Армянские военные. Фото пресс-службы Минобороны Армении, http://www.mil.am

28 марта 2020, 09:20

Азербайджан насчитал 21 обстрел на линии фронта

Позиции азербайджанских войск на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, заявило сегодня Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что утром 27 марта министерство обороны Азербайджана заявило о 22 случаях нарушения перемирия армянской стороной. В тот же день Азерайджан обвинил Армению в обстреле позиций пограничном в Гедабекском районе. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщило о ранении своего солдата в результате обстрела со стороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - утверждается в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.20 мск 28 марта, не отреагировали на своих сайтах на это заявление.

В апреле 2016 года, после нескольких дней боев, стороны карабахского конфликта заключили перемирие. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах двух сел в зоне конфликта", "Азербайджан заявил о потерях противника в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан сообщил о пулеметных и снайперских обстрелах".

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