом в Адыгее составило 43 человека, в России – 27938. Информацию о количестве зараженных в городах на юге России можно узнать из интерактивной карты, расположенной на главной странице «Кавказского узла».

В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультации по коронавирусу. Как противостоять вирусу и не заразить других,  можно узнать в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Информация о штрафах в разных странах мира за нарушение режима карантина собрана в справочном материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Тяжелобольные кубанцы остались без помощи родных из-за карантина", "Жители Адыгеи пожаловались на проблемы из-за запрета автобусных поездок", "В 11 регионах юга России объявлен режим самоизоляции".

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