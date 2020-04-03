Тяжелобольные кубанцы остались без помощи родных из-за карантина

03 апреля 2020, 18:34

Свободное передвижение по Краснодарскому краю запрещено, а спецпропуска для помощи пожилым и тяжелобольным родственникам власти не выдают, заявили местные жители. Живущие и работающие в Краснодаре люди без местной прописки пытаются обходить посты при въезде в город.

Как писал "Кавказский узел", с 31 марта передвижение личным автотранспортом в Краснодарском крае возможно только по спецразрешению. Созданы мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц и территорий общего пользования муниципальных образований. С введением карантина на въезде в Краснодар были установлены заградительные посты, через которые не пропускают людей с регистрацией в других городах. Краснодарцы, по разным причинам не имеющие местной прописки, рассказали, что объезжали посты по проселочным дорогам или дожидались, пока силовики разойдутся.

К 3 апреля в Краснодарском крае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 39, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Для передвижения по Кубани выдают спецпропуска

Карантин в Краснодарском крае действует до 5 апреля, говорится в постановлении губернатора региона, опубликованном сегодня на сайте кубанской администрации. Запрещено покидать место пребывания или проживания, подчеркнули корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации. "Исключениями можно считать случаи обращения за неотложной медпомощью и в случае другой прямой угрозы жизни и здоровью. Если человеку необходимо проследовать до места работы и обратно, перечень профессий указан в указе № 206 президента РФ от 25 марта 2020 года "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он указал на то, что в постановлении губернатора оговаривается возможность дойти до ближайшего к дому магазина, вынести мусор и выгулять домашних животных в радиусе 100 метров от места проживания или пребывания. "Перемещения разрешены для ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении, доставки товаров первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим тяжелые хронические заболевания", - добавил представитель администрации Краснодарского края.

Кроме того, постановление запрещает проезжать по территории края транзитом, а местным жителям запрещено пользоваться личными автомобилями. Исключения сделаны для сотрудников госорганов и местного самоуправления, членов мобильных отрядов самоконтроля, а также для тех, у кого есть спецпропуск. "Люди со спецпропусками также могут передвигаться на личном транспорте по городу от места жительства до места работы и обратно. Для легкового, грузового и пассажирского транспорта ввели три вида пропусков: красные - для передвижения по краю, для транзитного транспорта - синие, желто-черные - для поездок по Краснодару", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, спецпропуска выдают последние два дня, их можно оформить через сайт администрации и получить дистанционно. Заявку могут подать только руководители предприятий, физические лица такой возможности лишены, подчеркнули в пресс-службе краевой администрации.

Жительнице Краснодара не выдали пропуск для ухода за стариками

Жительница Краснодара Ольга Зимина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в станице в Динском районе у нее живут пожилые родители, которые по болезни не могут самостоятельно выходить из дома. Ольга Зимина каждые выходные привозила им лекарства и продукты, в том числе и накануне введения карантина.

"Когда я узнала, что въезды и выезды закрыты, я стала выяснять, как мне получить спецпропуск, ведь в постановлении губернатора сказано, что он выдается людям, которые ухаживают по пожилыми, больными, стариками. Я до сих пор ничего не смогла выяснить", - посетовала жительница Краснодара.

Подать заявку на получения спецпропуска ей не удалось. "Два дня я пыталась дозвониться на все "горячие линии", какие только существуют: в штаб, в соцзащиту, в Минздрав. Все время занято. Кое как дозвонилась по "горячей линии" по коронавирусу, мне сказали, что физическим лицам пропуска не оформляют, заявить их могут только руководители предприятий", - сообщила Зимина.

"Кавказским узлом" опубликована справка "Коронавирус. Горячие линии ", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи в отношении коронавируса. Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, "Кавказский узел" собрал в справке " Врачи про коронавирус: что делать? ".

Она отметила, что в условиях запрета на использование личного автомобиля ей предложили воспользоваться общественным транспортом или такси. "Если такси остановят, и у водителя окажется пропуск, а у меня нет, то меня подвергнут штрафу. А ехать на общественном транспорте невозможно. В станицу не ходит автобус теперь вообще", - указала Ольга Зимина. Условия карантина вызвали у нее удивление. "Получается, что ехать в общественном транспорте, в массе людей, безопаснее, чем на личном автомобиле?" - сказала жительница Краснодара.

Жители Краснодара лишились возможности посещать свои дачи, заявила корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Галина Ефимова. "Моя дача под Яблоновской, а это Адыгея. У меня там собаки, куры три дня уже голодные сидят. Я поехала в Краснодар по делам, а вернуться уже не смогла. С соседями не очень знакома, попросить некого особо", - сообщила она.

По словам Галины Ефимовой, она пыталась выехать из Краснодара в Адыгею с документом на право собственности ее участка, но силовики не пропустили ее. "Я говорила им, что самоизолируюсь на своей собственной даче и больше не выйду оттуда. Мне корректно, но безапелляционно предложили вернуться по месту регистрации", - рассказала Ефимова.

Кубанцы находят способы обходить посты

Илья Ушенин с регистрацией в Ростовской области не смог вернуться в Краснодар, где живет уже четыре года. "На въезде в Краснодар позавчера меня остановили автоматчики и сказали, что я должен проследовать в город Шахты, по месту регистрации. Мои доводы о том, что я живу в Краснодаре, имею договор на аренду квартиры не были услышаны. Проселочные дороги, по которым люди возвращались в Краснодар до этого, оказались перекрыты бетонными блоками. Поехал к родителям в Шахты. С хозяйкой краснодарской квартиры договорился, чтобы кошку кормила", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что постановление губернатора о введении карантина было опубликовано на сайте краевой администрации лишь сегодня. "Все эти дни я пытался найти документ, который так ущемляет наши права. Сегодня только опубликовали, и в нем не сказано, что мы должны самоизолироваться по месту регистрации. Там четко написано: по месту регистрации или нахождения. Пытался дозвониться на "горячую линию" по коронавирусу, чтобы выяснить, когда я смогу вернуться домой, но дозвониться невозможно", - заявил Илья Ушенин.

Житель Усть-Лабинска Юрий рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пробрался в Краснодар, чтобы навестить в больнице мать. Он добрался до поста на попутке, а сам пост при въезде обошел пешком. "За постом я снова поймал попутку и приехал в Краснодар. Везде спокойно ходил пешком, никто меня не остановил. У меня в краевой больнице мама лежит после тяжелой операции, я должен быть рядом", - пояснил Юрий.

Житель Динского района Максим Тарасов сообщил, что ежедневно проезжает в Краснодар "обходными путями", чтобы попасть на работу. "Наше предприятие, фактически, работает сейчас нелегально. Получить пропуск мы не можем. Я хорошо знаю дороги по полям - работал механизатором. Перекрыть их все они сейчас не могут, началась посевная. Даю большой круг, еду по грязи, но, тем не менее, приезжаю на работу", - рассказал Максим Тарасов корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Иркутска Марина Солопова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что не смогла вернуться домой из Краснодара, куда приехала сделать ремонт в недавно приобретенной квартире. Она заранее купила обратный билет, но рейс отменили. "Мне поменяли билеты за 1000 рублей на 4 апреля. Но 3 апреля пришло сообщение, что рейс отменен. Общаются исключительно сообщениями, по телефонам не отвечают", - отметила Солопова.

Она добавила, что ремонт в квартире тоже не сделала. "Невозможно стройматериалы купить, и доставку заказать невозможно. Мне вчера продавец из строительного магазина сказал, что им дали только четыре пропуска на весь интернет-магазин, розничная торговля остановлена", - рассказала Марина Солопова.

С сегодняшнего дня выросли тарифы на такси, при этом воспользоваться такой услугой проблематично, добавила она. "Я не смогла вызвать сегодня, им тоже нужны специальные пропуска. У меня время поездки 4-7 минут - раньше она стоила 59 рублей, сейчас 169 рублей", - сообщила Солопова.

Нарушителей карантина ловят 940 отрядов

За соблюдением карантина в Краснодарском крае следят 940 мобильных отрядов, которые были созданы 1 апреля. В них входят полицейские, казаки, представители местного самоуправления, рассказали в оперативном штабе корреспонденту "Кавказского узла".

"За два дня были проверены почти четыре тысячи объектов, более семи тысяч лиц, которых встречали на улицах. Уже составлены 68 протоколов об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Решения по ним будут принимать судебные органы", - сказал представитель штаба.

Первый в Краснодарском крае штраф за нарушение карантина был выписан 2 апреля женщине, которая гуляла в сквере Новороссийска без разрешительных документов. Информация о штрафах, предусмотренных за нарушение режима карантина в разных странах мира, собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Сотрудники ГИБДД контролируют въезды в Краснодар и выезды из него, причем не только основные трассы, но и проселочные дороги. Там, где это возможно, установлены бетонные ограничители проезда, добавили в штабе.