28 марта 2020, 03:12

Военнослужащий армии Армении ранен в зоне конфликта с Азербайджаном

Военнослужащий  получил ранение в результате выстрела с азербайджанской стороны, заявил представитель Минобороны Армении.

Инцидент произошел 27 марта. 

"Вооруженные силы Азербайджана открыли прицельный огонь по армянским позициям в направлении Ноемберяна Тавушской области Армении", - приводит слова пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушана Степаняна агенство "Новости-Армения".

По словам Степаняна, был открыт ответный огонь.

Отметим, что в этот же день 27 Минобороны  Азербайджана обвинило армянскую сторону в провокации. Под обстрелы, по данным военного ведомства, попали позиции на безымянных высотах на территории Гедабекского района, который граничит с Тавушской областью Армении.

В апреле 2016 года карабахский конфликт обострился, начались бои с применением тяжелой артиллерии и танков. После нескольких дней стороны конфликта договорились о перемирии. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел".

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