Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 120 обстрелах

11 апреля 2020, 14:20

Азербайджанская сторона порядка 120 раз нарушила режим прекращения огня, произведя более 1200 выстрелов, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 29 марта по 4 апреля Нагорный Карабах насчитал 170 обстрелов со стороны Азербайджана.

"В период с 5 по 11 апреля азербайджанская сторона порядка 120 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций более 1200 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана сегодня к 14.10 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом, за минувшие сутки азербайджанская сторона зафиксировала 23 обстрела со стороны Армении.