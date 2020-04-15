Полигон в Азербайджане. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/

15 апреля 2020, 11:35

Азербайджан заявил об обстрелах двух сел со стороны Армении

Позиции азербайджанской армии за сутки были обстреляны 22 раза, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал «Кавказский узел», 14 апреля Минобороны Азербайджан насчитало 23 случая нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, днем ранее сообщало о 25 обстрелах позиций своих войск.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селе Агдам Товузского района и в селe Заманлы Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский и Товузский районы Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали данное заявление на своих сайтах к 11.30 мск.

Перемирие, которое стороны карабахского конфликта заключили в апреле 2016 года, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта", "Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта".

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