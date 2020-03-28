28 марта 2020, 14:16
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах
Азербайджанские солдаты с 22 марта сделали более 1200 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", с 15 по 21 марта Нагорный Карабах насчитал 250 обстрелов своих позиций.
"С 22 по 28 марта азербайджанская сторона порядка 150 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций более 1200 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха.
В ведомстве подчеркнули, что Армия обороны "строго придерживается соблюдения режима прекращения огня".
Военное ведомство Азербайджана к 14.16 мск 28 марта не разместило на своем сайте комментариев относительно этого заявления. При этом за минувшие сутки азербайджанская сторона зафиксировала 21 случай обстрела своих позиций.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"