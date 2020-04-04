Нагорный Карабах насчитал 170 обстрелов со стороны Азербайджана

04 апреля 2020, 13:57

Азербайджанские военные произвели более 1300 выстрелов по позициям Армии обороны за неделю, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 22 по 28 марта Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах.

"В период с 29 марта по 4 апреля азербайджанская сторона порядка 170 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций более 1300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "кавказского узла".

Оборонное ведомство Азербайджана сегодня к 13.50 мск не прокомментировало это сообщение на своем сайте. При этом, за минувшие сутки азербайджанская сторона насчитала 23 обстрела со стороны Армении.