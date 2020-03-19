Солдат Армии обороны. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха. http://www.nkrmil.am/news/view/2101

19 марта 2020, 08:51

Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских войск в зоне конфликта за сутки были обстреляны 24 раза, в том числе из снайперских винтовок, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 марта Азербайджан насчитал 22 случая обстрелов своих войск в зоне конфликта, днем ранее сообщил о 21 случае.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Газахский, Гедабекский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах данное сообщение.

Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года, после нескольких дней вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на это, в течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

"Кавказский узел"  отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

Миссия ОБСЕ не выявила нарушений в зоне карабахского конфликта", "Нагорный Карабах насчитал 160 обстрелов в зоне конфликта за неделю", "Погиб второй за три дня азербайджанский пограничник".

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