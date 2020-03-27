Азербайджан насчитал 22 обстрела в зоне конфликта

27 марта 2020, 09:28

Позиции азербайджанских войск на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны из пулеметов и снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 марта Минобороны Азербайджана заявило о 23 случаях обстрелов позиций своих войск в зоне конфликта, днем ранее насчитало 24 обстрела.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Под обстрелы попали азербайджанские позиции на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Обстрелы также велись с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. По данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.20 мск сегодня, не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

В апреле 2016 года, после нескольких дней боев, стороны карабахского конфликта заключили перемирие. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".