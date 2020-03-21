21 марта 2020, 12:21

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю

Азербайджанские солдаты с 15 марта сделали более 1900 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", с 8 по 14 марта Нагорный Карабах насчитал 230 обстрелов своих позиций.

"С 15 по 21 марта азербайджанская сторона порядка 250 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций более 1900 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра", - перевел корреспондент "Кавказского узла" пресс-служба министерства обороны Нагорного Карабаха.

Военное ведомство Азербайджана к 12.20 мск 21 марта не разместило на своем сайте комментариев относительно этого заявления. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", за период с 15 по 21 марта Азербайджан заявил о 176 обстрелах случаях обстрела своих позиций со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. Только за минувшие сутки азербайджанская сторона насчитала 30 обстрелов.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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