Военнослужащие Азербайджана. Фото пресс-службы МО Азербайджана https://mod.gov.az/az/news/cebhe-bolgesindeki-herbi-hisselerin-ziyareti-davam-edir-video-30454.html

20 марта 2020, 09:58

Азербайджан обвинил Армению в 25 обстрелах

Позиции азербайджанской армии обстреляны, в том числе из снайперских винтовок, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта Азербайджан насчитал 24 обстрела своих войск в зоне конфликта.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района, в селe Агбулаг Товузского района, и на безымянных высотах Гедабекского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 09.50 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах данное сообщение.

Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года, после нескольких дней вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на это, в течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

"Кавказский узел"  отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Миссия ОБСЕ не выявила нарушений в зоне карабахского конфликта", "Нагорный Карабах насчитал 160 обстрелов в зоне конфликта за неделю", "Погиб второй за три дня азербайджанский пограничник".

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