Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах на линии фронта

12 апреля 2020, 10:14

Позиции азербайджанских военных 25 раз за сутки подверглись обстрелам в зоне конфликта, в том числе из снайперских винтовок, заявило Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что 11 апреля Азербайджан насчитал 23 обстрела своих позиций. Нагорный Карабах, в свою очередь, обвинил Азербайджан в 120 обстрелах за неделю с 5 по 11 апреля.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел попали азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило военное ведомство.