Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах

28 марта 2020, 14:16

Азербайджанские солдаты с 22 марта сделали более 1200 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 21 марта Нагорный Карабах насчитал 250 обстрелов своих позиций.

"С 22 по 28 марта азербайджанская сторона порядка 150 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций более 1200 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха.

В ведомстве подчеркнули, что Армия обороны "строго придерживается соблюдения режима прекращения огня".

Военное ведомство Азербайджана к 14.16 мск 28 марта не разместило на своем сайте комментариев относительно этого заявления. При этом за минувшие сутки азербайджанская сторона зафиксировала 21 случай обстрела своих позиций.