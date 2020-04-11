11 апреля 2020, 14:20
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 120 обстрелах
Азербайджанская сторона порядка 120 раз нарушила режим прекращения огня, произведя более 1200 выстрелов, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", с 29 марта по 4 апреля Нагорный Карабах насчитал 170 обстрелов со стороны Азербайджана.
"В период с 5 по 11 апреля азербайджанская сторона порядка 120 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций более 1200 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".
Минобороны Азербайджана сегодня к 14.10 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом, за минувшие сутки азербайджанская сторона зафиксировала 23 обстрела со стороны Армении.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"