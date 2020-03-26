Солдат армии Армении. Фото: Пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/6108

26 марта 2020, 10:21

Азербайджан заявил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

За минувшие сутки режим прекращения огня в зоне Карабахского конфликта был нарушен 23 раза, обстрелы велись в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 марта Минобороны Азербайджана заявило о 24 случаях обстрелов позиций своих свойск в зоне конфликта, днем ранее насчитало 25 обстрелов.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", – сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селе Гушчу Айрым Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Обстрелы также велись с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. По данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский и Газахский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 10.20 мск сегодня, не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

В апреле 2016 года, после нескольких дней боев, стороны карабахского конфликта заключили перемирие. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел".

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