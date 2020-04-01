Краснодарцы пожаловались на ограничения при въезде в город

01 апреля 2020, 18:49

Через заградительные посты на въездах в Краснодар не пропускают местных жителей с регистрацией в других городах. Краснодарцы рассказали, что объезжали посты по проселочным дорогам или дожидались, пока силовики разойдутся.

Как сообщал "Кавказский узел", с 31 марта жителям Краснодарского края запрещено покидать свои дома, передвижение личным автотранспортом возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. Созданы мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц и территорий общего пользования муниципальных образований. Власти края подчеркнули, что это карантин, а не режим самоизоляции.

К 1 апреля число зараженных коронавирусом на Кубани составило 22, выздоровели трое пациентов, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

С введением карантина на въезде в Краснодар были установлены заградительные посты. Житель Краснодара Валерий Новиков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что около 23.00 31 марта он возвращался в Краснодар из Ростовской области, где живут его родители. "Я прописан у родителей. Живу несколько лет в Краснодаре, пока без регистрации. У меня несколько выходных было - поехал родителям помочь, запасы им сделать продуктовые, чтобы они лишний раз не выходили из дома. На въезде в Краснодар меня не впустили", - рассказал Новиков.

По его словам, перед мостом через реку Кубань организован заградительный пост, где силовики проверяют документы, а врачи измеряют температуру. "Была большая пробка, я спокойно отстоял больше часа в ней. Не переживал - температуры у меня нет, я был в этом уверен. Когда полицейский проверил мой паспорт, то сказал, что я не могу проехать в город, а должен срочно проследовать по месту своей регистрации и самоизолироваться", - сообщил краснодарец.

Валерий Новиков отметил, что никакие уговоры не подействовали, и ему пришлось развернуться. "Я согласен с радикальными методами профилактики коронавируса, но мне нужно на работу, я работаю в охране стратегического предприятия. Если я не выйду в свою смену, потеряю работу", - посетовал он.

По его наблюдениям, в Краснодар не пустили и многих других людей. "Мы не знали, куда звонить - ночь на дворе. Несколько человек остались ночевать в машинах на обочине, решили утром разобраться. Кто-то поехал в Краснодар проселочными дорогами. Я утром тоже поехал по полям", - сообщил мужчина.

Жительница Краснодара Кристина Маркова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вечером 31 марта с семьей возвращалась из Воронежской области, где все они прописаны. На въезде в Краснодар их остановили на посту и порекомендовали срочно вернуться к месту регистрации и самоизолироваться.

"Мы обманутые дольщики - нам пришлось прописаться у родителей мужа под Воронежем, не можем же мы жить без прописки. Были в гостях у родителей. Я учитель, у меня был отпуск. Наша школа работает в режиме дистанционного обучения, мне завтра, 2 апреля, выходить на работу", - отметила Кристина Маркова.

Она добавила, что силовики не обратили никакого внимания на объяснения. "Поехали ночевать к знакомым, которые живут недалеко. В 13 часов приехал сосед и сказал, что пост сняли. Мы быстро собрались и проехали. Вернулись домой", - сообщила Кристина Маркова.

Жительница Краснодара добавила, что не знала о введении карантина заранее. "Кстати, на посту нам так и не смогли предоставить постановление губернатора о введении карантина", - указала она.

По словам другой жительницы города, Ольги Непомнящих, ее не пустили в Краснодар сегодня в 14.00, на въезде по улице Уральской. "Там работают медики и полицейские, всем проезжающим измеряют температуру. Меня не пустили в город, поскольку у меня сочинская регистрация. Мне подсказали, что можно заехать в город проселочными дорогами", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Ольга Непомнящих отметила, что в Краснодаре у нее собственная квартира. "Я понимаю, нам всем необходимы меры безопасности, но почему я не могу вернуться домой? У меня квартира в Краснодаре, собственная, я там пять лет живу. Но вынуждена, нарушая постановление губернатора, ехать домой через поля", - заключила женщина.

Людям с иногородней пропиской было отказано во въезде в соответствии с постановлении губернатора, указали в оперативном штабе по предотвращению коронавирусной инфекции в Краснодарском крае. Жалобы от тех, кого не пускают в Краснодар, поступали и 31 марта, и 1 апреля, проинформировали в штабе корреспондента "Кавказского узла". "К сожалению, помочь этим людям мы не смогли. Сегодня посты были сокращены, но временно", - рассказал сотрудник штаба.

Свободное передвижение по населенным пунктам Кубани запрещено. Определены 33 сферы деятельности, сотрудники которых получат пропуска на передвижение по городу, их начали оформлять с сегодняшнего дня. "Это займет дня два. Руководители предприятий сами должны обращаться за оформлением пропусков. В первую очередь, их получат медицинские работники, сотрудники пищевых производств, фармацевтических производств, коммунальных служб", - рассказал сотрудник штаба.

Он также отметил, что пропуска получают сотрудники транспортных предприятий, регионального оператора по обращению с отходами, банковских организаций, АЗС, охранных компаний, ритуальных услуг. Полный список предприятий опубликован на сайте администрации Краснодара.

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