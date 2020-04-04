04 апреля 2020, 13:57

Нагорный Карабах насчитал 170 обстрелов со стороны Азербайджана

Азербайджанские военные произвели более 1300 выстрелов по позициям Армии обороны за неделю, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 22 по 28 марта Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах.

"В период с 29 марта по 4 апреля азербайджанская сторона порядка 170 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций более 1300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "кавказского узла".

Оборонное ведомство Азербайджана сегодня к 13.50 мск не прокомментировало это сообщение на своем сайте. При этом, за минувшие сутки азербайджанская сторона насчитала 23 обстрела со стороны Армении.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Ребенок ранен при обстреле на границе Армении и Азербайджана"

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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