Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах на линии фронта

21 марта 2020, 09:27

Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 30 раз за сутки, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта Азербайджан насчитал 25 случаев нарушения перемирия армянской стороной.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - говорится в сегодняшней публикации на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как с территории Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 9.27 мск 21 марта не отреагировали на своих сайтах на данное заявление.

Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года, после нескольких дней боев. Однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".