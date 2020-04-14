На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

14 апреля 2020, 08:36

Азербайджан обвинил Армению в снайперских обстрелах

Военнослужащие Армении, используя снайперские винтовки, 23 раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля Азербайджан заявил об обстрелах приграничного села, насчитав 25 нарушений режима прекращения огня.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Геяли Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", этот район граничит с Тавушской областью Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали данное заявление на своих сайтах к 08.30 мск.

Перемирие, которое стороны карабахского конфликта заключили в апреле 2016 года, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта".

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