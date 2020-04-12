12 апреля 2020, 10:14

Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах на линии фронта

Позиции азербайджанских военных 25 раз за сутки подверглись обстрелам в зоне конфликта, в том числе из снайперских винтовок, заявило Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что 11 апреля Азербайджан насчитал 23 обстрела своих позиций. Нагорный Карабах, в свою очередь, обвинил Азербайджан в 120 обстрелах за неделю с 5 по 11 апреля.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел попали азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило военное ведомство. 

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не отреагировали на своих сайтах на данное заявление по состоянию на 09.50 мск сегодня.

Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта".

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