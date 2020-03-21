Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю

21 марта 2020, 12:21

Азербайджанские солдаты с 15 марта сделали более 1900 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", с 8 по 14 марта Нагорный Карабах насчитал 230 обстрелов своих позиций.

"С 15 по 21 марта азербайджанская сторона порядка 250 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций более 1900 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра", - перевел корреспондент "Кавказского узла" пресс-служба министерства обороны Нагорного Карабаха.

Военное ведомство Азербайджана к 12.20 мск 21 марта не разместило на своем сайте комментариев относительно этого заявления. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", за период с 15 по 21 марта Азербайджан заявил о 176 обстрелах случаях обстрела своих позиций со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. Только за минувшие сутки азербайджанская сторона насчитала 30 обстрелов.