Азербайджан заявил об обстрелах приграничного села

13 апреля 2020, 09:40

Позиции азербайджанских военных 24 раза за сутки подверглись обстрелам в зоне конфликта, в том числе в селе в граничащем с Арменией районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля Азербайджан насчитал 25 обстрелов своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селе Агбулаг в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило военное ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали данное заявление на своих сайтах к 09.30 мск сегодня.

Перемирие, которое стороны карабахского конфликта заключили в апреле 2016 года, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.